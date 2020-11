'Na tajnoj nadzornoj kameri sam uhvatio suprugu kako vodi ljubav s drugim muškarcem'

Jedan muškarac se ispovjedio savjetnici Deidre i očajno traži njen savjet jer je postavio nadzorne kamere po kući i uhvatio svoju suprugu kako vodi ljubav s drugim muškarcem

<p>U nastavku pročitajte njegovu priču te pogledajte što mu je Deidre savjetovala.</p><p>'Draga Deidre:</p><p>Nisam mogao vjerovati svojim očima kada sam na jednoj od nadzornih kamera vidio snimku moje supruge kako se seksa s drugim tipom u našem krevetu. Ja imam 31, a ona 29 godina. Skupa smo šest godina i imamo dvogodišnju kćer.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pet najčešćih razloga za nevjeru</p><p>Namjestio sam kamere nakon nekoliko provala na našem području. Nisam rekao svojoj supruzi jer sam mislio da bi je to moglo izbezumiti. Rekao sam joj da sam instalirao senzore pokreta spojene na kućni alarm koji će se upaliti tek nakon što odemo u krevet.</p><p>Prvih nekoliko dana nije se imalo što vidjeti, ali četvrtog dana, kad je naša kćer bila kod moje svekrve, ovaj se čovjek mojih godina pojavio na pragu. Moja ga je žena pustila unutra i oni su se strastveno poljubili.</p><p>Jasno je da se međusobno dobro poznaju. Porazgovarali su u kuhinji, a onda ih je kamera snimila kako idu na kat. U spavaćoj sobi nema kamere, ali jedna prikazuje odraz zrcala u našoj spavaćoj sobi i vidi se kako se seksaju u našem krevetu.</p><p>Okreće mi se želudac. Ne bih ni u što posumnjao da nisam vidio snimku. Naša se veza činila dobrom. Seks je u posljednje vrijeme bio rjeđi, ali nije u potpunosti nestao. Samo sam pretpostavio da je zbog pritiska od posla i brige o malom djetetu moja supruga manje željna seksa.</p><p>Da stvar bude gora, rekla mi je da je trudna - i sad se brinem je li to dijete moje ili nije. Pokušavam sakriti svoje otkriće od nje, jer nemam srca, a ni plana za suočavanje s njom. Otkad sam saznao za njezino varanje, nisam imao spolni odnos s njom.</p><p>Osjeća da je nešto drugačije i pitala me što nije u redu. Rekao sam da mi treba vremena da obradim svoje osjećaje. Jednostavno nemam pojma kako to riješiti. Ne želim rasturiti našu obitelj, ali kako mogu živjeti s ovim?.'</p><h2>Deidre savjetuje:</h2><p>Ne postoji način da to učinite bez sukoba sa suprugom. Pitam se jeste li duboko u sebi slutili i je li to igralo ulogu u instaliranju kamera. U svakom slučaju, sada znate, recite joj da vas dvoje trebate ozbiljno razgovarati kad se vaša djevojčica sigurno skloni na sigurno. Budite mirni i recite joj što ste vidjeli. To će otvoriti toliko pitanja. Je li njezina namjera u vezi s vama bila ozbiljna ili samo nalet?</p><p>Ako želi ostati s vama, može li te uvjeriti da je to tvoja beba? Ako ne, možete li se nositi s mogućim odgojem djeteta drugog muškarca? Nema opravdanja za to što vas vaša supruga vara, ali bi vam moglo pomoći da popravite svoj brak, ako je to ono što želite, i da preuzmete određenu odgovornost za stanje vaše veze.</p><p>Moja e-letak 'Varanje - Možete li to preboljeti?' vam također u tome može pomoći. Ako se ispostavi da je ovo kraj vašeg braka, pokušajte u središte svojih dogovora staviti potrebu svoje kćeri za dva roditelja koja ju vole, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/dear-deidre/13261929/wife-sex-another-guy-secret-surveillance-camera/" target="_blank">The Sun</a>.</p>