Muškarcima je neodoljivo kada žena uživa dok ih zadovoljava

Najbolji oralni seks radi se s užitkom, morate uživati u onome što radite, savjetuje Ella Trudeau, autorica knjige "Fellatio to Blow His Mind".

Zapamtite u oralnom seksu, vi ste gospodarica njegovog užitka, a upravo vas to može učiniti neodoljivom. Muškarac će vas smatrati uzbudljivijom budete li povremeno masturbirali dok ga zadovoljavate. Mičite kukovima kao da se migoljite od užitka jer će to podići njegov ego. Nikako se nemojte ponašati kao da jedva čekate završiti s oralnim seksom. Nemojte uvijek čekati da on predloži oralni seks, krenite sami u napad. Ponekad ga možete i iznenaditi oralnim seksom: probudite ga oralnim seksom, pružite mu zadovoljstvo usred noći dok spava ili ga iznenadite dok se tušira, predlaže autorica.

Penis nije jedini centar zbivanja u oralnom seksu, morate uključiti cijelo njegovo genitalno područje. Žene koje muškarci pamte po dobrom oralnom seksu, prije svega su i samouvjerene. Muškarce dodatno uzbuđuju žene koje samouvjereno 'vladaju' njegovim penisom i sigurne su u ono što rade.

Samouvjerenost možete pokazati mazanjem njegovih genitalija lubrikantom, bez da ste ga prethodno upitali. Jer dobre ljubavnice znaju da što je vlažnije, to je bolje. Osim samopouzdanja, usredotočite se na signale koje vam pokazuje njegov govor tijela kako biste znale što mu najbolje odgovara bez da vam on to mora sam reći, napominje autorica.

