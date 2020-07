Mrzite promjene i 'stisnuti' ste? Opuštanje se može izvježbati

Što više živite u zbijenoj zoni komfora, teže ćete se iz nje izvući. Ako mislite da ste malo previše ovisni o svojim rutinama, i voljeli biste biti malo spontaniji i fleksibilniji onda je ovo mjesto za vas

<p>Uštogljenost ili ukočenost je u očima promatrača. Rutine pružaju poznatu strukturu i ritam dana, dok neki rutinu vole što češće izbjegavati i tvrde da one nisu fleksibilne.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stop stresu i tjeskobi uz pomoć super bilja</p><p>Temeljni pokretač ove vrste ponašanja je anksioznost. Uštogljeni ljudi ne osjećaju anksioznost, imaju osjećaj kontrole i cijene stvari. Tamo gdje bi opušteni ljudi vidjeli novo iskustvo i uzbuđenje, ukočeni bi se čovjek samo osjećao uznemireno - izvan svog elementa, pod manjom kontrolom i zabrinut. Na taj način je lako pasti u začarani krug jer što se više oslanjate na svoje rutine kako bi se osjećali mirno, manje ste u stanju tolerirati izlazak izvan njih. </p><p>Ako je to i kod vas slučaj, postoje načini kako se opustiti. </p><h2>1. Shvatite da je tjeskoba vaš neprijatelj</h2><p>Uznemirenost vas koči, ne vaša osobnost, vaši geni ili vaš nedostatak volje. Ne pokušavajte ukloniti anksioznost (rutine već to rade), već proširite svoju zonu udobnosti i naučite bolje tolerirati anksioznost.</p><h2>2. Eksperimentirajte s promjenom</h2><p>Ovo je ključno u poduzimanju prvih koraka. Ako se držite svoje rutine, možete zadržati strukturu svog dana, ali eksperimentirajte s promjenom redoslijeda onoga što radite ili izostavite nešto. Isplanirajte subotom navečer učiniti nešto drugačije kako bi prekinuli rutinu, no očekujte da ćete se osjećati pomalo neugodno.</p><h2>3. Vježbajte slušati svoje emocije</h2><p>Ako vodite svoj život u 'autopilot' modu, ukorijenjenim navikama i s malo spontanosti, to nije samo zato što se borite s anksioznošću, već i zato što niste u doticaju sa svojim emocijama. Probajte više obratiti pažnju na svoje osjećaje. Možda shvatite da, na primjer, ne želite kositi travu u subotu ili oprati automobil i možete eksperimentirati tako da to ne napravite.</p><h2>4. 'Potapšajte se po leđima'</h2><p>I to je u redu. Ovdje se radi o drugačijem, a ne o ispravnom. Bilo koji korak izvan vaše zone komfora uspješan je. Budite ponosi na sebe.</p><h2>5. Kako vam 'fleksibilni prijatelj' može pomoći</h2><p>Vaš bi vas prijatelj trebao razumjeti i umjesto da bude ljut ili kritičan, on bi trebao pokušati smireno, ali jasno razgovarati s vama o tome kako je vaša uštogljenost problem za vaše prijateljstvo. Razgovarajte o tome kako eksperimentirati da bi izgradili veću fleksibilnost.</p><p>Budući da se vi ne snalazite dobro s promjenama, prijatelj vas mora obavještavati o svim nadolazećim promjenama. Primjerice, spomenuti da ćete u ponedjeljak otići na večeru ili njegovoj sestri u nedjelju, umjesto da vam to kaže u subotu ujutro kad ste vi već mentalno isplanirali svoj dan. Ovo će vam dati vremena da razmišljate i naviknete se na ovakve događaje. Na kraju, važno je da vas pohvali kada više puta prihvatite poziv ili bilo kakve druge spontane dogovore, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fixing-families/202007/are-you-bit-too-rigid-how-loosen" target="_blank">Psychology Today</a>.</p>