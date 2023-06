'Na mojim vikend programima slave se djevojačke, a žene se relaksirane vraćaju kući!'

Kad je prije dvije godine novinarka, stilistica i modna savjetnica Alma Premerl Zoko (48) osmislila program za žene nazvan Women's days by modniALMAnah baziran na istraživanju prirodne i kulturne baštine Hrvatske nije ni sanjala da će ideja pasti na plodno tlo, te da će njezin koncept žene toliko zavoljeti da će zajedno proći Hrvatsku 'uzduž i poprijeko'. Ilok, Međimurje, Istra, Kvarner, Ozalj, Karlovac, Delnice, Platak, Metković, Podravina, Virovitica....samo su neke destinacije koje su svojim kulturnim i povijesnim sadržajem bile najbolja kulisa za ovaj projekt.

- Vrijeme je proletjelo i već smo obilježili dvogodišnjicu Ženskog vikenda po Hrvatskoj kojem je osnovni cilj istraživanje ljepote zemlje u kojoj živimo. Sve destinacije na kojima sam osmislila program prvo sam i sama istražila te pronašla najzanimljivije sadržaje koji žene oduševljavaju. Nerijetko se čuju rečenice "kako si samo to našla, bila sam ovdje '100 puta' i nikad ovo nisam vidjela" što je pravi melem - kaže Alma. U tri dana koliko obično traje program kombinira sve - prirodu, kulturnu baštinu, degustaciju hrane lokalnih proizvođača, odlična vina... No tu su i tipični ženski sadržaji, kreativne beauty i modne radionice među kojima su škola šminkanja i odijevanja koje žene uvijek posebno oduševi. Nekad se i pjeva, pleše, slika, izrađuju se ukrasi, vježba. Po tome se njen program razlikuje od ostalih agencijskih putovanja.

- Svaki je program drugačiji u što se žene mogu uvjeriti i ako se vrate na istu destinaciju. Shvatila sam da žene vole istraživati na destinacijama, vole učiti i naučiti nešto novo, zanima ih sve o običajima, ali i mjestu u kojem se nalaze. Vole spavati na lijepim mjestima, a kad im se cijeli 'paket' sviđa obećaju same sebi da će se na istraženo mjesto ponovo vratiti u društvu onih koje vole - kaže Alma i dodaje da često žene ne kriju oduševljenje destinacijom na koju su doputovale. Često se čuju riječi da su sretne što žive u Hrvatskoj, toliko povijesno bogatoj i raznolikoj, ali i da su o mnogim mjestima na kojima se nalaze i na koja su doputovala, do tada znale malo ili gotovo ništa.

Kao modna stilistica godinama radi modna savjetovanja, a njen su fokus oduvijek bile obične žene koje bombardiraju modni trendovi i koje u mnoštvu koje ih okružuju trebaju pronaći idealnu kombinaciju i zablistati.

- Možda zvuči nevjerojatno, ali jako je puno nesretnih i nezadovoljnih žena svojim izgledom što je posljedica modnog diktata kojem smo izloženi kao društvo. Nosi se usko, prozirno, neonsko, a kome to zapravo pristaje?!! Svakodnevno odgovaram na brojne upite stvarnih žena koje traže rješenje za sebe, uživam u tome da mi šalju slike s ovog ili onog mjesta ili javljaju da su dobili puno pozitivnih komentara na račun promjene svojeg imidža. Od trenutka kad sam se pojavila 'na tržištu' bila sam dostupna svima. Moje je broj javan na Internetu, a usluga je najpovoljnija na tržištu za 90 minuta privatnog shopinga. Imam popriličan broj stalnih klijentica, mnogi me međusobno daruju jedni drugima, a ja uživam dok radim... Tako radim s mamom trojčeka koja se vraća na posao, tinejdžericom koja se udebljala zbog hormona pa trpi 'bullying' u školi ili tatom udovcem, kojeg su kćeri nagovorile da ode u shopping sa stilisticom... Takvi su mi ljudi izazov, zbog ljudi s ljubavlju radim - priča nam u jednom dahu Alma.

