Na tisuće uličnih prodavača na ulicama Mumbaija nevjerojatno šarolikom ponudom raznolike hrane koju prodaju privlače studente, ljudi iz obližnjih ureda, one koji žure gradom po svom poslu, da na kratko zastanu i uživaju u zalogaju. Oko njih se obično guraju ljudi različite dobi, društvenih klasa, pa rasa, zbog velikog broja turista, i svi podjednako žele kušati nešto od ponude, donosi portal Mind Body Green.

POGLEDAJTE VIDEO: Salata od sardine sa slanutkom

Jedno od mnogima omiljenih uličnih jela je 'moong chat', odnosno salata od klica mungo graha graha, sa svježim povrćem. Klice imaju niz prednosti u prehrani: Sadrže visoki udio vlakana, pa su korisne za probavu i dobar rad crijeva, a bogate su vitaminima i mineralima korisnima za kožu i kosu. Donosimo vam recept koji možete pripremiti i sami:

Salata od klica mungo graha

(za 6 osoba)

Sastojci

- 4 šalice proklijalog mungo graha, ili proklijalog zelenog mung daala (može se kupiti u trgovinama zdrave hrane)

- 1 manji crveni luk narezan na male kockice

- 1 krastavac narezan na male kockice

- 2 male rajčice, narezane na male kockice

- 3 manja kuhana krumpira narezana na male kockice

- ½ sirovog manga, narezanog na male kockice

- 2 zelene čilili papričice,sitno nasjeckane (po želji)

- 2 žličice mješavine začina Garam masala u prahu (može se kupiti u trgovinama zdrave hrane)

- 1 žličica crvenog čilija u prahu

- 1 žličica amchura (sušenog manga u prahu - može se kupiti u trgovinama zdrave hrane)

- 1 do 1½ žličice kuhinjske soli

- 2 žlice limunova soka

- ¼ šalice sitno nasjeckanog korijandra

- 2 do 3 žlice Chutney umaka od datulja (recept je dolje)

- ¼ šalice sitno nasjeckanog korijandra (za ukras)

Priprema:

Pripremite mungo grah ili mungo daal na večer za klijanje: Stavite 1 šalicu (oko 200 g) zelenog moong daala u veliku zdjelu i isperite ga tri do četiri puta toplom vodom. Nakon pranja dodajte vodu oko 2 do 3 centimetra iznad razine graha. Pokrijte i ostavite preko noći. Do jutra bi grah trebao narasti zbog vode koju je upio. Potom primijenite isti postupak kao i za Moong Daal, koji ne treba prethodno namakati. Dodajte 2 žlice vode i malo pritisnite gumenom lopaticom da se navlaži sa svih strana. Provjerite svakih 6 do 8 sati. Vidjet ćete kako klice polako izlaze. Ponovno dodajte 2 žlice vode i miješajte svakih 6 do 8 sati istog dana. Drugi dan ponovite korak 2 ako želite duže klice. Za hladnijeg vremena klice bi mogle biti spremne otprilike za 3 dana. Klice bi se trebale utrostručiti ili četverostruko povećati u odnosu na izvornu 1 šalicu sušenog zelenog moong daala

Za pripremu salate: Zakuhajte 4 šalice (360 g) vode na pari. Klice dodajte u paru. Pokrijte i kuhajte na pari 5 minuta. Maknite s vatre. Pustite da se poparene klice potpuno ohlade.

U veliku zdjelu dodajte sitno nasjeckani crveni luk, krastavce, rajčice, krumpir, mango, zeleni čili i sve preostale sastojke. Sa dvije žlice za salatu lagano miješajte salatu dok se sve dobro ne sjedini.

Poslužite u zdjelicama i ukrasite dodatnim korijanderom.

Chutney umak od datulja:

Sastojci:

- 2½ šalice datulja bez koštica

- 1⅓ šalice sušenih tamarinda, bez sjemenki (riječ je o kiselom, sušenom voću)

- 80 grama muscovado tamnog šećera, ili ⅓ šalice nekog drugog smeđeg šećera (kokosov šećer može biti dobra zamjena za smeđi šećer)

- 1 žličica soli

- 1 žličica crvenog čilija u prahu

- 4 šalice + 1 šalica vode

Priprema: U srednjem loncu, na srednjoj do jakoj vatri, pomiješajte sve sastojke osim jedne šalice vode. Pustite da smjesa zavrije i kuhajte 20 do 22 minute. Datule i tamarind će omekšati, a šećer se otopiti u vodi. Nakon 20 minuta isključite vatru i ostavite da odstoji 5 minuta.

Stavite kuhane sastojke u blender i miksajte na veliloj brzini, dok smjesa ne postane glatka, oko 2 minute.

Pripremite zdjelu srednje veličine sa srednjim sitom. Protisnite sastojke kroz sito, koristeći gumenu lopaticu; lopaticom očistite dno sita.

Umak će biti gust, pa dodajte jednu šalicu vode da ga malo razrijedite. Promiješajte da se sjedini i pospremite u sterilizirane staklenke, koje se mogu dobro zatvoriti. Može se čuvati u hladnjaku do 3 tjedna.