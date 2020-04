Muči vas zatvor? Dodatne čaše vode i ove namirnice će pomoći

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: SMIJE LI SE KRUMPIR PODGRIJAVATI - SAZNALI SMO KONAČAN ODGOVOR

Zatvor je zdravstveno stanje koje karakterizira nemogućnost tijela da isprazni crijeva, piše Wellnessbin. Može ga prouzročiti prehrana s malo vlakana, nedostatak vode i vježbanja. To stanje ima i manje poznate uzroke, poput određenih lijekova i ozbiljnih zdravstvenih stanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ostali uzroci zatvora su lijekova protiv bolova ili opojnih droga, dodaci kalcija i željeza, zlouporaba laksativa, prekomjerno jedenje mliječnih proizvoda, antidepresivi, čokolada ili neaktivnost štitnjače, upalne bolesti crijeva, depresija, trudnoća i samo rođenje djeteta. Zatvor se može pogoršati te postati jak i bolan, a može biti povezan i s gubitkom kilograma.

Uobičajeni simptomi zatvora uključuju poteškoće u pokretu crijeva, naprezanje tijekom izvršenja nužde, mala ili tvrda stolica, osjećaj da nije sve izašlo, natečen trbuh ili bolovi u trbuhu i povraćanje.

Glavni cilj suzbijanja zatvora je pražnjenje crijeva svaka dva do tri dana bez naprezanja. No uz to morate uključiti u prehranu vlakna, piti puno tekućine te redovito vježbati. Doktori često savjetuju kod problema sa zatvorom primjenu nestimulativnih i stimulantnih laksativa, čepića, lijekova na recept ili u težem slučaju operacije.

Foto: Dreamstime

Bolesnici ne bi trebali očekivati da im svakodnevno pražnjenje crijeva ublaži sve simptome, a postupke za poboljšanje crijevnih navika bi trebalo poduzeti u razumnoj mjeri.

Za ublažavanje zatvora potrebno je piti dvije do četiri dodatne čaše vode na dan. Osim ako liječnik nije osobno naložio osobi da ograniči tekućinu iz nekih medicinskih razloga. Preferiraju se tople tekućine, posebno ujutro. Budući da se zatvor javlja i zbog nedostatka vlakana, u prehranu treba uključiti i voće i povrće.

Uz voće i povrće, u prehranu se mogu dodati i suhe šljive. One služe kao blagi laksativ. Potiču mišiće da guraju otpad kroz debela crijeva. Sok od šljive bogat je vlaknima i šećernim alkoholom, što djeluje kao laksativ.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Bobičasto voće se isto može jesti za ublažavanje zatvora. Maline i kupine su primjer voća s dobrom količinom vlakana. Primjer, pola šalice jagode odgovara dva grama vlakana, a porcija kupine iste veličine daje 3,8 grama, dok obroci maline daju četiri grama. Također, bobice imaju malo kalorija. Možete ih jesti sa žitaricama za doručak ili zdjelu bobica sa šlagom s malo masnoće za desert.

Ako se borite s dužim zatvorom, imate jaku bol u želucu, krv u stolici ili gubite kilograme, treba odmah potražiti liječnički savjet, jer to može dovesti do komplikacija poput rektalnog prolapsa ili hemoroida.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

TOP 6 NAMIRNICA KOJE JAČAJU I ČUVAJU VAŠ MOZAK DOK STARITE

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: