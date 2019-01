Libido je seksualni apetit - kad si 'gladan' vrijeme je za seks

Jedan od mnogih pogrešnih mitova o seksu je da seks dolazi prirodno te da se o njemu ne treba učiti, kažu Clifford Penner i Joyce Penner, autori knjige "Getting Your Sex Life Off to a Great Start".

Foto:

- Nažalost, seksualno umijeće ne dolazi iz vedra neba. Kako biste imali zadovoljavajuću seksualnu vezu, morate učiti, vježbati i eksperimentirati jedno s drugim. Bez obzira na prijašnja seksualna iskustva, morate otkriti što zadovoljava vašeg novog partnera. Također morate biti svjesni da on/a ne mora biti raspoložen/a za seks kada ste i vi.

Libido je kao seksualni apetit: kada ste vi gladni ne mora značiti da će biti i vaš/a partner/ica. Naravno, ponekad trebate pozitivno odgovoriti na njegovu/njenu želju, čak i kada vam je seks zadnji na pameti. Nikada nemojte siliti nekoga na seks kada nije raspoložen jer to može do kraja ubiti seksualni apetit - tvrde autori.

- U filmovima i ljubavnim romanima dobar seks je uvijek spontan. Muškarac i žena osjete strast već u samom pogledu koji ih privlači jedno drugome i ‘poziva na seks’. U stvarnom životu to nije slučaj. Nemojte čekati misteriozni erotični trenutak koji će vas dovesti do seksa. Najbolji seks najčešće će biti upravo onaj planirani koji je proizašao iz razgovora s partnerom/icom.

Dogovor nije loš, njime odvajate posebno vrijeme koje ćete provesti jedno s drugim. Isto tako nemojte misliti da partner uvijek mora preuzeti inicijativu u seksu. Recite mu što želite, to će smanjiti pritisak koji on osjeća u želji da budete potpuno zadovoljene, a vi ćete više uživati u seksu - objašnjavaju autori.

NEMOGUĆE VEZE: Ovi horoskopski znakovi nikad ne bi mogli biti zajedno