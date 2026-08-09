Na odmor bez partnera? Solo putovanja sve su popularnija, a za vezu ne moraju biti loša

Dok će nekima ideja da suprug ili supruga sami odu na more, vikend-putovanje ili drugi kraj svijeta zvučati neobično, stručnjaci za odnose ističu da takav dogovor sam po sebi nije znak krize. Puno je važnije zbog čega partner želi putovati sam i postoji li između dvoje ljudi povjerenje.

POGLEDAJ VIDEO: Zdravi godišnji? Manje 'to do', više 'dolce far niente'!

Pokretanje videa... 01:07 Zdravi godišnji? Manje 'to do', više 'dolce far niente'! | Video: 24sata/pixsell

Solo putovanja postaju sve popularnija

Putovanja bez društva posljednjih su godina iz niše prerasla u ozbiljan turistički trend. Prema podacima koje prenosi Euronews Travel, gotovo polovica putnika, njih 48 posto, razmatra mogućnost da prije ili nakon obiteljskog odmora nekoliko dana provede sama. I Booking.com u svojim trendovima za 2026. ističe sve izraženiju želju putnika da odmore prilagode vlastitim interesima, potrebama i načinu putovanja. Solo putovanja tako više nisu rezervirana samo za samce, nego postaju jedan od načina na koji ljudi traže više slobode i vremena za sebe.

Razlozi su različiti. Nekima treba mir i vrijeme za sebe, drugi imaju interese koje njihov partner ne dijeli, a nekima se jednostavno ne poklapaju godišnji odmori, financijske mogućnosti ili željene destinacije.

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I upravo tu nastaje pitanje koje često izaziva rasprave – je li normalno otići na godišnji bez partnera?

Odvojeni odmor nije automatski znak problema

Ako jedna osoba želi nekoliko dana provesti sama, to ne mora značiti da bježi od veze.

Savjetnica za parove Melissa Johari objašnjava da odvojena putovanja sama po sebi nisu štetna ako u vezi postoje povjerenje, otvorenost i dobra komunikacija. Svaki je par drukčiji, pa ono što jednom paru djeluje potpuno neprihvatljivo drugome može sasvim dobro funkcionirati.

Netko možda obožava planinarenje, dok partner želi tjedan dana ležati na plaži. Jedna osoba želi obilaziti muzeje od jutra do večeri, a druga bi najradije spavala do podne. Umjesto da svake godine jedno od njih radi nešto u čemu zapravo ne uživa, neki parovi odlučuju povremeno otići na odvojena putovanja.

Foto: 123RF

Ponekad je dobro ponovno imati nešto svoje

U dugim vezama lako se dogodi da partneri počnu gotovo sve raditi zajedno. Imaju zajedničke prijatelje, vikende, obaveze, godišnje odmore pa čak i iste rutine.

No zdrava veza ne mora značiti potpunu nerazdvojnost.

Vrijeme provedeno odvojeno nekim ljudima pruža priliku da se ponovno posvete vlastitim interesima, donose odluke bez kompromisa i iskuse nešto što pripada samo njima.

A nakon povratka kući imaju i nešto novo za ispričati.

Upravo to može biti jedna od neočekivanih prednosti solo putovanja. Umjesto da su partneri zajedno promatrali iste stvari i doživjeli identičan dan, jedan se vraća s iskustvima koja drugi tek treba čuti.

Ne morate se posvađati oko svakog dana godišnjeg

Putovanja su zabavna, ali mogu biti i pravi test za vezu.

Treba odlučiti kamo otići, koliko potrošiti, kada ustajati, gdje jesti i koliko znamenitosti obići. Ako jedan partner želi detaljno ispunjen raspored, a drugi se želi odmoriti bez gledanja na sat, idealan godišnji jedne osobe lako može postati naporan drugoj.

Zato neki parovi ne odlaze nužno na potpuno različita putovanja, nego samo dio odmora provedu odvojeno.

Primjerice, zajedno otputuju u neki grad, ali jedno poslijepodne svatko radi ono što želi. Jedan odlazi u muzej, drugi na plažu, a navečer se ponovno nalaze na večeri.

Ponekad je upravo nekoliko sati bez kompromisa dovoljno da godišnji postane ugodniji za oboje.

Ali postoji velika razlika između slobode i bježanja

Naravno, nije svako odvojeno putovanje automatski zdravo.

Ako osoba želi otići sama zato što više ne podnosi vrijeme provedeno s partnerom, izbjegava razgovor o problemima ili koristi putovanje kako bi pobjegla od odnosa, problem vjerojatno nije u avionskoj karti.

Foto: 123RF

Slično vrijedi ako jedan partner uporno putuje, dok drugi zbog toga ostaje povrijeđen ili se osjeća isključenim.

Ključna razlika nalazi se u dogovoru.

Ako oboje razumiju zašto jedno od njih želi putovati samo i nitko se zbog toga ne osjeća zanemareno, situacija je bitno drukčija od one u kojoj jedna osoba jednostavno obavijesti drugu da odlazi.

Ljubomora također može otkriti nešto drugo

Ideja da partner nekoliko dana provede daleko od nas kod nekih će ljudi izazvati nelagodu.

S kim će se družiti? Koga će upoznati? Zašto uopće želi ići bez mene?

Takve su misli razumljive, ali mogu otvoriti i šire pitanje povjerenja u vezi. Ako je jedini razlog zbog kojeg partner ne smije otići sam strah da će napraviti nešto što ne bi trebao, problem možda nije samo putovanje.

S druge strane, nijedan partner ne bi trebao ismijavati ili ignorirati nelagodu druge osobe. Granice u vezi nisu univerzalne i ono što je jednom paru sasvim normalno, drugome možda neće biti.

Zajednički odmori ipak nisu izašli iz mode

Unatoč rastu solo putovanja, zajednički odmor za većinu parova i dalje ostaje važan način povezivanja.

Odvojena putovanja zato ne moraju zamijeniti zajednička. Za mnoge mogu biti samo povremeni dodatak.

Foto: 123RF

Možda će jedno ljeto zajedno provesti dva tjedna na moru, a nekoliko mjeseci kasnije jedno od njih otići na vikend s prijateljima ili samo posjetiti grad koji drugoga uopće ne zanima.

Na kraju, kvaliteta veze teško se može procijeniti prema tome sjede li partneri u istom avionu.

Za neke će parove najbolji godišnji uvijek biti onaj koji provedu zajedno. Drugima će malo prostora i nekoliko dana odvojeno omogućiti da se kući vrate odmorniji, s novim pričama i – možda – još sretniji što ponovno vide jedno drugo.