Preživjeti povratak na posao: Kukanje samo pogoršava tugu

Povratak s godišnjeg većini ljudi toliko je težak da se već nakon prvog dana osjećaju iscrpljeno i depresivno, gotovo kao i prije odmora.

- Teško je dati generalne savjete o tome kako to prebroditi jer to ovisi o nizu faktora - od toga koliko čovjek ima godina, što i gdje radi, voli li svoj posao, kao i o tome na što ste se inače navikli fokusirati, no postoje preporuke kojih se dobro držati jer mogu pomoći - kaže psiholog Boris Blažinić, direktor Instituta za kvalitetu i razvoj ljudskih potencijala te savjetuje da se s odmora vratite dan ili dva prije povratka na posao.

- Naš mozak ne može prihvatiti nagle promjene rutine pa mu treba dati vremena za tu prilagodbu. Mnogima i na odmoru treba nekoliko dana da se opuste. Po povratku s odmora puno nas toga čeka i nije to samo stvar prilagodbe na posao. Treba obaviti nabavku namirnica, dočekali su vas računi, u rujnu nas čekaju kupnja knjiga i priprema za školu, djeci trebaju nove tenisice i sl. Tek kad to organiziramo, slijedi priprema za posao - kaže Blažinić.

Dan prije povratka u ured pripremite se za obaveze koje vas čekaju - od onih koje niste riješili prije odmora pa do onog što su vam možda ostavili kolege.

Povratak nešto teže pada ljudima koji inače ne vole svoj posao ili rade u atmosferi u kojoj vlada mobing, no nastojte se ne koncentrirati na to.

- Najgora stvar koju možete napraviti je početi se mučiti razmišljanjem o tome kako želite otići ili početi kukati. Umjesto toga, osvijestite to da ima i onih kojima je gore nego vama. Utjeha može biti to da imate posao i od čega živjeti dok tražite novi, za razliku od mnogih koji ne rade i nemaju od čega živjeti. Nije stvar u tome da razmišljate ružičasto, nego kao pozitivan realist, tako da se fokusirate na izazove i prilike koji su pred vama - zaključuje Blažinić.

Isplanirajte prvi dan

Napravite popis poslova koje trebate obaviti prvi dan nakon godišnjeg i pokušajte predvidjeti ‘zmajeve’ koji bi se mogli pojaviti, kao što su predmeti koje su vam ostavili kolege ili oni koje ste ostavili za povratak.

Drugačiji pristup - Razmislite o problemima s kojima ste se borili prije odmora jer ih odmorniji možete drugačije sagledati.

Promijenite fokus - Koncentrirajte se na izazove pred vama umjesto na tugu zbog povratka.

Zajedništvo pomaže

Po povratku s odmora napravite obiteljski plan za suočavanje s obavezama i podijelite ih kako bi svatko preuzeo dio obaveza na sebe. Tako ćete jedni drugima olakšati prilagodbu na svakodnevicu.

Slobodno vrijeme - Isplanirajte neki lijepi izlet ili obiteljsko druženje za vikend nakon prvog radnog tjedna.

Dijelite iskustvo - Podijelite s kolegama i prijateljima doživljaje i fotke s odmora, tako će dojmovi potrajati.

Osvijestite se

Osvijestite to da mnogo toga ovisi o vama samima i da ste sami odgovorni za to kako će proći povratak. Ako sami od toga stvorite emocionalni problem, bit će puno teže.

Ne kukajte - Stav ‘poludjet ću dok se kolege ne vrate s odmora’ i ‘sve su svalili na mene’ šteti samo vama.

Sanjajte novi odmor - Može pomoći i planiranje novog odmora, pa razmislite i o tome.