Sve te više manje 'obične', ali kvalitetne i drage žene, privukla je i kroz projekt koji je nastao slučajno, a pretvorio se u zanimljiv način promicanja ljepota zemlje u kojoj živimo. A Hrvatska to zaista i je, naglašava.

- Puno toga radim, često me pitaju kako to sve stignem. Ali što da kažem, stignem jer sam dobro organizirana i jer sve što radim i jako volim - kaže Alma, i sama zaljubljenica u putovanja, ali i mogućnost vlastitog rasta kroz razne zanimljive projekte. Danas pola dana radi kao modna savjetnica birajući 'look' jednoj običnoj gospođi koja mijenja posao i želi zabljesnuti s novim stilom, a u drugoj polovici dana smišlja novi program za neko vikend putovanje namijenjeno ženama ili kreira odjevne komade iz vlastite linije. Navečer sa suprugom otiđe na premijeru kako bi o njoj napisala novinarski osvrt. nije joj stran ni ostati kod kuće i kuhati za idući dan.

- Sve to mogu i sve me to jako veseli! Uvijek me pokretala znatiželja što je na kraju ispalo dobro. Sad, kad malo bolje razmislim, riječi moje mame da se učiti treba dok je čovjek živ, padaju na plodno tlo - sve što sam naučila koristim kao mogućnost za napredovanje ali i kreativno razvijanje posla koji me neizmjerno raduje - otkriva Alma.

Ipak, početak organizacije vikend putovanja je bio sasvim slučajan, no i tome se prepustila vjerujući da radi dobru stvar.

- 'Lockdown' nas je sve pogodio i osjećaj izoliranosti nije nikome godio. Početkom 2020. je sve počelo savršeno. Bila sam u Berlinu na FW, pa nekoliko tjedana kasnije i u Milanu i svi smo nekako jedva čekali proljeće, a onda rez - fokus se odjednom prebacio na druge, puno važnije stvari i svi poput mene su ostali preko noći bez posla. Puno sam u to vrijeme razgovarala sa svojim klijenticama, maštale smo zajedno o tome što će se sve odijevati kad jednog dana sve ovo prođe, a mnogo je bilo onih koje su izlazak iz 'života u četiri zida' opisivale riječima 'ma samo da mi se maknut na kratko'. I tako, i sama sa željom da 'se maknem' sa svojim mužem negdje kad sve prođe, surfala i pronašla vijest kako su u Lici sve atrakcije besplatne i da je hodanje po prirodi dopušteno i korisno. Istraživajući pronašla sam i informaciju kako su tamo kampovi otvoreni i tako odlučila poznati klijentice da 'se maknu' na kratko. Svaka je došla sa svojim autom, spavale smo svaka u svojoj sobi u montažnim kućicama, a družile se u prirodi, uživale na Plitvičkim jezerima, istraživale Baraćevu špilju i prekrasne ličke proplanke što nam je poslužilo kao kulisa za tipične ženske sadržaje - priče o kremicama, funkcionalnoj odjeći ili tips and tricks rješenjima kako smisliti savršeni 'total look' na virtualnom sastanku - prisjeća se Alma.

- Nevjerojatno je bilo to sve - sve smo došle oprezne i uplašene, a vratile se kućama sretne i relaksirane. Dok sam se vozila kući razmišljala sam o tome kako je stvarno jako malo potrebno da svi budemo sretni i zadovoljni. I tako je sve krenulo. Tri puta smo istraživali Liku jer je ona bila prihvatljiva za držanje svih mjera koje su bile propisane, a kako su mjere popuštale tako se i povećavao radijus kojeg sam željela istražiti, ali i pokazati ostalima. Žene su me same potaknule da pronađem i neke druge destinacije i smislim programe u kojima će se vidjeti najljepše od Hrvatske. Prvi 'iskorak' bio je u prekrasno Međimurje, u Čakovec u kojem smo obilježili prvi dan ljeta 2021., ali i poput Međimurki radile sve s rukama - kuhale, naučile gdje se stavlja parfem kako bi mirisao dulje, kako napraviti ljetnu frizuru u deset minuta, ali i što čitati tijekom ljeta. Danas je iza mene 38 takvih programa koji svaki za sebe priča neku drugu priču - govori nam Alma. Uslijedilo je zatim zimovanje u Delnicama sa skijanjem na Platku, Istru su istraživale na adrenalinski način - budile se u Buzetu, istraživale špilje Baradine i sunčale u istarskoj pustinji, kaže, puno drugačijoj od one koju su prehodale u Podravini koja ih je sve osvojila svojom ljepotom.

