Amerikanka je otišla na Redditov forum Relationship Advice, objašnjavajući kako se nadala na Tinderu pronaći partnera za vrijeme posjete svojoj rođakinji. Međutim, bila je prisiljena pauzirati svoje putovanje kada se na aplikaciji spojila s mužem svoje sestrične, kojeg nikad nije osobno upoznala. Bila je zabrinuta oko toga što napraviti. Mnogi komentatori su je savjetovali da kaže svojoj sestrični da je njezin muž na Tinderu no drugi su tvrdili da bi trebala dopustiti da to sazna od nekoga drugog kako ne bi bila upletena u njihove probleme.

Žena je napisala poduži post tražeći savjet o situaciji i priznala da se 'plaši' što bi mogući skandal mogao učiniti njezinoj sestrični. Objasnila je i da njezina sestrična nije u otvorenom braku i da imaju dijete.

- Idem u posjetu rođakinji idući tjedan i mislila sam pronaći nekog preko Tindera dok sam tamo i naišla sam na poznato lice s poznatim imenom. Nisam osobno upoznala tog tipa pa sam provjerila o kome se radi sa svojom najboljom prijateljicom koja živi u istom gradu - ispričala je žena.

Ona bi sestrični rekla što se dogodilo, ali želi znati kako da to iznese. A on je sada vidio i njezino lice te se boji da će ju prepoznati ako ode kod njih. Htjela bi učiniti ispravnu stvar i izvesti ovo što je moguće bolje i ne praviti veliki nered.

- Volim svoju sestričnu. Zato sam ovdje anonimno i molim strance za pomoć jer ne želim ovo zeznuti. Bojim se za nju. Bojim se što bi joj ovo moglo učiniti. Zbog toga ne znam kako postupiti. Stavila sam svoje putovanje na pauzu zbog ovoga. Nisam osobno upoznala ovog tipa, jer sestrična i ja živimo na suprotnim stranama zemlje, a susreti su skupi za oboje - rekla je.

Žena je objasnila kako ju je suprug njezine sestrične prvi pronašao i da je htjela potvrditi da je to definitivno on. Snimila je fotografiju njegovog profila te kaže da nije započela razgovor jer nije zna što bi rekla. Žena je zaključila da želi reći svojoj sestrični, ali nije sigurna kako to izraziti.

- Na kraju, ako mi se ipak zamjeri, nemam ništa protiv. Ako tako odluči, podnijet ću to jer znam da nisam učinila ništa loše - ističe žena.

Jedna osoba je komentirala kako bi to željela saznati sada, a ne kasnije. 'Jeste neugodno, ali samo trebaš nazvati i reći joj da si naišla na nešto zabrinjavajuće i zatim joj reći', kaže. Predlažu joj i slanje snimke zaslona rođakinji, bez čekanja do posjeta.

- Javite joj prije nego odete kod nje - predložio je jedan komentator. Drugi je rekao: 'Kad idete u posjet, pričekajte da ostanete sami kod kuće sa svojom sestričnom ili je odvedite negdje nasamo i pokažite joj sve. Bilo bi najbolje da to učinite dok je on na poslu ili vani dulje vrijeme kako bi ona mogla spakirati torbu i otići negdje drugdje ako želi'.

Unatoč poplavi poruka u kojima se slažu da bi žena trebala reći svojoj sestrični da je njezin muž na Tinderu, drugi su joj savjetovali da se ne miješa u njihovu vezu. Naveli su joj i kako bi neko drugi mogao koristiti njegove slike, što se znalo događati. 'To nije tako neuobičajeno kao što mislite', pisali su.

- Nisam siguran što ti stvarno misliš da će se dogoditi. Može li biti da on samo malo eksperimentira s Tinderom, da ima profil tamo; ne znači nužno želi naći nekog. Barem bi tako mogao reći ako se suočite s njim - komentirao je jedan. 'Ako ne želiš biti usred toga onda ona mora saznati sama ili od nekog drugog. Iskoristi nekog drugog tko bi joj mogao reći, ili joj nekako anonimno pošalji podatke da se to ne veže uz tebe, da se ne moraš baviti nekom dramom itd', savjetovali su.