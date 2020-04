Što otkriva glavobolja s kojom se budite i kako je spriječiti...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:Prejedanje zbog rokova: Zbog stresa jedemo puno više šećera

Jutarnje glavobolje su vrlo učestale i javljaju se iz niza razloga - tvrdi Amit Sachdev sa odjela Division of Neuromuscular Medicine na Michigan State Sveučilištu, a prenosi Yahoo.

Ponekad se glavobolja javlja rijetko i ne predstavlja značajan problem, no ako često osjećate glavobolju, obično je riječ o specifičnom uzroku i najčešće postoji način da spriječite ponovnu glavobolju. Evo razloga zbog kojih vas boli glava.

1. Patite od nesanice

Nedostatak sna je veliki okidač za glavobolju općenito, a studije su pokazale da poremećaje spavanja nerijetko prate upravo glavobolje. Ako redovito teško zaspite ili se noću često budite, a kad se probudite tijekom jutra se osjećate umorno i iscrpljeno, postoji mogućnost da se borite protiv poremećaja spavanja i da upravo to doprinosi onoj nesnosnoj glavobolji s kojom se budite. Nesanica može biti glavni problem, ili pak simptom drugih problema poput psihičkih poremećaja ili kroničnog stresa. Kako biste ustanovili o čemu je točno riječ, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

2. Imate apneju

Apneja je ozbiljno stanje koje uzrokuje da tijekom sna prestanete disati. - Spavajući svega toga niste ni svjesni, no apneja može biti uzrok jutarnje glavobolje. Ona se javlja zbog nedostatka kisika i povećanog pritiska koji se razvija u glavi - pojašnjava neurolog Vernon Williams iz Los Angelesa. Ako patite od apneje, to ne možete ustanoviti sami. No ako se vaš partner često žali da glasno hrčete noću ili se budite iscrpljeni iako ste dovoljno spavali, vrijeme je za posjet obiteljskom liječniku koji će vas uputiti koje korake poduzeti dalje.

3. Imate migrenu

Migrena se može pojaviti u bilo koje doba dana, no kod većine ljudi javlja se tijekom noći ili u ranim jutarnjim satima. Studije ukazuju i na to da migrena prati određeni ciklus, što znači da ljudi koji pate od migrena, obično ih imaju u istom vremenskom razdoblju. Zato je moguće da je glavobolja s kojom se budite zapravo migrena koja vas je napala dok ste spavali. - Migrene često imaju genetski uzrok, što znači da ne možete utjecati na to hoćete li je dobiti ili ne. No možete naučiti kako se s njom nositi. Ključno je ustanoviti što potiče migrenu - stres, nedostatak sna i loša prehrana su među najčešćim uzročnicima i treba ih svakako izbjegavati - savjetuje dr. Sachdev. Ako mislite da imate migrenu, dogovorite posjet specijalistu kako bi vam pomogao u otkrivanju uzroka i savjetovao koje liječenje odabrati.

4. Previše kofeina

- Kod ljudi koji tijekom dana popiju više šalica kave, u jutarnjim satima se može javiti kriza. Kofein djeluje na protok krvi do mozga i ako ne dobijete dozu kofeina na koju ste navikli, pojavljuju se neurološki simptomi koji nalikuju krizi zbog droge ili alkohola. Najčešći simptom je razarajuća glavobolja - kaže dr. Sachdev.

Liječnica iz Clevelanda Jennifer Kriegler savjetuje da izbjegavate konzumaciju kave u poslijepodnevnim satima kako biste izbjegli krize tijekom noći. - Ako se općenito želite osloboditi kofeinskih napitaka, bez obzira patite li zbog njih od glavobolja ili ne, krenite polagano. Uobičajenu šalicu kave napravite s četvrtinom beskofeinske kave, a zatim s vremenom smanjujte udio obične kave i povećavajte udio beskofeinske, sve dok sva kava koju pijete ne bude bez kofeina - savjetovala je.

5. Škrgućete zubima

Škrgutanje može prouzročiti napetost u zglobovima koji spajaju donju vilicu i lubanju u području uha, a može utjecati i na to kako držite vilicu tijekom noći - tvrdi dr. Sachdev pojašnjavajući da sve zajedno može voditi do jutarnje glavobolje, ali i osjećaja pritiska u donjoj vilici te bolova u području uha. Savjetuje da posjetite stomatologa koji vam može dati zaštitni aparatić kojeg ćete nositi tijekom noći te vas savjetovati o daljnjim koracima u liječenju tog problema.

6. Pili ste alkohol

Iako je veća vjerojatnost da ćete patiti od glavobolje ako ste popili previše alkohola, postoji mogućnost da će vas boljeti glava i od manjih količina. - Alkohol ima učinak na neurotransmitere u mozgu povezane s osjećajem glavobolje, a to je razlog zašto konzumacija alkohola kod ranjivijih ljudi potiče migrenu - tvrdi stručnjakinja za žensko zdravlje Jennifer Wider ističući kako je najčešći krivac za glavobolje crveno vino. Alkohol je također diuretik zbog kojeg češće mokrite, pa su ljudi nakon pića često dehidrirani što vodi do simptoma mamurluka. Rješenje je jednostavno, a sastoji se u izbjegavanju alkohola. Ako ste primijetili da vas od specifičnih vrsta pića boli glava čak i ako popijete samo jednu čašu, najbolje je odustati od konzumacije.

7. Možda je nešto ozbiljnije

- Kad ljudi opisuju jutarnje glavobolje, uvijek pažljivo slušam jer one mogu ukazivati i na ozbiljne probleme. Ljudi s tumorom na mozgu često ustaju rano uz glavobolju zato što tijekom noći dok leže raste pritisak cerebrospinalne tekućine. Ako tumor uzrokuje oteklinu, to se proteže mozgom i uzrokuje glavobolje - objašnjava dr. Krigler. No dr. Williams umiruje kako je riječ o vrlo rijetkom uzroku glavobolja i ne treba paničariti zbog toga. - Ako imate tumor, onda imate i druge simptome poput promjena vida, smetnje u ravnoteži, osjećate se iscrpljeno, ili osjećate promjene u mentalnom statusu. Zato je vjerojatnije da je uzrok jutarnjih glavobolja ipak nešto drugo - kazao je on.

Kako spriječiti jutarnje glavobolje

Čitajući ovaj tekst vjerojatno ste primijetili da se sprječavanje jutarnje glavobolje uglavnom odnosi na sprječavanje onoga što je uzrokuje, bez obzira je li riječ o konzumaciji alkohola, škrgutanju zubima ili ostalim tegobama. Stoga je općenita preventivna mjera paziti na higijenu spavanja pazeći da ne spavate loše i neredovito. Dodatno, to pomaže i općem zdravstvenom stanju,.

Mnogo je faktora koji utječu na san, no stručnjaci najčešće ističu kako je važno stvoriti rutinu spavanja. To znači da u isto vrijeme odlazite u krevet, tijekom dana vježbate, pazite na prehranu i unos kofeina te upravljate stresom kako vas zabrinutost ne bi držala budnima. U konačnici, ako se povremeno i probudite s glavoboljom, krivca potražite u svojim navikama. Ako je pak riječ o stalnoj boli koja se ponavlja gotovo svakog jutra, posjetite svog liječnika.

