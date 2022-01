Mrkve su narančaste iz čisto političkih razloga. Evo i priča o tome kako smo izgubili ostatak duge. U 17. stoljeću, Nizozemci su uzgajali narančastu mrkvu kao počast Williamu Oranskom, izbrisavši 1000-godišnju povijest bijele, žute, crvene i ljubičaste mrkve.

Posljednjih godina mnogi od nas vidjeli su raznobojne vrećice mrkve kako se pojavljuju na policama trgovina. Specijalitet u bojama nije bio dostupan dok smo bili djeca, niti kada su naši djedovi i bake bili djeca. Njihova iznenadna ponovna pojava navela je mnoge od nas da pretpostave kako je mrkva u nekoj drugoj boji, osim one narančaste, rezultat moderne hibridizacije ili genetske modifikacije, no zapravo je točno upravo suprotno.

Ljubičasta, crvena, žuta i bijela mrkva zapravo su puno starije od narančaste mrkve. Ljubičasta i žuta uzgajaju se diljem svijeta oko 1100 godina, dok narančasta postoji tek oko 500 godina, a postala je popularna tek prije oko 300 godina.

Sve boje koje danas postoje proizašle su iz divlje bijele mrkve, koja je bila mnogo manja i više se koristilo njezino lišće i sjeme kao lijek, prije nego što je njihovo 'korijenje' uzgajano za hranu.

- U 17. stoljeću nizozemski uzgajivači kultivirali su narančastu mrkvu kao počast Williamu Oranskom, koji je vodio borbu za nizozemsku neovisnost, i tako se boja zadržala - izvještava The Washington Post.

Tisuće godina povijesti žute, bijele i ljubičaste mrkve izbrisano je u jednoj generaciji. Duga narančasta nizozemska mrkva prvi put je pismeno zabilježena 1721. godine, prema Svjetskom muzeju mrkve. Ona je bila prethodnik narančaste mrkve Horn, od koje potječu sve moderne, zapadnjačke sorte. Mrkva Horn potječe iz nizozemskog grada Hoorn. Do kasnog 18. stoljeća nizozemski patriotski pokret je smatrao izlaganje narančaste mrkve na tržištu prikrivenom gestom podrške prognanom vladajućem potomku Williama, donosi Return to Now.

Patrioti su izjavili da je narančasta 'boja pobune', pa mrkve koje su se prodavale s upadljivim korijenjem smatrale su se provokativnim, piše povjesničar Simon Schama. Šteta za njih, jer narančasta mrkva je već postala najpopularnija u zapadnom svijetu i više nije bilo povratka. Srećom, čini se da narančasta ima najviše beta karotena. Ali ostale se ipak isplati dodati u prehranu zbog male raznolikosti okusa, teksture i nutritivnih profila, da ne spominjemo zanimljivu riznicu boja. Na kraju krajeva, prije svega 'jedeš očima'.