Na Adventu ima i havajskih delicija, steakova od 160 kn...

Kobasice, hot-dog, fritule, “obično” kuhano vino... Bila je to nekad glavna ponuda zagrebačkog Adventa. Može ih se pronaći i ove godine, no ponuda je, nasreću, sve bogatija i raznovrsnija. Prošli smo dio kućica koje “odskaču”.

Raznovrsnom gastronomskom ponudom prednjači Fuliranje na Strossmayerovu trgu.

Odmah na ulazu naletjet ćete na “Bakinu tajnu”, kućicu sa slasticama. U ponudi su palačinke i fritule po “bakinoj” recepturi. Mi smo kušali fritule po cijeni od 20 kuna. Bile su prelivene vrućom čokoladom, a jedini problem je bio što nisu bile “svježe”, odnosno bile su mlake, što nam je malo pokvarilo dojam. U blizini fritula nude i RougeMarin, koje možete probati za 26 kuna, a napravljene su od batata. No za takve stvari treba poći malo južnije, odnosno na Tomislavac, gdje je klizalište, a ponuda primjerenija najmlađima.

Redovi se stvaraju kod “Opat - vrta Kornata”.

Vlasnik Ante Božikov donio je dašak Dalmacije u metropolu i pogodio.

Spremaju tamo janjeću peku za 45 kuna, murtersku pašticadu za 55, ali i razne juhe. Meni ovisi o svježoj robi. Prošle su subote prodali 50 kilograma tunjevine, a imaju i juha.

- Janjetina nam dolazi svježa s Kornata, otkoštena, a naša pašticada drugačija je zbog pacanja, jer se sastoji od domaće kvasine i kadulje - objašnjava nam Božikov.

Ljudi vole kod njega pojesti juhu s bobom i sipom, hobotnicu, ali najveći hit su mu palačinke s kremom od vanilije iz krušne peći (35 kuna). Slasne su, peć im daje bogatiji okus...

- Sve ide dobro, ljudi vole dobro pojesti, ali čini mi se da su im palačinke najveći hit - kaže Ante.

Prošle godine je veliki hit bio Rešetka by Đurina hiža. Predstavili su se tad Tomahawk steakom u rasponu od 850 do 1100 grama.

Bili su stacionirani na Europskom trgu, a sad su se “preselili” na “Baš naš advent” u Klovićevim dvorima.

Na prošlogodišnjem tragu opet im je u ponudi “ozbiljan komad mesa”, ovaj put je to “New York Strip Steak”, po cijeni od 160 kuna. Junetina je to marinirana, u koju se dodaju soja sos i začini, no najvažniji dio je - Hennessy.

- Meso je kod nas domaće, sve pripremamo sami i ljudi su to prepoznali. Pazi se na svaku namirnicu i kod nas su to sve autorska jela - rekao nam je “ideolog” Nikola Božić.

Imaju još nekoliko poslastica, a neke tek pripremaju. Hvaljen im je janjeći šiš u domaćoj tortilji u umaku od gorgonzole za 42 kune.

- A uskoro ćemo imati Ardberg burger po originalnoj škotskoj recepturi. Bit će mariniran u Ardbergu, koji ima karakterističan okus po dimu - objašnjava nam Božić.

U blizini je još nekoliko atraktivnih kućica, poput Tako Yaki, s japanskim okruglicama punjenim hobotnicom, ili ramen rolica na kućici Fun Bobby s punjenom govedinom iz slobodnog uzgoja. I tamo su jedan od najvećih hitova - molekularni kokteli. Na “Fuliranju” je to kućica “Molecular bar by Mangosta”. Nude “London Hot Gin” za 38 kuna.

- Baza nam je kuhana jabuka s đumbirom i limetom. Dodaje se vrući gin, a na kraju se stavlja i suhi led, koji se ne topi, no iz čaše se jako dimi i to sve izgleda jako atraktivno - objašnjava nam voditelj kućice Lordan Marić.

Na Cvjetnom trgu je “Winter House”, nude posebnu Božićnu kobasicu (39 kuna), a dolazi sa šopskom salatom.

- Sve radimo sami u našem restoranu, ništa ne dobivamo gotovo - kaže nam Ivan Krnčić.

U jednom se kuha grah sa sedam vrsta kobasica (40 kuna) ili gulaš, oni se po danima izmjenjuju, a u drugom se krčkaju sarma (45 kuna), buncek i vratina (45 kuna) te zelje. Dobra stara domaća hrana u vrhunskoj izvedbi.

