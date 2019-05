Nadmudrili ste narcisa i vratili mu 'milo za drago'? Čuvajte se

Iako to možda ne izgleda kao nešto ozbiljno, nadmudriti narcisa može biti jako opasno. Oni su iznimno manipulativni i kada ih se oslobodite, napravit će sve što mogu kako bi potkopali sve što napravite, kažete ili postignete.

Za one koji se nisu dosad susreli s narcisom, radi se o ljudima koji imaju narcisoidni poremećaj osobnosti. Oni nemaju empatije, a žude za divljenjem. Ti ljudi svakodnevno koriste druge za svoju osobnu korist te su prilično usmjereni na sebe, a prema drugima su jako zahtjevni.

Dok je ukidanje svakog kontakta najbolja opcija, često ljudi pokušavaju igrati opasnu igru pokušavajući im 'vratiti'. Ako se odlučite ipak im pokazati da i vi možete igrati njihovu igru morate biti svjesni da njihove reakcije na vaš izazov mogu biti opasne.

Ovo su neke od najčešćih njihovih reakcija na doživljeni napad:

1. Doslovno eksplodiraju

Neki narcisi brzo eksplodiraju i kada se to dogodi, znaju reći i učiniti stvari koje će vas jako povrijediti do te mjere da biste najradije da ništa niste ni rekli. Ova vrsta nestabilne osobe nije netko koga trebate imati u blizini, stoga se što prije udaljite od njih.

Foto: Ievgen Chabanov

2. Potpuno ignoriraju to što ste im 'vratili'

Kada isprva nadmudrite narcisa, on ili ona će se pretvarati da se to nije dogodilo. Iako će ih to mučiti, neće si dopustiti da vam to pokažu. Teško ćete procijeniti jeste li im uspjeli pokazati da više ne mogu s vama manipulirati.

3. Projiciraju

Foto: Dreamstime

Ponekad kada se suprotstavite narcisu oni to ne mogu prihvatiti te će početi projicirati stvari na vas kako bi vam pokazali kako su jaki. Počet će vam predbacivati stvari koje nemaju veze s vama ili vašim odnosom, sve kako bi vas potkopali i uvjerili da ste slabiji od njih. Ponekad, najjači narcisi, čak uspiju čovjeka uvjeriti da su u krivu i ponovo suprotstavljanje narcisu će biti teže i frustrirajuće.

4. Odjednom su dobri i dragi

U nekim slučajevima, kad se suprotstavite narcisu, on ili ona mogu pokazati svoju 'lijepu' stranu kako bi vas natrag povukli u svoj manipulativni svijet. Njihov cilj je uspostaviti odnos kakav je bio i prije. Jednom kada ste tamo gdje vas žele, ponovo će vas početi tretirati kako su vas tretirali i prije, a vi ste izgubili jedan od rijetkih aduta koji ste protiv njih imali.

5. Postaju sve uporniji

Foto: Dreamstime

Narcisi su ionako uporni, ali kada ih nadmudrite bez obzira na situaciju, postaju ustrajniji u tome da u vašoj razmirici oni odnesu pobjedu. Ako se osjete ugroženima, izmišljati će 'činjenice' i povezivati potpuno nepovezane stvari samo kako bi vas izbacili iz takta. Cilj im je zbuniti vas, ali vi se morate čvrsto držati toga što ste rekli i napravili.

6. Prezentiraju vas kao lošeg čovjeka.

Ako prekinete vezu s narcisom nakon ili bez da ste ih nadmudrili, napravit će sve kako bi vas prikazali lošim čovjekom. Oni će se ponašati kao da ste vi krivi za prekid, te da ste ih napustili kad ste im najviše trebali bez ikakvog razloga. nemojte se začuditi ako uspiju sve zajedničke prijatelje okrenuti protiv vas. bez obzira na sve načine na koje vas pokušaju namamiti natrag, držite udaljenost.

7. Srušit će vas i krenuti dalje.

Kada narcis uvidi da nema povratka, reći će svima svaku tajnu koju ste im ikada ispričali i napraviti sve što može kako bi vas ocrnili. Pokušat će vas emotivno, intelektualno i društveno uništiti te tako ponovo dokazati sebi i svima u vašoj okolini da su oni alfa. Kad to postignu, pretvarat će se kao da nikad niste ni postojali.