Ozbiljni znakovi nesigurnosti koji mogu uništiti ljubavnu vezu: Nemojte biti posesivni!

Svaki čovjek je poseban, kao i njegove nesigurnosti, a ponekad te nesigurnosti stanu na put održavanju zdravih veza s drugim ljudima. Problem s nesigurnostima je da ih je ponekad jako teško nadvladati i zbog toga čovjek nikad nije opušten i ne uživa u svim dobrim stvarima koje u životu ima. A uz to nikako se ne uspijeva ostvariti kao pojedinac, ni kao nečiji partner.

To je zato što svojim nesigurnostima dajemo veliku moć. Osjećamo ih i dopuštamo im da utječu na naše stavove i ponašanja.

Unatoč težini zadatka, prvi korak u promjeni je prepoznavanje nesigurnosti i priznanje samom sebi da je vrijeme da se napravi promjena.

Važno je prepoznati kada nesigurnost staje na put ostvarivanju osobne sreće kako bi ju mogli sami sa sobom riješiti. Ali, ako te nesigurnosti ostaju s ljudima, često je teško održati vezu zdravom i sretnom jer se one uvijek upliću u obliku sumnje u samog sebe, osjećaja manje vrijednosti ili nesigurnosti u svoju poziciju u vezi.

Evo pet suptilnih znakova nesigurnosti koji će uništiti svaku vezu:

1. Teško vam je biti sretan za partnera

Kada vaš partner postigne nešto veliko ili malo, prirodna je reakcija biti sretan zbog njega. Njihova su postignuća i vaša postignuća, zar ne?

Pa, vjerojatno ne ako ste nesigurni.

Možda ste previše usredotočeni na osjećaj da vi ne postižete dovoljno brzo svoje ciljeve.

Ako se ne možete natjerati da sudjelujete u partnerovoj radosti, to je znak da vam nedostaje samopouzdanja i da vas je strah da će vas njegov uspjeh zasjeniti.

2. Postajete ljubomorni kad on provodi vrijeme s drugim ljudima

Dopustiti partneru da ima i druge bliske veze može zahtijevati mnogo hrabrosti. Kad ste nesigurni, stalno se brinete da će vaš partner izgubiti interes za vas. Pogotovo ako niste stalno u centru njegove pažnje.

To je uvelike povezano s načinom na koji gledate sami na sebe. Bojite li se da niste vrijedni ljubavi? Pitate li se često sviđate li se partneru ili ne?

Ako ste na ova pitanja odgovorili potvrdno, može se pretpostaviti da je vaša nesigurnost uzrok ljubomore prema partneru kad je s prijateljima i obitelji.

3. Ljubav koju vam partner pokazuje nije dovoljna

Pretpostavimo da je vas dečko jako voli i da ste jako bliski i otvoreni, ali vi mu ne vjerujete. Uvijek ste na određenoj distanci. Jeste li razmislili o tome da možda nešto nije u redu ako ne vjerujete njegovim riječima i djelima?

Očekivanja koja imamo od partnera mogu biti nedostižna. Mora postojati točka u kojoj je ljubav koju vam pruža dovoljna da vas uvjeri u to. Inače će se vaš partner početi osjećati nedovoljnim i s vremenom se prestati truditi. Morate vjerovati da je ono što vam partner govori istina.

Ako vas njegove riječi i djela ne mogu uvjeriti da je tu za vas, onda trebate razmisliti koje su to kočnice i nesigurnosti zbog kojih sumnjate u njega? Dolaze li one od njega i njegovog ponašanja ili su one posljedice vaših nesigurnosti?

4. Bojite se biti bez njih

Ako vas pomisao da ćete dugo ostati bez partnera čini nevjerojatno tjeskobnim, to bi mogao biti znak da niste sigurni u sebe. Sumnjate li da imate dovoljno snage da neko vrijeme budete sami?

Veze na daljinu nikome nisu lake. Ali važno je biti svjestan da to možete preživjeti ako je potrebno.

Samo zato što niste sa svojim partnerom u istoj prostoriji, ne znači da će se Zemlja prestati kretati. Najbolje je ne pridavati toliku važnost partneru. Oni vas ne definiraju, vi postojite i bez njih, oni su vaši - partneri. Ako se i dogodi da ostanete sami, vi i dalje imate sebe, svoje nade i ciljeve i život ide dalje.

5. Razmišljate o okončanju stvari čak i ako ste sretni

Negativan učinak opsesivnog razmišljanja o negativnostima bit će izraženiji ako ste nesigurni u vezi. Iako ste možda sretni sa svojim partnerom, može biti lako natjerati sebe da mislite da se ne možete nositi s izazovima koje veze nose.

To pokazuje da dopuštate da sumnja u sebe i onda strah preuzmu vodstvo. Kad niste sigurni u hrabrost koju posjedujete, mislite da bi bilo lakše jednostavno prekinuti i biti sam piše Your Tango.

Ipak, ne treba se predavati onome što je najlakše, jer dovoljno ste jaki da prebrodite ono što je najteže.

Nije izgubljena sva nada u prevladavanju nesigurnosti u vezi. Posve je moguće steći samopouzdanje potrebno da budete sretni i zadovoljni. Za početak treba priznati samom sebi da je problem u vama i početi ga rješavati. Svaka prijeđena stepenica, riješeni problem ili ostvareni cilj će biti dodatni pogon za rješavanje svojih nesigurnosti.

