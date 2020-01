Muškarci koji redovito vježbaju imaju znatno zdraviju spermu

Jedna je nova studija provedena na kineskom Medicinskom fakultetu u Wuhanu pokazala da, osim što popravlja raspoloženje i smanjuje rizike od brojnih srčanih bolesti, redovito vježbanje može pomoći i da se sperma održi zdravom. Za to su istraživanje znanstvenici pregledali uzorke sperme nekoliko stotina zdravih muškaraca, i to, kako su naveli u svom radu, donora sperme koji to ne bi ni mogli biti da nisu bili iznimno dobrog psihofizičkog stanja, odnosno potpuno zdravi.

- Svi su muškarci imali zdravu razinu koncentracije sperme, kao i količinu spermija u sjemenu; 'pravu' veličinu i oblik spermija i dobru pokretljivost. Pokazalo se da su baš oni koji su iz tjedna u tjedan bilježili najviše fizičke aktivnosti i koji su radili najintenzivnije vježbe, imali i najkvalitetniju spermu, odnosno najbolju pokretljivost spermija.

Foto: Dreamstime

- Redovna tjelovježba može poboljšati parametre kvalitete sperme kod zdravih, plodnih muškaraca rekao je koautor studije dr. Yi-Xin Wang s Medicinskog fakulteta u Wuhanu, Kini.

I premda više uopće nema dvojbe da je vježbanje korisno za muško reproduktivno zdravlje, znanstvenici i dalje ne znaju točno koliko je vježbanja i koje su vrste vježbi optimalne za zdravlje sperme.

- Naravno, tjelesna aktivnost općenito pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, što sigurno utječe i na zdravlje sperme - rekao je urolog dr. Ali Dabaja za Men's Health.

Foto: Dreamstime

On objašnjava da će oni koji u organizmu imaju puno štetnih masti imati i višu razinu 'oksidativnog stresa' u tijelu. Riječ je o stanju koje se javlja kad slobodni radikali nadvladaju antioksidativnu zaštitu organizma.

Upravo taj antioksidativni stres, odnosno njegov porast, kako ističe dr. Dabaja, smanjuje kvalitetu sperme - zbog čega su aktivni način života i zdrava prehrana najbolji načini da se spermiji održe zdravima.

