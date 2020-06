U plastenicima uzgajaju šumske jagode: 'Postale su pravi hit'

NISU ZNALI ŠTO IH ČEKA Ankica Müller kaže kako je za početak nabavila oko 50 grmova i posadila ih u plasteniku. Kad su plodovi dozreli, svi su bili oduševljeni

<p>Obitelj Müller iz Požege jedina je koja se u Hrvatskoj bavi proizvodnjom šumskih jagoda u zatvorenom prostru. Sve je počelo nakon ideje <strong>Ankice Müller</strong> (45).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>– Kako na našem imanju uvijek nastojimo imati nešto novo i neobično tako su mi na pamet pale šumske jagode. Raspitala sam se i pronašla sam sadnice. Pitala sam ih da li se one mogu saditi u plastenicima, vidjela sam da im baš nije bilo jasno, ali ipak sam se odlučila pokušati pa što bude. Nabavili smo za početak oko 50 grmova i posadili ih u plasteniku. U početku je bilo dosta nepoznanica, jer takve jagode viđali smo na rubovima šuma, dakako njihov okus i miris nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. To se dogodilo i s našim jagodama koje su postale hit kod slastičara. Nakon što je objavljena prva priča u medijima o našim šumskim jagodama mi ih prosto ne možemo nabrati koliko treba. Bude li ovako zanimanje na tržištu vjerujem da ćemo proširiti proizvodnju - rekla je Ankica, dok je njen suprug <strong>Ivica </strong>(47) nadgledao sustav navodnjavanja nasada.</p><p>- Ja sam vam više manuelac, za obavljanje težih poslova. Podizanje plastenika, popravak pokidanih od vjetra, obradu zemljišta zemljišta, supruga i djeca su zaduženi za uzgoj, berbu te plasman proizvoda. Naravno, ne zaborave ni mene kada im treba više ruku za ubrati povrće ili voće – kaže Ivica.</p><p>Njihovom sinu <strong>Davidu </strong>došao je i prijatelj <strong>Domagoj </strong>pomoći brati šumske jagode. Sitne su, ima ih puno i jako lijepo mirišu, kaže da mu je to jako zanimljivo. Bere se ujutro i navečer, plodovi dozrijevaju brzo jedan za drugim. Sitni su, posao ide sporo. Obitelj puno radi, polako šire svoju proizvodnju na poljima pored Orljave, koja im daje vodu za navodnjavanje.</p><p>– Imamo uglavnom sezonsko voće i povrće, nastojimo da ga uvijek imao, ne idemo na neke velike količine već koliko da u određeno doba godine imamo ono što se traži. Sada imamo jagode ispod plastenika, uskoro kreće berba jagoda na otvorenom, Već beremo grašak, krastavce i rajčicu ćemo početi brati u plastenicima, onda se polako selimo na otvorene prostore i tako sve do jeseni kada prispijevaju kupušnjače. Sadili bi i više, samo kada bi imali osiguran plasman uz neku razumnu cijenu, mislim da bi mogli naći i radnu snagu. Šumske jagode su za sada hit, vidjeti ćemo kako će s njima biti dalje, uglavnom smo zadovoljni – rekla je Ankica Müller.</p><p>U svojim nasadima zaštitu koriste na biljnoj bazi, kako protiv šetnika na lišću, tako i protiv miševa, krtica i voluharica koji se vole zasladiti sočnim plodovima. Cijela njihova proizvodnja je ekološka i zdrava.</p>