- Ljeto u Ozlju je isto jako zanimljiva priča, a 8.-9. srpnja 2023. treći put kupamo se u čak dvije rijeke. U program je uključeno sve - od šetnje sa Slavom Raškaj, ali i Nikolom Teslom, slikanja u vinogradu, uživanja u eno gastro delicijama tog kraja. Posebnu čar imaju Kopački rit i Tikveš, moćno Đakovo, ali i Virovitica i Suhopolje, gdje spavamo u dvorcu i obilazimo gradski muzej Virovitice, u dvorcu Pejačević koji je među 10 najljepših muzeja u Europi. Ovo je program koji u fokus stavlja hrvatsku priču i sve destinacije su Hrvatske, osim Rogaške Slatine koju sam jedino uvrstila jer ima prekrasnu priču o svom nastanku i odmah je uz granicu između Slovenije i Hrvatske, a ima prekrasne domaćine koji cijene Hrvatske goste. Znate li da je na nastanak ovog lječilišta i mjesta zaslužan Petar Zrinski? Kad je o hrvatskoj riječ, o 'istarskoj pustinji' se primjerice malo zna, kao i o Koprivnici u čijoj se blizini nalaze Dravski peski, pustinja koja nalikuje onima s razglednica. Ušće Neretve je lijepo cijele godine, a Ozalj ima selo u kojem skoro svaka kuća otvara vrata posjetitelju. Nude krevet, fini domaći kruh i delicije koje će vas probuditi svakog jutra. Slunj nije samo prolazna stanica kad idete na more - tu postoji Napoleonova žitnica koja je jedna od tri takve u Europi, ali i tu se rodio prvi hrvatski olimpijac Milan Neralić - govori Alma. Stalno gleda gdje se što nalazi, toliko da joj se karta Hrvatske izlizala. Raspituje se kod 'domaćih' što bi oni pokazali nekome tko ih posjeti, a često joj ljudi i sami pišu i šalju zanimljivosti iz svog kraja da ima ako joj zatrebaju informacije.

- Sve što zaželim, istražim prije nego li sadržaj stavim u program. Volim vidjeti iznenađenje i oduševljenje nekim mjestom svih žena koje su došle, prisjećajući se vlastitog ushita viđenim neistraženim draguljima. Zanimljivo je da za Karlovac primjerice nije bilo zainteresiranih žena, jer kao što ćemo u Karlovcu 'tko još u njega stane' a kad su eto ipak najhrabrije krenule jer su se željele kupati u rijekama, Karlovac nas je sve toliko oduševio da je više od pola žena reklo da će se preseliti u taj grad - smije se Alma.

Svaki program je drugačiji, čak i onda kad je destinacija ponovljena.

- Sve što radim nastojim da je kreativno, funkcionalno i drugačije od svega što postoji. Posebno kad su destinacije bogate sadržajem koji ne stane u jedan vikend. Radionice su kreativne, edukativne i u skladu s trendom. Nekad imamo sat joge u rano jutro ili make-up školicu kako zalijepiti trepavice, kako koristiti malo make up-a, stručnjaci koji gostuju uče kako napraviti detoks tijela, ali i koji su to koraci beauty rutine kako bi se lice pripremilo za sunce. Stomatologinja nam često svrati, pa nauči kako pravilno oprati zube ili odgovoriti na pitanja poput je li dobro prati zube samo četkicom ili električnom četkicom, čemu služi sonična, te pokazuje kako pravilno očistiti interdentalne prostore. Svi budu oduševljeni - kaže Alma. Uvijek daje od sebe sto posto i naravno da je onda pohvala najbolja nagrada.

Iz njene velike želje da se o svim tim destinacijama piše i u medijima, često organizira press tripove za kolege.

