Muči vas glavobolja? Ova hrana može pomoći da je se riješite

Kad zaboli glava, većina poseže za tabletama, no možda biste sljedeći put mogli pokušati s nekom od namirnica koje zahvaljujući svom sastavu mogu na prirodan način smanjiti bol ili pak spriječite napadaj migrene

<p>Kad vas boli glava, najlakše je popiti neku tabletu i nadati se najboljem. No ako želite smanjiti unos analgetika, postoje i 'pomagači' koje ne morate tražiti u ljekarni nego u lokalnom supermarketu. Ne bi bilo loše isprobati njih prije nego se 'navučete' na tablete:</p><p>Pogledajte video:</p><h2>1. Krumpir</h2><p>Nakon noći tulumarenja, možda ćete misliti kako je ono što vam treba masni burek, ali radije se odlučite za pečene krumpire. Naime, hrana puna kalija dokazano pomaže pri ublažavanju glavobolje, a krumpir pečen s korom pruža do 600 mg kalija.</p><h2>2. Banane</h2><p>Ovaj dinamični duo kalija i magnezija dolazi u pomoć u obliku ukusne voćke. Magnezijev umirujući učinak itekako će vam pomoći ako vam pulsira glava.</p><h2>3. Lubenica</h2><p>U mnogo situacija kad osjećate glavobolju, ustvari ste dehidrirali. A, u ovom slučaju, itekako će vam pomoći vodom bogata lubenica. Uz to što će vas hidratizirati, lubenica je bogata magnezijem i kalijem.</p><h2>4. Ananas</h2><p>I svježi ananas može ublažiti glavobolju. Prirodni enzim bromelain stoljećima se proziva prirodnim analgetikom koji potiče protuupalne procese, te vas može osloboditi glavobolje.</p><h2>5. Krastavac</h2><p>Kao i lubenica, i krastavac može pomoći u slučaju dehidracije, piše Popsugar. Budući da se sastoji od 95 posto vode, hidratizirajući krastavac je savršena opcija za svježi međuobrok.</p>