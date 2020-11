Muči vas perut, ispadanje kose i ispucali nokti? Jedite više kelja

Ekstrakt kelja sastavni je dio krema, laka za nokte i šampona jer potiče proizvodnju kolagena koji koži daje elastičnost, vlaži vlasište i jača nokte. Potražite proizvode s njim, jedite variva od kelja i pijte ukusan sok

<p>Osim u varivima, salatama i sokovima, kelj je svoje mjesto našao i na beauty policama. Bogat antioksidansima i željezom, kelj smanjuje upalu, ublažava upalu i opekline od sunca te povećava elastičnost kose. Upravo zbog toga sve je češće njegov ekstrakt dio krema, lakova za nokte i šampona, piše <a href="http://www.dailymakeover.com/trends/skin/kale-beauty-benefits/" rel="" title="">Daily Makeover</a>. </p><h2>Koža</h2><p>Kelj obiluje vitaminima A, C i K koji smanjuju tamne podočnjake i zatežu kožu oko očiju čime se smanjuje rizik od sitnih bora. On sadrži lutein, karoteonid koji potiče proizvodnju kolagena i preporučuje se kod oteklina i ožiljaka. Osim toga pomaže u čišćenju pora i zadržavanju vlage u tijelu što kožu čini zdravijom. </p><h2>Kosa</h2><p>Omega-3 i omega-6 masne kiseline iz kelja vlaže vlasište, pospješuju rast kose i ublažavaju perut. Njegov se ekstrakt koristi u šamponima, ali djelotvoran je i u maskama. Za pripremu maske potrebno je u blender staviti četiri lista kelja, malo limunova soka i žličicu maslinovog ulja. Dobivenu pastu potom treba umasirati u vlasište i ostaviti 20 minuta prije ispiranja. </p><h2>Nokti</h2><p>Kosa i nokti sastoje se od keratina, a kelj potiče njegovu proizvodnju. To nokte čini snažnima i dobro hidratiziranima. </p><h2>Varivo od kelja </h2><p><strong>Sastojci</strong></p><p>- 1 manja glavica kelja<br/> - 3 krumpira<br/> - 1 luk <br/> - 1 do 2 mrkve <br/> - 200 mililitara temeljca<br/> - crvena paprika, lovorov list, sol, papar<br/> - malo maslinovog ulja</p><p><strong>Priprema</strong></p><p>Luk nasjeckajte na sitno pa ga pirjajte na ulju. Ogulite krumpir i mrkvu i nasjeckajte ih na kockice. Ubacite u zdjelu pa pustite da se pirjaju nekoliko minuta. Dodajte temeljac i kuhajte dok se krumpiri ne skuhaju do pola. Dodajte još vode, začinite soli, paprom, crvenom paprikom i dodajte lovorov list. Ubacite nasjeckani kelj i kuhajte dok povrće ne omekša.</p>