- Volim pokazati i kolegama novinarima ono što sam i sama doživjela. Novinari smo, moramo biti informirani kao brojni strani kolege koji kad dođu u lijepu našu naoštre 'pero' i ne prestaju pisati. Isto sam to htjela prenijeti i svima ostalima koji vole istraživati - dodaje Alma koja je godinama radila u ženskim revijama, a danas ima svoj modni portal - Modni Almanah.

- Ovaj program privlači sve žene. Podsjeća me na to kako moja modna savjetovanja isto privlače različite tipove žena kojima uvijek nalazim modno rješenje. To su uglavnom zaljubljenice u putovanja, znatiželjnice koje nedovoljno poznaju Hrvatsku, one koje su na taj način odlučile proslaviti rođendan, ali i primjerice djevojački vikend. Prijavljuju se i prijateljice koje žele doživjeti nešto novo, mame koje su napokon 'sredile stvar' s babysittericom, ali i one koje su same iz bilo kojeg razloga i žele stvoriti novi krug ljudi. Super mi je gledati kako je grupa žena od nas petnaest s početka priče narasla na preko 200 i da su se unutar grupe stvorile mini grupe koje se međusobno podržavaju i druže. Žene se mogu odlično umrežiti, jedna drugoj pomoći, djelovati lokalno ali i globalno. To je pokazao i ovaj projekt - naglašava.

- Najdraže su mi one žene koje su stigle na vikend prepune briga, bez osmjeha, umorne i iscrpljene. Nakon 48 sati intenzivnog druženja, pred mojim se očima nalazi potpuno drugačija osoba. Vedra, vesela, 'resetirana' spremna za nove radne pobjede i vlastite uspjehe. Jedan zagrljaj, hvala i vidimo se opet je nešto najbolje što čujem kad se vratimo u Zagreb - govori. Rado se na nekim sljedećim putovanjima, putujući zajedno u kombiju, prisjećaju super momenata s putovanja koja ostaju u pamćenju.

- Svako putovanje nosi sa sobom neku posebnost, a kako se bližimo 40. vikend-programu nakupilo se toga... Imali smo, primjerice, djevojački vikend kojeg je jedna vrckava sestra organizirala za svoju sestru mladenku. Naravno da ona nije ništa znala i da su je jedva uspjeli nagovoriti da dođe s nećakinjom u Liku u kojoj su je dočekale frendice ali i nepoznate žene koje su joj bile 'gošće na djevojačkoj'. Bilo je i drugih iznenađenja - proslavili smo 70. rođendan koji je bio iznenađenje, ali i 50., a kako smo uvijek tim koji se vrlo brzo spoji, nevjerojatno je kako se brzo žene upoznaju i povežu dobre zabave nikad ne nedostaje. U toj zabavi se ori smijeh, na radionicama pršte pitanja, razmjenjuju se iskustva koja mijenjaju program na spontan način - dodaje Alma.

Budžet je jedinstven za sve programe - 230 eura u kojem Alma traži noćenje i obroke, sve ulaznice, atrakcije, radionice...

- Često me pitaju žene kako sve uspijem 'ugurati' u taj iznos, ali moram naglasiti da tu postoje neke druge žene koje su me prepoznale, koje podržavaju moju ljubav prema istraživanju Hrvatske, pa se uključuju i pomažu korigiranjem cijena ili kotizacijom koja omogućava da projekt živi. Moram se naravno zahvaliti i turističkim zajednicama i svim partnerima projekta - kaže naša sugovornica.

Čvrstu podršku ima u suprugu koji joj pomaže u organizaciji.

- Da, Nikola i ja smo tandem od prvog susreta i nekad se pitam kako bih mogla sve to raditi da nema njega. Prepoznali smo se davno, prije skoro 25 godina, zavoljeli, vjenčali i od tada živimo i radimo zajedno. Na mudar, muški način prepoznao je tu moju 'ludost' u smišljanju novog i posebnog i s vremenom shvatio da je veliki plus to što uvijek imamo mogućnost biti drugačiji od drugih. On je fotograf, oduvijek smo novinarsko-fotografski par, ali i sve drugo. Da nije njega, njegove ljubavi i podrške, vjerojatno moj poslovni put ne bi izgledao tako. Blagoslovljena sam time - zaključuje Alma.