Imala je 139 kg, pa je počela jesti intuitivno i izgubila 79 kg

Željela je smršavjeti, pa je restriktivnim prehranama i lošim dijetama do 13. godine razvila bulimiju, piše Msn.

- Željela sam jesti kako bih emocionalno otupjela, no znala sam da neću skinuti kilograme ako u sebe trpam hranu. A to sam činila godinama, sve do 30-e i zbilja sam se sramila toga - ispričala je Shelli (48).

Skrivala se od drugih dok je jela. U školi su je nasilnici ismijavali, pa je ručala u zahodu. Noću se kod kuće skrivala u ormaru i grickala hranu. Nastavila je jesti, pa biti na dijeti.

- To je oduvijek bio jo-jo efekt. Iskušavala sam svaku suludu dijetu, pa sam tako u jednoj fazi jela samo rižine krekere i salatu. Izluđivalo me ono: Ne smiješ jesti ovo, ne smiješ jesti ono. Gubila bih po 30 kilograma, pa dobila 38 kila. Onda bih izgubila 38, pa dobila 40. Bilo je to suludo - prisjetila se.

Kaže kako je najteža bila u trudnoći kad je dosegnula 139 kilograma. Nakon poroda 2001. godine nastavila je s dijetama i prejedanjem sljedećih devet godina, do druge trudnoće.

- Sjećam se kako sam tada konačno u svoj dnevnik napisala: Ako nije zbog hrane, zbog čega je? Nemoguće da je zbog onoga što jedem jer sam iskušala sve postojeće dijete. A onda sam shvatila da zaista problem nije u hrani, nego u načinu kako razmišljate o hrani - kazala je.

Tada je počela jesti intuitivno. To znači da je jela kad je bila gladna i prestala jesti kad je bila sita.

- Nema pravila. Nema hrane koju ne smijem jesti. Ako želim krafnu, pojedem je. No obično sam zadovoljna već nakon zalogaja ili dva. To je tako oslobađajuće - kazala je dodajući kako joj je trebalo vremena da mozak prisili razmišljati na ovakav način. Trebalo joj je dosta vremena da navike hranjenja povezuje sa životnim događajima i prekretnicama.

- U mojem životu bili su ljudi koje ondje nisam željela. Zato sam se osjećala sputano, zarobljeno i kao da nemam izbora. Pa umjesto da se bavim time i donošenjem odluka, ja sam radije jela - tvrdi ona.

Kako bi riješila svoj problem s prehranom, morala je najprije posložiti svoj život. Također, nije smršavjela odmah. Bilo je tjedana kad su se kile gubile i vraćale.

- Počela sam pratiti svoju težinu i shvatila sam da mi tijelo prolazi kroz cikluse, pa nisam paničarila oko toga - istaknula je. Tijekom naredne dvije godine smršavjela je do sadašnjih 59 kilograma, a dopušta da se vaga pomakne i do 63 kile.

- Osjećam se ugodno. Ako se krenem prejedati, pitam se što ne valja jer znam da nema veze s hranom - pojašnjava ona. Promijenila je i način na koji doživljava vježbanje.

- Prije sam računala koliko ću kalorija sagorjeti pojedinom vježbom, no sad o tjelovježbi promišljam u svjetlu odmora od stresa i meditacije. Sad vježbam da postanem snažnija - tvrdi.

Kazala je i kako je postala samouvjerenija.

- Prije sam odbijala mnogo toga jer nisam željela da me drugi vide. Htjela sam se stopiti s pozadinom i biti nevidljiva. Sad sam samouvjerena i spremna izaći - zaključila je.

O svojoj borbi s kilogramima je napisala knjigu Start Where You Are Weight Loss, a kaže kako je namijenjena ljudima koji su umorni od držanja dijeta. Knjigom želi utjecati na to da ljudi promijene način života jer će im to pomoći, a smatra kako je na vlastitom iskustvu pokazala da dijete same po sebi nemaju smisla.

