6 navika mentalno jakih ljudi: Znaju kako pronaći svoju snagu

Mentalno snažni ljudi nisu se jednostavno rodili s tim posebnim darom kojim se mogu usprotiviti svojim strahovima, boriti se sa sumnjom te poduzimati pozitivne korake. Naučili su vještine koje im trebaju kako bi se nosili sa svojim mislima i osjećajima, piše Msn.

Takvi ljudi svakodnevno vježbaju kako bi ostvarili najbolju verziju sebe. Te vježbe nisu previše zahtjevne, ali je važno da ste u njima uporni i redoviti. Stvaranje veće mentalne snage može vam pomoći da se nosite s izazovima, oporavite se od neuspjeha i izađete iz zone komfora, a sve su to ujedno i sastojci sretnijeg života. Evo kako i vi možete uspjeti u tome.

1. Postavite ciljeve

Mentalno snažni ljudi ne prolaze pasivno kroz život. Bez obzira žele li naučiti novi jezik ili ostvariti bolju fizičku kondiciju, oni se stalno preispituju i postavljaju si izazove kako bi naučili nove stvari i postigli uspjehe. Stalno se izazivajući na nove izazove povećavaju svoje mogućnosti i izoštravaju vještine. Čak i ako ne uspiju, sposobni su iz toga nešto naučiti.

2. Vježbajte zahvalnost

Umjesto da misle kako zaslužuju bolje, mentalno snažni ljudi svjesni su da imaju više nego što zaslužuju. Zahvalni su na svemu - od čiste vode koju piju do prijatelja koji im pokazuju suosjećanje. Zahvalnost im pomaže da se osjećaju bolje i budu najbolji u onome što rade.

3. Brinite o sebi

Neki ljudi smatraju da je briga o sebi znak krhkosti, Smatraju da je osam sati sna za slabiće, a opuštanje na plaži za lijene ljude. No mentalno snažni ljudi svjesni su da moraju napuniti baterije ako žele dati najbolje što imaju. Znaju da igra i zabava nisu neprijatelj uspjeha, nego sastavnice dobrog života. Zato ne glorificiraju stanje u kojem su stalno zauzeti, a radije brigu o sebi stavljaju na prvo mjesto.

4. Postavite granice

Mentalno snažni ljudi znaju da je važno postaviti zdrave granice. Ne ispričavaju se što štite svoje slobodno vrijeme, novac i mentalnu snagu. Čak i ako to znači pristojno odbiti aktivnost koja im nije prioritet, ili reći "ne" članu obitelji koji želi posuditi novac.

5. Odvojite vrijeme za samoću

Iako mentalno snažni ljudi ne strahuju od druženja, vole odvojiti vrijeme koje će provesti bez društva. Nije ih strah samoće i vlastitih misli. No to ne znači da sjede i previše promišljaju o stvarima. Oni to vrijeme koriste za produktivno rješavanje problema, planiranje i promišljanje. To im pomaže shvatiti tko su, čak i dok rastu i mijenjaju se, kako bi se i dalje osjećali ugodno u vlastitoj koži.

6. Dokažite sami sebi da ste u krivu

Mentalno snažni ljudi imaju sumnje kao i drugi ljudi, no ne vjeruju svemu što misle. Ako im mozak kaže da nešto ne mogu učiniti, oni testiraju takve misli. Kad se snažan čovjek suoči s idejom da ne može uspjeti u nekom nastojanju, svejedno će se natjerati da pokuša. Svaki put kad sami sebi dokažu da nisu u pravu, treniraju mozak da ih prepoznaje kao kompetentnije i sposobnije nego prije.

