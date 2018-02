Možete li pustiti partnera da ode? 5 znakova da je vezi kraj

Partneri koji su nekada ispunjavali jedno drugo i bili sretni, danas su u vezi koja je sve samo ne sretna i poticajna. Zajedno su iz navike, iako gotovo više nemaju o čemu pričati. Atmosfera u njihovom domu je teška, kao da sjede u nekoj hladnoj čekaonici i čekaju nešto, a ni sami ne znaju što. Ljudi se mijenjaju, interesi i prioriteti se kroz godine promijene pa partneri postanu nekompatibilni, više nisu jedno za drugo.

Kada dođe vrijeme i vezi je kraj, najbolja stvar koju možete napraviti je pustiti partnera da ide svojim putem - tako dajete priliku i sebi i njemu da budete ponovno sretni i ispunjeni.

Postoje ljudi koji partnera jednostavno ne mogu pustiti i toliko se grčevito drže za njega da se oboje sve više guše u toj vezi. Tada mogu doći do faze kada će isisati još to malo života koji je ostao u njihovom odnosu i početi će mrziti jedno drugo, a za to zaista nema potrebe.

Foto: Dreamstime

Istina, teško je napustiti nekoga s kime smo gradili život, dom, s kime imamo djecu. Ljudi su tada skloni pronalaziti izgovore zašto je bolje ostati u vezi, iako duboko u sebi znaju da je bolje otići. Zašto biti s nekime u čijem srcu više nema ljubavi za vas? Zašto pokušavati spasiti nešto čemu spasa više nema?

Ponekad čovjek jednostavno mora shvatiti da je došlo vrijeme za promjene, da se našao na raskrižju i mora odabrati pravi put kojim će krenuti, put koji će u konačnici biti bolji i za njega i za partnera.

Ovo su znakovi da je došlo vrijeme da krenete svatko svojim putem:

1. U vezi ste iz nekog straha

To može biti strah od samoće, strah od financijske nesigurnosti ili možda bojazan da više nećete naći nekoga tko će vas voljeti. Ako ostajete u lošoj vezi iz nekog straha, vrijeme je da odete. Strah nije dobar razlog za ostanak u vezi, otkriva portal elephantjournal.com.

Foto: Dreamstime

2. Uvjereni ste da vam partner nešto duguje

Mnogi ljudi griješe kada misle da im partner nešto duguje pa ne mogu tek tako prekinuti loš odnos. To može biti razmišljanje koliko godina života ste partneru dali, pomagali mu financijski, bili uz njega kada je bilo jako teško, rodili mu djecu...

Zapamtite, nitko vam ništa ne duguje - dužni ste jedino sami sebi omogućiti izlazak iz lošeg odnosa i pružiti si šansu da ponovno budete sretni.

3. Bori li se i partner za opstanak veze?

Jasan znak da je vezi došao kraj je kad vidite da partneru nije stalo spasiti vaš odnos i ne ulaže nimalo truda u to. Možda priča kako mu je stalo, ali djelima to ne pokazuje.

Da bi veza funkcionirala kako treba, potrebno je dvoje ljudi. Jedan ne može puno napraviti, osim emotivno iscrpiti sam sebe do krajnjih granica.

Foto: Dreamstime

4. Niste najbolja verzija sebe

Ako se nalazite u vezi s partnerom koji ne izvlači ono najbolje iz vas, već možda čak i najgore (ljutnju, ljubomoru, nesigurnost...), tada on nije pravi čovjek za vas.

Onaj tko vas iskreno voli i brine za vas, poticat će vas da budete najbolja verzija sebe. Također, trebate se zapitati i je li vaš partner najbolja verzija sebe uz vas.

5. Jeste li najbolji za svojeg partnera?

Treba se ponekad ovo zapitati, posebno u dugim vezama. Ljudi se kroz godine promijene i partneri znaju prerasti jedno drugo pa počnu željeti različite stvari. Tada čovjek sam sebi treba postaviti pitanje: "Jesam li najbolji partner za nju/njega?".

Odgovor mora biti iskren, ali kada nekoga iskreno i nesebično volite - želite mu sve najbolje u životu pa tako i nekoga s kime će biti sretniji i ispunjeniji.

Kada izađete iz loše veze, sami sebi stvarate prostor u kojemu imate priliku upoznati nekoga tko bi vam mogao savršeno odgovarati. Nekoga tko će vas voljeti svim srcem, onako kako svatko zaslužuje biti voljen.