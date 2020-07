Znate li kako sad pravilno prati voće i povrće? Liječnica otkrila postupak u vrijeme pandemije

Preporuka je prije konzumacije ili termičke obrade oprati voće i povrće pod jačim mlazom tekuće vode. Na taj način skidamo mehaničke nečistoće, u koje se ubrajaju i pesticidi, kaže dr. Branislava Čilić

<p>Kada kupujete voće i povrće u trgovini ili na tržnici, imajte na umu da tko zna koliko ruku je prošlo prije nego je došlo do vas.</p><p>- Nalazimo se u vremenu pandemije Covid-19 bolesti te je potrebno dodatno obratiti pozornost na pranje voća i povrća. Nakon kupovine u trgovinama predlažem ostaviti voće i povrće doma 'u izolaciji' 24 sata jer ne znamo da li je zaražena osoba dirala prljavim prstima ono što smo kupili. Dalje postupamo s voćem i povrćem kao i van pandemije - objasnila nam je <strong>Branislava Čilić</strong> dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O novim trendovima u prehrani:</p><p>Osim toga, na njima se osim virusa i raznih bakterija i nečistoća, nalaze uglavnom i pesticidi. Zato je važno dobro oprati svaki komad prije jela. Prije nego krenete prati voće i povrće, dobro operite ruke sapunom. Tako ćete biti sigurni da bakterije i nečistoće s vaših ruku nisu dodatno kontaminirale namirnicu koju perete. </p><p>- Svakako je preporuka prije konzumacije ili termičke obrade oprati namirnice pod jačim mlazom tekuće vode. Na taj način skidamo mehaničke nečistoće, u koje se ubrajaju i pesticidi, ali samo dio koji je na površini (pretpostavlja se i do 90 posto) dok jedan mali dio ostaje u namirnici. Međutim, kontrola namirnica ne dozvoljava koncentraciju pesticida koja može ugroziti ljudsko zdravlje pa se nemamo razloga o tome brinuti - dodala je.</p><p>Imajte na umu da je dobro oprati i koru iako je nećete jesti, na primjer, lubenice. Naime, tijekom rezanja i jedenja lubenice rukama naizmjence dodirujete koru pa unutrašnjost koju jedete. Na taj način nečistoće se mogu naći u vašim ustima. Isto je i sa svim drugim voćem i povrćem - narančama, mandarinama, dinjama, krastavcima, krumpirima...</p><p>- Naglašavam da je važno i pranje namirnica koje se gule. Dakle, iako se njihova kora ne jede, jednako je važno oprati plod. Također, ja osobno smatram da voće i povrće ne treba dodatno četkati i potapati u otopine soli, octa i sličnom, ali ni prskati specijalnim raspršivačima koji dezinficiraju, što se u posljednje vrijeme često nalazi na policama trgovina - rekla nam je dr. Čilić.</p><p>Napomenula je da se lisnato povrće poput zelene salate najprije opere pod mlazom vode, a potom se začini octom koji je svojevrsni dezinficijens. Ljudi su od davnina stavljali ocat u salatu i nisu to radili bez razloga, već upravo zato što ih je taj ocat štitio od mikroorganizama koji se mogu naći na njezinim listovima, ispričala nam je ova liječnica.</p><p>Savjetovala je kako je dobro voće i povrće oguliti, kada se to može, jer se i na taj način uklanja sloj nečistoća i mikroba. Posebno je naglasila oprez kod pripreme sve popularnijih zdravih napitaka.</p><p>- Posebno oprezne trebaju biti osobe koje često jedu sirovu hranu spremljenu u blenderima, što je u zadnje vrijeme jako popularno. Njima savjetujem dodatan oprez u pranju tih namirnica kako ne bi poremetili mikrobiotu u svojim crijevima što bi dovelo do napuhanosti, poremećaja pražnjenja crijeva i sličnog - kaže dr. Čilić.</p><p>- Još jedna važna stvar je da ni u čemu ne treba pretjerivati, pa tako ni u pranju voća i povrća - naglasila je.</p><p>I američki stručnjaci naglašavaju da se na voću i povrću može naći sve i svašta jer dug je put od polja do trgovine.</p><p>- Ne samo da takvi proizvodi, voće i povrće, moraju putovati u trgovinu, već ih puno ruku dodiruje kada se jednom nađu na policama trgovina. Većina nas uzima plodove u ruke, provjerava jesu li dovoljno zreli, kvalitetni... To je puno kontakta i nema načina da znate jesu li oni koji su ga dirali prije vas možda bili bolesni ili čak i nisu oprali ruke nakon zahoda - kaže američka dijetetičarka <strong>Samantha Presicci</strong>.</p><p>- Bakterije s polja mogu preživjeti transport i skladištenje, a postoji mnogo načina kako se voće i povrće može kontaminirati - u transportu, izmetom iz zemlje ili tijekom same pripreme hrane. Ponekad takvi prljavi proizvodi mogu rezultirati bolestima koje se prenose hranom. Nedavno smo svjedočili povrću na kojemu su se nalazile E. coli i salmonela, a to može rezultirati mučninom, povraćanjem, proljevom, grčevima u trbuhu i groznicom, zajedno s dehidracijom - pojasnila je dr. sc. <strong>Janette Nesheiwat.</strong></p><p>Voće i povrće nikada ne perite ako ga ne mislite odmah pojesti ili kuhati jer će vlaga na površini pogodovati razvoju mikroorganizama, plijesni itd.