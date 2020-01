Možete pomoći: U dvije minute očisti plažu i spasi naš planet

Otkad sam došao na plažu u Devonu u Velikoj Britaniji, život mi se u potpunosti promijenio.

Boca je bilo do koljena, a meni je trebalo samo dvije minute da odlučim da ću baš ja počistiti plastiku, govori Martin Dorey, autor knjige “No. More. Plastic.: What you can do to make a difference - the #2minutesolution”.

Od tada je vođa kampanje za čišćenje plaža, a pridružilo mu se mnogo volontera. Organiziraju se na društvenoj mreži i zajedno čiste plaže.

Foto: Promo

- Pokrenuo sam #2minutebeachclean, a nakon toga smo lansirali aplikaciju na Google Playu koja se zove BeachClean. Tamo se okupljamo i dijelimo rezultate našega rada. Onda sam odlučio napisati i knjigu o tome kako u dvije minute možete doći do važnih odluka za okoliš - priča.

Dodaje kako je potrebno napraviti pet stvari za prirodu.

- Prvo razmislite na dvije minute koliko plastike dnevno bacite. Dok buljite u televizor i jedete kokice, sigurno ste bacili njihov omot, a možda pijete i neko piće iz plastične boce. To je ono što trenutačno radite, a gdje je ostalo? Prvi korak je da postanete svjesni problema. Nakon toga izađite. Prošetajte i u dvije minute pokupite i stavite u reciklažu sve ono što ste pronašli na podu ili na mjestu gdje plastika ne treba biti - savjetuje.

Dodaje kako je to veliki korak jer ta plastika neće završiti u oceanu, a isto tako neće postati mikroplastika i ući u prehrambeni lanac.

- Treći korak je da promijenite navike. Skinite našu aplikaciju i informirajte se. Dan kasnije idite u trgovinu i kupite bocu koju ćete koristiti više puta. Ne jedite slatkiše u omotima, nego ih kupujte na vaganje, bez ambalaže. Time mijenjate svijet - ističe aktivist.

To vodi do sljedećeg koraka, a to je uvođenje stvari koje ćete koristiti više puta.

- Nemojte kupovati jednokratne britvice. Kupite jednu kvalitetniju i mijenjajte oštricu kad trenutačna otupi. Male stvari čine veliku razliku - govori i dodaje kako je peti korak dijeljenje svega što ste spoznali s drugim ljudima.

