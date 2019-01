Muškarci, redovito pranje zubi štiti od problema s erekcijom

Nakon proučavanja pet studija kojima je obuhvaćeno zdravlje više od 200.000 muškaraca, znanstvenici sa Sveučilišta Jinan u Kini pronašli su dokaze o povezanosti bolesti desni sa erektilnom disfunkcijom. Vjeruju da je krivac tome zapravo molekula imena CRP koja uzrokuje upalne procese u tijelu.

Loša zubna higijena povezana je, kažu, s povećanim brojem upala u tijelu, a kronični upalni procesi mogu oštetiti osjetljive stanice u krvnim žilama pa tako i one koje penis opskrbljuju krvlju - a to je važan preduvjet za kvalitetnu erekciju. Do oštećenja najprije dolazi o najmanjim žilama, a potom se oštećenja proširuju na organe u tijelu, prenosi Daily Mail.

Otkrili su kako je razina te molekule u tijelu povišena i kod muškaraca s bolestima desni i kod onih koji pate od poremećaja erektilne funkcije. Također, povišena je i kod muškaraca sa srčanim problemima.

Foto: Dreamstime

Savjetuju pranje zubi dva puta na dan i uklanjanje ostataka hrane između njih zubnim koncem. Naime, rizik od problema s erekcijom je manji kod muškaraca koji se pridržavaju tog pravila.

Kineski znanstvenici kažu da su muškarci, koji zube ne peru redovito, pod 2,85 puta većim rizikom od problema u spavaćoj sobi. Rezultate istraživanja su objavili u časopisu Journal of Sexual Medicine.

Lanjske godine tom tematikom su se pozabavili i njihovi kolege sa Sveučilišta Granada u Španjolskoj. Tražili su poveznicu između oralnog zdravlja i seksualne izvedbe. Njihovo istraživanje pokazalo je da gotovo tri četvrtine muškaraca (74 posto) koji pate od erektilne disfunkcije, imaju probleme i sa bolestima desni.

- Ove informacije su poziv muškarcima da se 'probude' i počnu voditi više brige o svojem oralnom zdravlju, posebno o zdravlju desni. Posljednjih godina bolesti desni su povezane s bolestima poput dijabetesa, moždanog udara i sa bolestima srca - rekao je dr. Nigel Carter, direktor stomatološke udruge Zaklada za oralno zdravlje.