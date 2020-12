Dapače, upravo je suprotno! U jednadžbu se uključuje vaše mentalno zdravlje, pomaže vam da prestanete osjećati kako ne možete kontrolirati hranu koju jedete i potiče vas da se radujete mogućnostima prehrane nutritivno bogatim namirnicama zbog čega je nezdrava hrana manje primamljiva i nije na listi zabranjenih namirnica, piše MindBodyGreen.

Prehrambene navike kao i navike tjelovježbe usko su povezane sa zdravljem. Ako dopustimo da nam hrana ometa skrb o tijelu, to može biti problem. No dobra vijest je da možemo posuditi intuitivne principe prehrane kako bismo poboljšali i svoj odnos prema tjelovježbi.

Što je intuitivna tjelovježba?

Intuitivna tjelovježba znači pogled na trening iz perspektive kojoj je primarno to kako želite da se vaše tijelo osjeća, a ne kako želite da izgleda. Svi znamo koliko je vježbanje važno za naše cjelokupno zdravlje. Ali ako imamo toksičan odnos prema tjelovježbi, to će naštetiti mentalnom zdravlju. Razmišljajte ovako: Kako biste izliječili lošu sliku o svom tijelu, želite smršavjeti. To je kao da osmijehom liječite depresiju. Naizgled se čini kao dobro rješenje, ali zapravo ne uklanja korijen problema.

Međutim, kada se bavite vježbanjem u pozitivnom svjetlu, dosljedna tjelovježba može poboljšati tjelesno samopouzdanje i vaš osjećaj samoefikasnosti. Pronalaženje modaliteta koji volite i obraćanje pažnje na utjecaj svakodnevnog kretanja na vaš um mogu učiniti čuda za raspoloženje, ublažavanje boli, dugovječnost i posebno razinu stresa.

Kako započeti intuitivno vježbanje?

1. Pronađite trening koji volite

Utvrdite u čemu uživate, a što je ono što vam brzo dosadi i što apsolutno prezirete. To što neki influencer ili prijatelj kaže da je nešto najbolje, ne znači da je to najbolje za vas. Vježba je po definiciji namijenjena tome da izazove vaše tijelo. Stoga se nemojte obeshrabriti ako postupak ne djeluje kao zabava iz humoristične serije. Kada jedanput pronađete nešto što vas stimulira čak i ako je teško, primijetit ćete da je puno lakše uživati ​​u procesu i pronaći unutarnju motivaciju.

2. Prilagodite se tijelu tijekom tjelovježbe

Kad smo pod stresom, mnogi od nas skloni su disocijaciji i živimo isključivo u glavi. Pokret je nevjerojatan način ne samo da ojačamo tijelo i poboljšamo pokretljivost već i da umirimo živčani sustav te se prizemljimo. Umjesto da se psihički stalno provjeravate tijekom sljedećeg teškog treninga, pokušajte unijeti u to fizičke osjećaje koje doživljavate. Pronađite nekoga tko će vas naučiti kako vizualizirati mišiće koje gradite te vas educirati o funkciji tog mišića.



To vam zapravo može pomoći da dublje aktivirate mišiće i spriječite ozljede jer ste psihički prisutniji i više usredotočeni. Poboljšajte svijest o svom tijelu i sposobnost samoispravljanja što je presudno za vježbanje kod kuće te sa svojim tijelom izgradite odnos povjerenja.

3. Kakav je osjećaj nakon treninga?

Vjerojatnije je da ćete se izvući iz kreveta i baviti se vježbanjem ako znate da ćete na kraju biti izvrsno raspoloženi, energični, mirnije spavati i osjećati se sjajno. To je suštinska motivacija.

Slično tome, vjerojatnije je da ćete odgoditi vježbu ako to radite samo zato što vam je netko drugi rekao da biste trebali. To je tzv. vanjska motivacija, kad se na kraju treninga i dalje mučite oko toga kako izgledate ili ste tako umorni da to negativno utječe na ostatak dana. To ne znači da nikada ne radite teške treninge.

Ako vam je cilj brinuti se o svom tijelu jer znate koliko se sjajno osjećate i kako to mijenja način na koji vas vide bliski ljudi, brojat ćete minute do sljedećeg treninga.

4. Intuitivno planirajte treninge

Možda vam se čini da je unaprijed planirani raspored nesmetan način da u danu odvojite vrijeme za tjelovježbu te mislite da je to moguće samo ako se vaš omiljeni trening odvija u točno određeno vrijeme s određenim trenerom, a vaše se razine energije podudaraju s tim vremenskim okvirom.

Međutim, ako ste toliko strogi sa svojim vremenom i vježbate čak i ako to nije ono što vašem tijelu treba u tom trenutku, to može dovesti do većeg stresa i iscrpljenosti, pa čak i stvoriti osjećaj prezira prema vremenu koje ste odvojili za vježbu. Imajte na umu da niste robot i vaše će se potrebe za vježbom mijenjati s prirodnim ritmovima vašeg tijela, osobito za žene tijekom ciklusa.

Osluškujte tijelo kako biste se osjećali sigurnije kad započinjete trening i to će vam pomoći vam da se bolje odmorite i oporavite kad vam to bude trebalo.

5. Razgovarajte sa svojim tijelom

Obratite pažnju na svoje misli prije, za vrijeme i nakon treninga. Pomislite li katkad: "Moje tijelo je tako ružno" ili "Bilo mi je tako loše u posljednje vrijeme"?

Ponavljate li ograničavajuća uvjerenja poput "Nisam dovoljno jak" ili "Preslab sam da bih to učinio"? Te su misli normalne i svi ih proživljavaju, ali ako im dopustimo slobodu, vježbu ćemo vjerojatno povezati s negativnim iskustvom.

Preformuliranje ili preoblikovanje ovih misli u nešto pozitivnije može pomoći da se to preokrene u drugom smjeru. Pokušajte misliti sljedeće: "Znam da nakon treninga uvijek osjećam više samopouzdanja i energije i to ću odmah iskoristiti" ili "Ovo je teško, ali ja mogu izvesti i teške stvari". Jednostavnu činjenicu da ste odvojili vrijeme za sebe pretvorite u razlog za slavlje.