Na briselskom znanstvenom sajmu EU-a djeca dala ideje za izume i prisluškivala bakterije

Na sajmu EU-a Znanost je čudesna! u Bruxellesu vrhunski istraživači angažirali su superheroje, pravili balone od sapunice i puštali plesnu glazbu kako bi oduševili djecu i potaknuli ih na razmišljanje o karijeri u znanosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok se preko zvučnika u učionici glasno čuje elektronski dance hit I Like to Move It od Reel 2 Real-a, razred 11-godišnjaka u fluorescentnim prslucima, zajedno s vrhunskim europskim istraživačima, energično vježba svoju vlastitu verziju jumping jackova.

Zadatak je pomoći superjunaku Mister Fitu da se vrati u formu nakon što se zapustio. To će postići vježbanjem, zdravom prehranom i uz dovoljno odmora, što pripadnici akademske zajednice približavaju svojoj entuzijastičnoj publici kroz igru.

Mister Fit je istraživač sa Sveučilišta u Granadi u Španjolskoj i povodom godišnjeg EU sajma Znanost je čudesna! transformirao se u superjunaka.

- Pratimo navike djece i analiziramo kako one mogu utjecati na njihovo zdravlje kasnije u životu - izjavila je Cristina Cadenas-Sanchez, profesorica na Sveučilištu u Granadi i voditeljica tima znanstvenika. 'Na primjer, provodimo mjerenja školske djece i pratimo njihov rast.'

Na znanstvenom sajmu u Bruxellesu predstavili su svoje istraživanje PreCaFit i pružili priliku djeci u dobi od 7 do 18 godina da upoznaju najistaknutije svjetske znanstvenike i pogledaju čime se oni bave.

Više od 150 istraživača, raspoređenih u 43 kabine, pričalo je o svemu, od stambenih objekata otpornih na potrese do majmuna, matematike i malarije.

Većinu istraživanja predstavljenih na sajmu provodili su stipendisti aktivnosti Marie Skłodowske-Curie kao dio doktorskog i poslijedoktorskog programa EU-a za osposobljavanje istraživača, dok su u nekoliko kabina svoj rad predstavljali dobitnici potpora Europskog istraživačkog vijeća.

U praksi, to se pretočilo u interaktivne štandove, mnogo entuzijazma i, povremeno, istraživače koji su se preoblačili u superjunake. Mnogi su to radili od srca, potaknuti željom da svoju strast za znanošću podijele s mladima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Ovim se događanjem gradi most prema budućoj generaciji istraživača - rekla je Sybille Luhmann, voditeljica 11. izdanja događanja. 'Dekonstruira se mit da je znanost bjelokosna kula. Bilo da je riječ o društvenim ili egzaktnim znanostima, znanost nas može motivirati i poboljšati našu svakodnevnicu.'

Bakterijske vibracije

U drugoj prostoriji, razred mlađe djece okupio se oko stola na kojem je stroj proizvodio neobične, robotske zvukove. Bila je to radionica koju su vodili Alberto Martín-Pérez i Liga Jasulaneca s Tehničkog sveučilišta u Delftu u Nizozemskoj, koji rade na PROPHOTOM-u, projektu financiranom sredstvima EU-a. Projekt je usmjeren na razvoj ultraosjetljivih senzora koji otkrivaju vibracije sitnih organizama kao što su bakterije.

Ovdje je izazov bio taj nevidljivi svijet pretvoriti u nešto što su djeca mogla vidjeti i čuti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Obično počinjem s pitanjem koje zvukove proizvode određene životinje kao što su krave, kokoši ili psi - rekao je Martín-Pérez. 'Djeca vole reproducirati te zvukove. Zatim sam ih pitao koji zvuk proizvode bakterije. Šutjeli su. U našem istraživanju otkrivamo zvuk bakterija.'

- Zvuk i pokret su usko povezani - rekao je Martín-Pérez. 'Žice gitare vibriraju i stvaraju zvuk. Vibracije bakterija su naravno nečujne za ljudsko uho, no naša je grupa razvila tehnologiju koja ih može prepoznati.'

Djeci su to objasnili tako što su prvo proizveli zvukove na raznim žicama, a zatim i na generatoru frekvencija – stroju koji koristi vibracijske ploče kako bi stvorio zvuk. Naposljetku, djeci su prezentirali svoju tehnologiju i neobično zujanje koje stvaraju vibracije bakterija.

- Izazovno je objasniti sve ovo djeci - rekla je Jasulaneca. 'Ponekad istodobno radimo i s dva usmena prevoditelja, a osjećaj kad vidimo da su djeca stvarno razumjela je neprocjenjiv.'

