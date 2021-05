Pošiljke male vrijednosti dosad su pri uvozu bile oslobođene plaćanja PDV-a.

- Od 1. srpnja se ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti do 22 eura, što je oko 160 kuna. Sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku iz trećih zemalja bit će oporezive PDV-om neovisno o njihovoj vrijednosti - odgovorili su za Večernji list iz Porezne uprave.

Na internetskim stranicama Europske unije piše da se ukida oslobođenje od naplate PDV-a za pošiljke vrijednosti do 22 eura, pa će se od ljeta morati plaćati na sve što se uvozi u Europsku uniju. Kako bi to pojednostavili, u EU su osmislili poseban sustav IOSS, na kojem se online trgovci i platforme mogu registrirati u nekoj od članica EU i tako lakše prijaviti i plaćati PDV pri dostavi proizvoda kupcima unutar EU.

Taj sustav može se koristiti za pošiljke vrijednosti do 150 eura, tj. oko 1135 kuna. No kupac će trebati obratiti pozornost na to je li prodavatelj u cijenu proizvoda uračunao i PDV ili će ga sam morati platiti pri preuzimanju pošiljke. Primjerice, ako je maska za mobitel dva dolara, a nije uračunat PDV, trebat će platiti 3,10 kuna. Zbog naplate PDV-a neki će proizvodi vjerojatno poskupjeti.

- Dva puta su odgađali uvođenje te naplate, pa mislimo da su se svi, prodavatelji i pošte, dobro pripremili. I mi smo pripremili sustav i procese - rekli su nam iz Hrvatske pošte. Dodali su da će, ako za pošiljku nije pri kupnji plaćen PDV, dostava morati biti na ruke jer trebati platiti pri preuzimanju pa poštar paket neće moći ostaviti u sandučiću.