</p><p>Američka Agencija za hranu i lijekove preporučuje svako voće i povrće prati pod hladnom, tekućom vodom jednu do dvije minute, neposredno prije jela. Oštećene plodove dobro obrežite prije pripreme ili jela jer je svaka pukotina na kori prolaz bakterijama i ostalim nečistoćama u unutrašnjost ploda, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/dont-wash-produce/?trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest</a>.</p><p>- Gotovo svi pesticidi (SZB) svrstani su u određenu skupinu otrova te su tako potencijalna opasnost za ljudsko zdravlje. Potreban je veliki oprez i strogo pridržavanje uputa o primjeni pesticida. Većina ostataka nalazi se na vanjskim površinama (kora, listovi, ljuske) - stoji u<a href="https://www.hapih.hr/wp-content/uploads/2019/11/Pavlini%C4%87-Prokurica_Ostaci-pesticida-u-hrani-%E2%80%93-opasnosti-i-rizici.pdf" target="_blank"> izvješću</a> Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).</p><p>- Pesticidi (sredstva za zaštitu bilja) su proizvodi kemijskog ili biološkog porijekla namijenjeni zaštiti biljaka od raznih bolesti, korova, štetnika i dr. Gotovo svi pesticidi svrstani su u određenu skupinu otrova (mnogi su i dokazano kancerogeni, toksični, reproduktivno toksični te vrlo štetnog utjecaja na okoliš i podzemne vode) pa su tako potencijalna opasnost za ljudsko zdravlje i iziskuju naš pojačan oprez, kao i strogo pridržavanje uputa o njihovoj primjeni. Nepravilna primjena pesticida najčešći je uzrok prisutnosti ostataka većih od dopuštenih - napominju u<a href="https://www.hapih.hr/ostaci-pesticida-u-hrani-temeljito-perite-voce-i-povrce/" target="_blank"> HAPIH</a>-u.</p><p>- Razina ostataka obično se smanjuje pranjem, guljenjem, kuhanjem i cijeđenjem. Razina ostataka pesticida u krajnjem konzerviranom proizvodu, može se smanjiti postupcima pranja, blanširanja, guljenja, kuhanja, ali njihova se razina može i povećati tijekom obrade. Povećava se, na primjer, proizvodnjom ulja iz uljarica i maslina ili u procesu sušenja voća i proizvodnje koncentrata rajčice zbog gubitka vode tijekom procesa - pojasnili su.</p><p>- Nitrati su sami po sebi relativno netoksični po ljudski organizam, no njihovi metaboliti nitriti, dušikov oksid (NO) i N – nitrozo u probavnom traktu, uz sudjelovanje crijevnih bakterija, mogu stvarati spoj nitrozamin koji ima potencijalno štetan utjecaj na zdravlje. Dodatno, nitriti mogu oksidirati željezo u hemoglobinu pri čemu nastaje methemoglobin koji nema sposobnost vezanja i prenošenja kisika, te može doći do hipoksije, odnosno smanjenog dotoka kisika u stanice i tkiva, što može izazvati poremećaj u funkcioniranju organa, sustava i stanica - kažu u <a href="https://www.hapih.hr/nitrati-u-zelenom-povrcu/" target="_blank">Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu</a>.</p><p>Napomenuli su kako su ljudi nitratima izloženi prvenstveno konzumacijom povrća, u kojem se količina tog spoja kreće u rasponu od 1 do 10 000 mg/kg. Sama količina nitrata razlikuje se ovisno o kojem dijelu biljke se radi - najviše se nađe u peteljci i stabljici, nešto manje u lišću i korijenju, a najmanje u cvijetu i plodu.</p><p>Visoke koncentracije znaju se pronaći u rukoli, u svim vrstama zelene salate, blitvi i špinatu. </p><p>- Nitrati su prisutni u okolišu, dakle u zraku, hrani (najviše u voću i povrću) i vodi. Također, nitrati se koriste kao gnojiva u poljoprivredi, te kao aditivi u hrani. U poljoprivrednoj proizvodnji dušik je vrlo često osnovni ograničavajući čimbenik rasta i razvoja biljaka, a time i postizanja optimalnih prinosa. Ljudske aktivnosti znatno su povećale koncentracije akumuliranih nitrata u okolišu intenzivnom gnojidbom i uzgojem stoke - pojasnili su.</p><h2>Kako ukloniti nitrate iz povrća?</h2><p>- Kako su nitrati topljivi u vodi, smanjenje količine nitrata u povrću može se postići pranjem povrća (salate) pri čemu se njihova prisutnost može smanjiti za 10 do 15 posto. Nadalje, smanjenje količine nitrata u povrću može se postići i blanširanjem, npr. do 35 posto u zelenoj cvjetači, a čak do 72 posto, u kelju i bijeloj cvjetači. Kuhanjem se količina nitrata također smanjuje, npr. u brokuli za 47 posto, a u kelju i do 73 posto - kažu u HAPIH-u.</p><p>- U povrću koje je zamrznuto nakon blanširanja i čuvano 4 mjeseca u ledenici također je uočeno značajno smanjenje količine nitrata. Povrće koje se ne zamrzava (npr. zelena salata i svježi špinat) treba pripremati i jesti svježe, te izbjegavati dulju pohranu u hladnjaku. Povrće koje se neće stići pojesti preporučuje se zamrznuti (špinat, blitva) te konzumirati nakon odmrzavanja. Pozitivna je činjenica kako antioksidansi, vitamin C i E, kojima obiluje voće i povrće, zaustavljaju nastajanje nitrozamina - dodali su.</p>