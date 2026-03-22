Još ovaj mjesec: Iskoristite jeftin ulaz u parkove prirode!

Cijene ulaznica u pojedinim nacionalnim parkovima uskoro rastu, pa je kraj ožujka pravo vrijeme za posjet. Prema dostupnim informacijama, posjetitelji još svega nekoliko tjedana mogu iskoristiti znatno niže cijene. Tako se ulaz u Nacionalni park Plitvička jezera trenutačno može pronaći za oko 10 eura, dok je za Nacionalni park Krka cijena još niža, oko 7 eura. Već početkom travnja dolazi do promjene cjenika i osjetnog poskupljenja.

Ovakva praksa nije nova - prijelaz iz zimskog u proljetni i ljetni režim redovito donosi više cijene, ali i veći broj posjetitelja.

Osim financijske uštede, proljetni mjeseci nude i drugačiji doživljaj prirode. Bez velikih gužvi i ljetnih vrućina, posjetitelji mogu u miru istražiti prirodne ljepote.

Nacionalni park Plitvička jezera poznat je po 16 međusobno povezanih jezera i više od 90 slapova, dok Nacionalni park Krka oduševljava nizom sedrenih barijera i slapova poput Skradinskog buka.

Upravo u proljeće vodostaj je najviši, što slapove čini posebno impresivnima, a okoliš zelenijim nego u bilo koje drugo doba godine.

Alternativa: parkovi prirode po još nižim cijenama

Za one koji traže još pristupačnije opcije, zanimljivi su i parkovi prirode. Primjerice, Park prirode Vransko jezero moguće je posjetiti za oko 6 eura, dok Park prirode Lonjsko polje nudi ulaznice već od 5 eura.

Osim nižih cijena, ove lokacije nude mirniji ambijent i bogat prirodni svijet - od ptica močvarica do tradicionalnih krajobraza koji su u velikoj mjeri ostali nepromijenjeni.

Interes je sve veći za prirodne destinacije

Trend rasta cijena dolazi paralelno s rastućim interesom za boravak u prirodi. Nacionalni parkovi i parkovi prirode sve su popularniji među domaćim i stranim gostima, osobito u razdobljima izvan glavne turističke sezone.

Zaključno, svi koji planiraju izlet u hrvatske nacionalne parkove trebali bi reagirati brzo. S obzirom na skorašnje povećanje cijena, kraj ožujka nameće se kao idealan trenutak za posjet - kako za jednodnevne izlete, tako i za vikend putovanja.