- Pa zimsko je vrijeme, mi smo ovdje naviknuti na takva jela. I ljudima je drago, vidim kako se neki baš oduševe kad ugledaju naša kola s kotlovima - rekao nam je vlasnik Damir Tašner.

Na Fuliranju je još jedna novost, a to je Pokeraj i njihov sve popularniji havajski street food poke. Iako nastao kao hladno jelo od tune ili hobotnice, tamo ga ima od bunceka, poke s kobasicom i poke sa svinjskom potrbušinom. Naravno, osim hrvatskih inačica, u ponudi imaju i one “prave”, s tunom ili lososom.

Oprezno sa suhim ledom

Suhi led je na minus 80 stupnjeva Celzijevih i stavlja se u molekularni koktel.

'Sveta' juha

Kod Opata je popularna juha s bobom i sipom.

Pokeraj nudi havajski street food

Poke od bunceka (49 kuna) novost je u ponudi kućice na Fuliranju. Uz pečeni buncek, u njemu se još nalazi riža, ananas, ljubičasto i bijelo zelje...

Šiš ćevap i salata

Na Cvjetnom trgu je “Winter House” koji nudi šiš ćevap uz dodatke poput šopske salate i Jalapeño papričica.

Istarske delicije u chiabatti i tortilji

U Klovićevim dvorima ima istarska tortilja za 40 kuna i tortilja za 48 kuna. Dolaze s kobasicama, emulzijama i aioli umakom.

Buncek, sarma...

Na Cheese baru spremaju se buncek, sarma, grah...

Đurina hiža opet sa steakovima

Steakovi su ‘forte’ Đurine hiže pa je to tako i ove godine. Predstavili su New York Strip Steak, koji serviraju s povrćem i domaćim kruhom.

Slavni keks sad je u fritulama

Advent u Splitu je ove godine bogatiji za klizalište u Đardinu, gdje je smještena i posebna kućica, a glavni adut su im vrhunska kava i jelovnik prilagođen topljenom švicarskom siru Raclettu. Pola koluta se, naime, stavlja na aparat i topi na grijaču, a tim otopljenim sirom prelijeva se pomfrit. Tu je i “Philly cheese” sendvič i sarma u kruščiću prelivena sirom i posuta čvarcima.

- Sir je naša centralna točka i cijeli jelovnik smo prilagodili njemu. ‘Philly cheese’ sendvič nastao je u Philadelphiji u SAD-u, a riječ je o kidanom ramsteku s lukom, gljivama, preliven Worcester umakom, topljenim Raclettom i vlascem – objašnjava Josip Šlenc iz kućice D16. Tamo radi i Stanko, jedan od ponajboljih barista u Hrvatskoj, kojemu su kava i posao i strast i umijeće, zapravo, životna filozofija.

- Kava je s brazilskih farmi uvezena sirova i mi je pržimo sami. Inače se kavom pomno bavim posljednje tri godine, i to je vrlo zahtjevna namirnica. Morate znati odakle je zrno i kako je prženo, a o tome ovisi kako ćemo je mljeti i spremati. Splićanima želimo pokazati što je dobra kava – kaže Stanko. Na kućici smo našli još jednu posebnost – fritule s Oreo keksima.

- Riječ je o malim krafnama s cijelim keksom unutra, za naše najmlađe – kaže Stanko dodajući da imaju jako puno domaćih proizvoda i pića te su na to posebno ponosni.

Na splitskoj Rivi našli smo još jednu zanimljivu kućicu - Black Dog. Vlasnik je Irac Luke. Kolega Kristijan nam je objasnio što je u njihovoj ponudi.

- Imamo dvije vrste hot doga, koji su zapravo s kobasicama, a ne s hrenovkom. Prvi je ‘beer dog’, ime je dobio jer se kapula karamelizira na pivi, a od dodataka tu su kupus, umaci, začini... Drugi je ‘chilly cheese dog’, u koji po želji dodajemo Jalapeño ljute papričice. Podloga mu je mljeveno meso koje sami radimo, cheddar sir i umaci. A tu su i gulaš, ali i vege inačice ovih jela. Petkom nudimo i burger od kozica, ako netko posti – rekao je Kristijan.

Oreo fritule

SASTOJCI: 150 g čvrstog jogurta, Oreo keksi, 300 g oštrog brašna, 2 žlice šećera, vanilin šećer, prašak za pecivo, 2 jaja, malo soli, ulje, čokoladni preljev

PRIPREMA: Sve sastojke izmiješajte električnim mikserom ili kuhačom. Zagrijte dosta ulja u loncu. U tijesto umočite Oreo kekse pa ih pecite u vrelom ulju dok ne dobiju lijepu boju.

