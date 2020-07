Mraz je pokosio marelice ovo proljeće: Više prodamo uvoznih

Na voćkama u Slavoniji i Baranji tek je koja marelica, na nekima nema ni jedne. Uvozne nisu slatke jer se beru još zelene kako se ne bi pokvarile pri prijevozu. Dolaze iz Italije

<p>Marelica, jedna od najomiljenijih voćaka, ove godine je u potpunosti podbacila. Na tržnicama je malo marelica iz domaće proizvodnje i skupa je pa je se ne isplati kupovati kako bi se od nje radio pekmez. </p><p>- Marelice imam na oko 1,5 hektara, a posadili smo ih prije petnaestak godina. Inače smo ubrali oko 12 tona, a ove godine nema ništa - požalio se Robert Krnčević iz Velike kraj Požege i dodao kako je njegov voćnjak visoko, na oko 400 metara nadmorske visine. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su najbolje ljekovite namirnice za ljeto</p><p>- Prije nekoliko godina Hrvatske šume su na području Nove Gradiške posjekle oko 7000 hektara šume pa je otvoren put hladnim strujama iz Posavine. Zbog toga posljednjih godina ne rode, a nastradala je i šljiva koje će biti 60 posto manje. Iako je župan proglasio elementarnu nepogodu zbog mraza koji je u dva navrata pofurio cvijet, osiguranje to ne priznaje i traži me da u cijelosti isplatim ugovorenu premiju - ogorčen je Robert Krnčević. Ni drugdje u Posavini ove godine nema marelica, a nije bolje ni u Baranji, gdje su najveći nasadi tog ukusnog voća. </p><p>- Svake godine sam imao sve manje marelica jer su klimatske promjene učinile svoje, ali i neuređeno tržište, pa sam počupao sva stabla marelica te se vratio pšenici, kukuruzu i suncokretu - rekao je Josip Pap, koji je do prije dvije, tri godine u Aljmašu imao marelice posađene na 20 hektara. </p><p>- Sedam godina smo bili u progonstvu. Kad smo se vratili, podizali smo gospodarstva i ulagali u nasade nadajući se proizvodnji od koje ćemo moći živjeti. No nitko nije pitao kako podnosimo ovakve godine kad se nema što ubrati - razočaran je Pap odnosom države prema voćarima. </p><p>Domagoj Škobić je jedan od najvećih proizvođača kmarelice u aljmaškom kraju, a ima ih na oko 30 hektara. I on tvrdi da marelice nema na tržištu, osim zbog promjene klime i neuređenog tržišta. </p><p>- Ove godine je mraz uništio marelice. No i ono malo što ih ima, mi mali ih ne možemo prodati. Trgovački lanci uglavnom kupuju na drugim europskim tržištima, marelicu u Španjolskoj, lubenice u Grčkoj... Tamo voće odmah tovare u kamione, ohlade i voze u trgovačke centre. Kod nas prođe više ‘ruku’ pa mu cijena naraste - rekao je Škobić. </p><p>Malo marelica koje su dozorile kupci si mogu sami nabrati, a i uvjeriti se, kaže Škobić, u razlike između te dozrele na podunavskom suncu i one koja je ubrana zelena pa je putovala. </p><h2>Koliko koštaju?</h2><p>Između 14 i 25 kuna stoji kilogram marelica na Tržnici Trešnjevka u Zagrebu. Na tržnici u Slavonskom Brodu su od 16 do 20 kuna, a u Velikoj Gorici od 15 do 25 kuna. </p><h2>Domaće marelice su ovih dana rijetkost </h2><p>Na tržnici u Slavonskom Brodu (na slici) marelice su iz Aljmaša. I na Tržnici Trešnjevka u Zagrebu žena je rekla da su marelice iz Slavonije i pokazivala na njima oštećenja od leda. Drugi prodavači su rekli da su marelice iz Zadra, Livna, Hercegovine i Sicilije. U Velikoj Gorici su bile talijanske i navodno domaće, no nisu uopće mirisale i bile su kisele. (atu)</p>