Nada (59) je body builderica iz Šibenika: Ljepša sam nego ikad

Takva je Nada Nemčić, Šibenčanka za kojom se u njezinoj 60. okreću jednako i muškarci i žene, mladi i stariji. I ona je veći dio života provela u širokoj odjeći tamnih boja, u strahu od ogledala i fotografiranja.

- Radila sam kao tajnica u šibenskoj Tvornici lakih metala. I moje je tijelo plaćalo danak stalnom sjedenju na poslu, nezdravoj prehrani i fizičkoj neaktivnosti. Imala sam 56 godina kada su me moja dva sina krenula nagovarati da počnem vježbati. “Ajme mama, noge su ti grozne”, rekao mi je sin. I ubrzo sam se odlučila krenuti s vježbom - priča nam Nada Nemčić kako je prije četiri godine započela novi život. Disciplinirano je krenula s vježbama tri puta tjedno po sat i pol. Salo i celulit su nestali, pojavili su se zavidna figura i definirani mišići.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Bio mi je cilj riješiti se tog celulita, ali odnedavno su me počeli nagovarati da idem na natjecanja. Ne, ne idem zbog pobjede ili nekakvog dobrog plasmana. U mojoj 60. izlazak na binu među s ljudima koji svome tijelu posvećuju toliku brigu već je veliki uspjeh i nagrada - kaže nam Nada, koja svoju nekadašnju neaktivnost pripisuje lijenosti.

- “Počet ću sutra”, uvijek sam sama sebi govorila. A to sutra nikada nije dolazilo, do prije četiri godine. Iako vam za pravi rezultat treba barem nekoliko mjeseci pravilne ishrane i vježbe, nikada nije kasno za početi. I čim počnete, osjećate se bolje. Već u prvim danima počinje to samopouzdanje, sigurnost, zadovoljstvo... koje proizlazi iz vježbanja, pravilne prehrane i spoznaje da ste na pravom putu - kaže nam šibenska body builderica koja kreće i na natjecanja.

[video: 1199775 / Teretana]

Rado je u 60. godini pristala fotografirati se za 24sata, jer vjeruje da njen primjer može biti poticajan za druge žene.

- Nadam se da bih neku od tih mladih žena ili čak i vršnjakinja mogla potaknuti da se počnu zdravo hraniti i vježbati. Stalno me zaustavljaju na ulici i ispituju kako sam uspjela. A ja im o tome rado pričam. Nekima se možda promijeni život.. - pojašnjava Nada. One koje prihvate savjete o prehrani i vježbi, kaže, doživjet će napredak ne samo u zdravlju i izgledu.

- Taj osjećaj samodopadnosti, sigurnosti, vjere u sebe, najveća mi je motivacija. Ne samo da se vježbom gradi tijelo, gradi se i duh, karakter - pojašnjava Nada, koja ne sudi nikome po izgledu, jasno joj je zašto je tako. Ljudi nemaju vremena, a onda dođu godine...

Mladost proleti brzo

- Tek kad je moja tvornica otišla u stečaj, a ja u prijevremenu mirovinu, dobila vremena baviti se sobom. I stoga poručujem svima - ni sa 60 godina nije kasno. Što god vam tko rekao, nije kasno za fizičku aktivnost, zdravlje i dobar izgled. Karijera, obitelj, djeca... Toliko je obaveza. Godine kada bismo mogli učiniti najviše za sebe i uživati u životu samo prolete i počnemo plaćati danak neaktivnosti. Mladost je lijepa, ali brzo prođe. Sjedenje, nezdrava ishrana, televizija, izlasci... ostavljaju tragove. No, nikad nije kasno pokrenuti se - poručuje Nada.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Njezin trener Ivica Vukšić, za kojeg kažu da je šampion koji stvara šampione, posebno je ponosan ja Nadu.

- Iznimno je vrijedna i disciplinirana. Među najboljima je, pa smo je odlučili povesti na natjecanja, gdje će sigurno biti zapažena i ostvariti rezultate. Već 26. svibnja smo u Mađarskoj na IBFF-u, 9. lipnja ide u Mostar na prvenstvo Balkana, a 16. lipnja je u Sloveniji na svjetskom prvenstvu. To su tri međunarodna natjecanja u samo 20 dana na kojima će Nada imati što pokazati - kaže trener Vukšić, i sam višestruki šampion.

Pobijedila gravitaciju

- Nije lako pravilno se hraniti i vježbati. Puno je lakše sjediti i tražiti ispriku - kaže Vukšić. Ipak, raduje ga što sve više ljudi postaje svjesno zdravlja i sve više ih trenira, iako su mladi i djeca, kaže, poseban problem. On bi bio najsretniji da se već djecu i teenagere može usmjeriti u zdrav način života. Nada je, pak, kaže, primjer da nikad nije kasno.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Već nakon godinu dana rada, unatoč zdravstvenim problemima koje je imala, pokazala je velike rezultate - kaže Vukšić.

Nada kaže da je cijelu mladost bila debela i nezadovoljna.

- Jesam, držala sam dijete, gubila kilograme, ali mlohavost je ostajala, ostajalo je nezadovoljstvo. I onda sam krenula, uz potporu mojih sinova, pobijediti silu teže, gravitaciju i godine. I evo me, sad bolje izgledam i bolje se osjećam nego sa 40. I nema nazad - kaže Nada, koja savjetuje svima da krenu njenim putem.