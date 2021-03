Prevara je jako ružno i traumatično iskustvo za onoga tko je bio prevaren. Ako izlazite s nekim tko je nedavno prevaren, evo nekoliko stvari koje treba imati na umu, prema riječima psihologinje Karin Anderson Abrell.

1. Budite vjerni

Ovo se podrazumijeva, ali ako je vaš partner bio prevaren, možda će im trebati dodatna uvjeravanja, jer mogu ući u vezu s pojačanom tjeskobom zbog vjernosti, objašnjava Karin. Bez obzira u kakvoj ste vezi, najvažnije je da budete iskreni i vjerni i da ne dođe do varanja jer će vaš partner tek onda izgubiti vjeru u veze.

2. Ne dajte im razloga da sumnjaju

- Ponašajte se na način koji im pruža najveću sigurnost i samopouzdanje. Pokažite im da ste vjerni i uvjerite ih u to - savjetuje psihologinja.

Nemojte koketirati s drugim ljudima, budite otvoreni i iskreni prema svom partneru, budite dosljedni. Trudite se oko njega i pokažite mu pažnju. Ako niste spremni za tako nešto, nemojte se ni upuštati u vezu, pogotovo ne s nekim tko je u prijašnjoj vezi bio prevaren i povrijeđen.

3. Budite nježni

Iako je važno biti suosjećajan i podržavati vašeg partnera, ipak, s druge strane, treba prepoznati kada ste vi napravili sve što je u vašoj moći.

- Pokažite im suosjećanje, ali znajte granice. Isto tako vi morate njima vjerovati da oni vide u vama sve najbolje i da ne projiciraju traume iz prošlosti na vama - govori Karin.

4. Ne žrtvujte ono što vam je važno

Ovisno o vašem partneru i onome što su prošli, određene stvari mogu im biti znakovi za alarm, poput prijatelja suprotnog spola ili na primjer, putovanja jedno bez drugog.

Karin naglašava da to nije vaš teret koji morate podnositi i da nije fer da žrtvujete stvari kao što su prijateljstvo. Na kraju, napominje ona, jednostavno ne možete biti toliko pouzdani da nadoknadite rane koje su doživjeli u posljednjoj vezi. To je njihov posao i najbolje što možete učiniti je podržati ih kroz to.

5. Razgovarajte o tome

Kroz bilo koju poteškoću, najbitnija je komunikacija. Nekome može biti teško otvoriti se oko prevare, pa je najbolje da to iznese u neutralnom trenutku.

Karin predlaže pripremu stvari koje biste željeli reći. Na primjer, 'Volim te i želim da ovo uspije. Znam da ovu vezu opterećuje tvoja prošlost, ali moramo se pomaknuti dalje od nekih iskustava koja smo imali, a koja bi mogla zaustaviti našu sposobnost da iz ove veze izraste nešto prekrasno.'

6. Ne popravljajte njihove rane

- Postoje ljudi koji imaju kompleks spasitelja i oni bi mogli preuzeti previše procesa ozdravljenja za svog partnera. Onaj tko je prevaren zračiti će takvom energijom, ali nije posao novog partnera da to popravi - objašnjava Karin.

Nije lako biti prevaren, ali isto tako nije lako biti s nekim tko sumnja da ćete ga vi prevariti. Pokušajte najbolje što možete pokazati partneru da vam se može vjerovati. Budite strpljivi i naučite ih da ponovno vjeruju, a pritom ostanite vjerni sebi i vlastitim potrebama, piše Mind Body Green.