Muškarci otkrili kakav make up im je najljepše vidjeti na ženi

Takav tip šminkanja je bezvremenski, a žena s njime izgleda seksepilno i tajnovito. Drugi najdraži make up look za muškarce je onaj s naglaskom na jarko crveni ruž na usnama

<p>Oko 73 posto muškaraca smatra da su njihove "ljepše" polovice još ljepše sa šminkom nego bez nje, pokazalo je istraživanje britanske kozmetičke tvrtke Escentual.com na 1000 muškaraca. Samo 21 posto muškaraca bi željelo da njihove partnerice budu našminkane u posebnim prigodama, a ostalo vrijeme da izgledaju posve prirodno.</p><p>Smokey eyes kakav nose <strong>Mila Kunis</strong>, <strong>Kate Moss </strong>i <strong>vojvotkinja Kate</strong>, omiljen je make up look muškarcima.</p><p>Takav tip šminkanja je bezvremenski, a žena s njime izgleda seksepilno i tajnovito. Drugi najdraži make up look za muškarce je onaj s naglaskom na jarko crveni ruž na usnama.</p><p>- Žene sa šminkom izgledaju samopouzdano i seksi, svjesne svoje privlačnosti, a već malo maskare i pudera čini razliku - komentirala je rezultate ankete urednica Escentual.com-a, <strong>Emma Leslie</strong>.</p>