Denga groznica u Europi

U kabini pored, sve se vrtjelo oko komaraca, stjenica ljubilica i pješčanih mušica. 'Kabinu kukaca' vodila je Raquel Martins Lana uz pomoć Andrije Nicodemou iz Centra za superračunalstvo u Barceloni i Tatiane Docile iz Državnog sveučilišta Rio de Janeiro (UERJ). Martins Lana radi na projektu REGIME, koji financira EU, i bavi se zaraznim bolestima na čije širenje utječu klimatske promjene.

Njezin istraživački tim proučava bolesti koje prenose kukci, kao što su malarija, denga groznica i lišmenijaza, te razvija računalne i statističke modele za praćenje njihova širenja.

Martins Lana trenutno je na studijskom boravku u Opservatoriju za klimu i zdravlje pri Fondaciji Oswaldo Cruz – Fiocruz u Rio de Janeiru.

Bolesti kojima se bave počinju se širiti i izvan tropskih regija.

- Zbog klimatskih promjena bolesti kao što je denga groznica pojavljuju se i u južnoj i istočnoj Europi - rekla je Martins Lana.

Istraživači podučavaju djecu o tim bolestima kroz igre. Objašnjavaju im kako se šire i kako ih se može spriječiti – od upotrebe mreža protiv komaraca i repelenata, cjepiva ako su dostupna, do uklanjanja stajaće vode.

'Djeca te informacije nose kući i podučavaju svoje obitelji, postajući tako najbolji mogući pomoćnici.'

Matematika s mjehurićima

Roberta Marziani, matematičarka na Sveučilištu u Sieni u Italiji, u svojoj je kabini koristila mjehuriće sapuna kako bi objasnila složenu matematiku i predstavila svoj projekt TopSing, istraživanje kako se površine savijaju, rastežu i poprimaju minimalne oblike.

- Ja proučavam Plateauov problem - rekla je Marziani. 'Tražimo minimalnu površinu koja obuhvaća određeni okvir u prostoru.' Jednostavnije rečeno, riječ je o pronalaženju najmanje moguće površine koja se proteže unutar određenih granica.

Koliko god to apstraktno zvučalo, postoji jednostavan način da se objasni – baloni od sapunice. Ako metalni okvir stavite u vodu sa sapunicom, mjehur od sapunice koji će nastati zauzimat će najmanju moguću površinu.

To nam može pomoći u osmišljavanju učinkovitije elektronike u kojoj su žice najkraće moguće. Arhitekti upotrebljavaju slične izračune kako bi utvrdili najbolji tip krovne konstrukcije.

Foto: 123RF

- Djeca su bila jako impresionirana - izjavila je Marziani.

- Možda zato što se jednostavno vole igrati s mjehurićima - rekla je uz smijeh. Marziani se nada da bi se na ovaj i slične načine moglo zainteresirati djecu za matematiku.

- Rezultati matematičkih testova u Europi sve su lošiji, a smanjuje se i interes učenika za taj predmet - rekla je. 'Ja volim matematiku i uživam u tome što je približavam djeci.'

Prirodna veza

Usred zbrke, umjetnica Valentine De Cort postavila je svoj kutak. Mnoštvo djece okupilo se oko nje kako bi vidjelo što to ona radi na svojem računalu.

- Pitala sam djecu dva pitanja: zašto volite znanost i što biste htjeli izumiti? - rekla je De Cort. 'Nakon toga, krenula sam izrađivati ilustracije njihovih izuma uživo.'

Zid iza nje bio je prekriven crtežima, od onih razumljivih do potpuno čudnovatih. Jedan je prikazivao stroj koji pretvara vodu u gazirano piće, a drugi sovu koja može vidjeti sve i koja ukida potrebu za policijom.

Jedan dječak je želio izumiti uređaj koji bi ljude mogao učiniti većima. Druga djevojka je htjela stroj koji bi mogao utišati zvuk glasa njezine majke dok joj govori da pospremi svoju sobu.

- Sjajno je svjedočiti njihovoj kreativnosti - rekla je De Cort. 'Ponekad može biti izazovno crtati, ali uvijek se zabavim'.

Tijekom tri dana više od 4200 djece posjetilo je ovogodišnji sajam. Međutim, Luhmann smatra da se stvarni uspjeh mjeri u vezama koje su stvorene između znanstvenika i djece.

- Znanstvenici i djeca dvije su najbolje publike s kojima sam ikad imala priliku raditi - zaključila je. 'Znanošću se bavite jer imate važnih pitanja i želite odgovore. Djeca su vrlo slična. Kada ih spojite, odmah se razumiju.'

Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Autor: Tom Cassauwers

Više informacija

​