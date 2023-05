U Opatiju je stigao prvi prestižni festival koktela u Hrvatskoj - Imperial Spirits Festival

Jedna od najljepših terasa na Jadranu tijekom posljednjeg vikenda u svibnju postala je oaza vrhunske zabave. Naime, Liburnia Hotels & Villas u bajkovitu Opatiju, u hotel Kvarner, ovaj vikend (petak i subota) doveli su prestižni prvi festival koktela u Hrvatskoj – Imperial Spirits Festival.

POGLEDAJTE VIDEO: Kokteli koji se mogu napraviti kod kuće

Riječ je o manifestaciji koja spaja svijet jedinstvenog barskog iskustva, najnovijih i najfinijih žestokih pića te okuplja najbolje koktel-majstore i miksologe iz Hrvatske i regije koji predstavljaju nove trendove u industriji.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Uz Liburnia Hotels & Villas, u organizaciji sudjeluju i partneri iz Austrije, koji niz godina organiziraju poznati i visoko posjećeni Liquid Market.

- Uložili smo ogroman trud da cijela organizacija bude na najvišoj razini. Iznimna nam je čast u Hrvatsku dovesti prvi ovakav festival, okupiti najtalentiranije ljude iz industrije i posjetiteljima pružiti nezaboravno novo iskustvo - kazao je Bert Jachmann, osnivač Liquid Market Festivala u Austriji.

Dugoočekivani festival okupio je kremu barmenske industrije te predstavio signature koktele više od 20 poznatih brendova pića, a svoje umijeće vrhunski koktel majstori prezentirali su i na međusobnom natjecanju.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kakva je kultura ispijanja koktela u Hrvatskoj te koji trendovi trenutno prevladavaju otkrio nam je barmen Marko Sekula (29) iz Otočca, koji se ugostiteljstvom bavi od svoje 15. godine kada je počeo raditi u kafiću zgrade u kojoj je odrastao, a danas jedan je od 8 učitelja zaduženih za flair predavanja i izradu koktela u Rijeci, koja ove godine slavi 20 godina postojanja.

- Kultura ispijanja koktela u Hrvatskoj ide jako dobrim putem. Naime, kokteli su sada traženi tijekom cijele godine za razliku od prijašnjih godina kada su se asocirali i ispijali samo tijekom ljeta. Sada imamo vrhunske barove koji prate godišnja doba, zimi su to fini, topli kokteli, a ljeti prevladavaju oni lagani, osvježavajući i jednostavniji za napraviti. Klasici će uvijek ostati klasici, od Mohita, Sex on the beach-a, Cuba Libre i slično, no naravno da uvijek nudimo nešto novo poput lokalnih Aura koktela, s istarskim ginom, pelinkovcem, Amarom, koje danas prezentiramo kako bi pokazali svijetu da ima jako dobrih koktela i sa lokalnim proizvodima. Kako se ono kaže - save water, drink cocktails - kaže simpatični barmen, kojega je ovo zanimanje privuklo kada je kao tinejdžer vidio prijatelja kako baca boce i shakere iza šanka, a kojem su se divile sve djevojke pa je i sam poželio da se jednog dana tako dive i njemu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Svoju želju ostvario je završivši Školu barmena u Rijeci, koju danas vodi s kolegom Filipom Sarilarom.

- Danas sam tu gdje jesam uz veliku potporu i uzora Filipa Sarilara, za mene jednog od najboljih barmena u Hrvatskoj, a naš šef Zoran Lukić nam je prepustio vođenje škole uz još šest vrhunskih predavača gdje uistinu svi dajemo svoj maksimum da prenesemo što više znanja novim generacijama. U ovom poslu najvažnije je biti dobar, profesionalan i pošten kolega jer bez toga nema koraka naprijed ni uspjeha. Najveće zadovoljstvo pak je definitivno dobiti pohvale od gostiju - objašnjava ovaj koktel majstor, koji svim mladim barmenima koji tek kreću put miksanja i "šejkanja" poručuje da se nakon škole i dalje usavršavaju te uvijek isprobavaju nešto novo, čitaju knjige i upoznaju sa svakom etiketom pića u barovima u kojem budu radili.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kod spravljanja koktela je, ističe, sve bitno, od recepture i omjere do kvalitetnih sastojaka.

- Sve igra, od leda, do vrhunske čaše, dobrih sastojaka i naravno ljubavi prema onom što radite - kaže Marko zaposlen u Barmen.hr-u te firmi Scorpio, koja se bavi koktel cateringom.

Najpopularniji kokteli su, dodaje, već nekoliko godina oni koji uključuju gin tonic.

- To su kokteli koji su i dalje u dobrom vodstvu, jako su popularni, teško ih se skida s trona, ima ih dosta varijanti, poput onih s tvistom teranina, koji su malo drugačiji. No lagano ih stižu i oni s tequilom, ali trenutno najviše prolaze spritzeri poput onih s limončelom, orančelom ili popularni Aperol. To su lagana aperitivna pića koja se jednostavno naprave, a jako su fina, osvježavajuća, a opet - punih okusa - kaže ovaj cocktail znalac.

Bazični kokteli, dodaje, imaju najmanje dva sastojka na osnovu kojih se dalje može "igrati" s više njih.

Limoncelo spritz od svega tri sastojka, koji se može napraviti kod kuće

Sastojci:

Priprema: Sastojci se lagano pomiješaju u čaši s ledom, (nema "šejkanja"), čaša se ukrasi kriškom limuna i posluži.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Gin tonic s teraninom

Sastojci:

Priprema: Također pomiješati te poslužiti s kriškom naranče i komadićem ugljena.

Naime, ovdje se koristi istarski craft gin Karbun, nagrađen zlatom na ovogodišnjem “World Spirits Awardu”. Prilikom destilacije, prolazi proces filtracije kroz aktivni ugljen, te ga nudi kao važnu komponentu kod konzumacije. Spravljen je od žitnog destilata borovice i začina: korijander, timijan, anis, matičnjak, kora naranče, stolisnik, koromač gorki, lavanda, bosiljak bilja, borovnica plod, kamilica cvijet, limunska trava, majčina dušica, hibiskus, bazga cvijet, borovnica list, anđelika korijen, slatki korijen, kora limuna, đumbir.

Uvijek se poslužuje dobro rashlađen s komadićima ugljena koji se nalaze u pakiranju.