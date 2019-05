Kakav ste tip čovjeka - slažete li ujutro krevet ili to ne radite?

Prema istraživanju provedenom na 68.000 ljudi - čak 59 posto njih priznalo je krevet ne slaže dok 27 posto ima tu naviku. Ostatak od 12 posto kazalo je da to drugi obave umjesto njih, rezultati su to istraživanja objavljenog na Psychology Today.

Slaganje kreveta ne oduzima puno vremena, ali neki ljudi ipak ga ne slože. Jedni to smatraju besmislenim poslom i gubitkom vremena jer će ionako na kraju dana ponovo biti u njemu, drugi su jednostavno lijeni, treći uvijek ustaju prekasno i kasne... I oni koji ga svako jutro slože imaju svoje razloge zašto to rade - vole da je spavaća soba uredna, tako su navikli od djetinjstva, svi to rade pa, eto, i oni...

Slaganje kreveta nakon buđenja ima puno dublje značenje od same navike. Stručnjaci tvrde da marljivo zatezanje plahte svako jutro, poravnavanje jastuka, uredno slaganje popluna, dekice itd. o ljudima pokazuje sljedeće:

1. Vole se osjećati korisno

Slaganjem kreveta ujutro dobivaju u tom danu prvi osjećaj da su bili korisni, ispunili su jedan zadatak... Zbog toga su u radni dan startali već pomalo ponosni na sebe i žele taj osjećaj zadržati tijekom dana. Zato će do večeri nastojati obaviti još neke zadatke jer se tako osjećaju dobro.

2. Stanje kreveta je stanje uma

Postoji izraz da je krevet odraz čovjeka - uredan krevet, uredan život. Oni koji vole složeni krevet, vole imati red u svojem životu. Ljudi koji ga ne slažu, dobro se snalaze u kaosu i on im ne predstavlja toliki problem kao urednima.

3. Odraz sreće i produktivnosti

U spomenutom istraživanju, 71 posto ljudi koji slažu krevet svako jutro kazalo je da su sretni, a 62 posto onih koji krevet ne slažu priznalo je da su nesretni. Stručnjaci nagađaju da prvi više uživaju u svojem poslu, redovito vježbaju i više spavaju.

4. Vole držati kontrolu

Ljudi koji redovno slažu krevet nakon buđenja vole imati život pod kontrolom, a krevet je samo jedan detalj u toj slagalici.

5. Priprema za neugodne stvari

Neki ljudi slažu krevet iako im se to baš ne da jer se tako podsvjesno pripremaju na suočavanje sa stvarima koje bi najradije izbjegli, ali nikako ne mogu - primjerice, posao koji im je mrsko raditi, neugodan razgovor s prijateljem...

JOŠ NEKOLIKO DETALJA:

Nemate li naviku poravnavanja kreveta, a neodoljivo ju želite usvojiti, ovo je recept: znanstvenici kažu da je potrebno 66 dana da bi se neki zadatak pretvorio u naviku i rutinu.

Postoje i pobornici neslaganja kreveta. Oni tvrde da je to zdravije jer se zbog razbacane posteljine krevet bolje provjetrava od grinja i ostalih nepoželjnih stanovnika zaslužnih za alergije i astmu. Znanstvenici pak odgovaraju da je dovoljno 20-ak minuta da bi se krevet izvjetrio, tako da to opravdanje ipak ne stoji, prenosi Elite Daily.

