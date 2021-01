Biti u ugodnom okruženju neophodno je za zdrav san. Idealno je držati svoju spavaću sobu na temperaturi od oko 18,3 ° C, ili ispod ili iznad te temperature nekoliko stupnjeva. Temperatura vašeg tijela smanjuje se tijekom spavanja, a hladna, ali ne i pretjerano hladna soba pomoći će vam da se udobno smjestite i održavate san tijekom cijele noći.

Dojenčadi će možda trebati malo viša sobna temperatura za spavanje, ali morat ćete izbjeći pojačavanje termometra za više od nekoliko dodatnih stupnjeva kako se njihova mala tijela ne bi pregrijala.

Znanost

Postoje znanstveni razlozi zbog kojih je sobna temperatura od oko 18,3 ° C optimalna za dobar san. To se odnosi na unutarnju regulaciju temperature vašeg tijela. Unutarnja temperatura vašeg tijela mijenja se tijekom razdoblja od 24 sata. To je poznato kao cirkadijski ritam. Vaše tijelo počinje ispuštati toplinu točno kad legnete u krevet i nastavlja se hladiti dok ne dosegne najnižu točku blizu svitanja, oko 5 sati ujutro.

Vaše se tijelo hladi širenjem krvnih žila na koži. Kad vam temperatura počne padati noću, možda ćete primijetiti da vam ruke i noge u početku postaju toplije. To je zato što vaše tijelo pušta toplinu da izlazi kroz njih kako bi smanjilo temperaturu jezgre. Ako je temperatura u vašem okruženju za spavanje pretopla ili hladna, to može utjecati na pad unutarnje temperature vašeg tijela i uzrokovati poremećaj spavanja.

Jedno istraživanje iz 2012. godine s pouzdanim izvorom pokazalo je da je temperatura sobe u kojoj spavate jedan od najvažnijih čimbenika u postizanju kvalitetnog sna. Druga studija Trusted Source proučila je podatke 765.000 ispitanika i otkrila da većina ljudi ima abnormalne načine spavanja tijekom vrućih ljetnih mjeseci kada je možda teže održavati spavaće prostore na optimalnoj temperaturi. To može utjecati na sposobnost tijela da se hladi noću.

Razlikuje li se to kod beba?

Ne morate stvarati potpuno drugačije okruženje za spavanje beba. Možete razmotriti pojačavanje termostata za stupanj ili dva, ali djeca bi trebala biti u redu u sobi gdje je između 15,6 i 20°C dok god su pravilno odjevena. Općenito, trebali biste izbjegavati pregrijavanje dojenčeta jer to može povećati rizik od sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS).

Postoji nekoliko razloga zbog kojih će dojenčad možda trebati spavati u sobi koja je malo toplija od vaše:

Vaše dojenče ne bi trebalo nositi kapu u zatvorenom, jer to utječe na unutarnju tjelesnu temperaturu i može spriječiti djetetovo hlađenje. Možete osigurati da vam dijete nije prevruće dodirujući stražnji dio vrata ili trbuh tijekom spavanja. Ako im je koža vruća ili znojna, uklonite sloj odjeće. Vaše dojenče također treba spavati u mračnom i tihom okruženju kako bi imali zdrav san.

Pretoplo ili prehladno

Temperature izvan ugodnih uvjeta mogu na različite načine utjecati na vaš cjelokupni san.

Previše toplo

Možda ćete primijetiti da imate nemiran san kad je sobna temperatura iznad optimalne temperature za spavanje. Ovaj nemiran san u vrućoj sobi mogao bi biti uzrokovan smanjenjem vašeg sporovalnog spavanja ili brzog pokreta očiju (REM). Vlaga, osim vrućine, također može pridonijeti problemima sa spavanjem.

Previše hladno

Studija iz 2012. godine, Trusted Source, ispitala je polugole sudionike i otkrila da na njihov san više utječu hladne temperature nego tople. Međutim, ovi sudionici nisu imali deke ili drugu posteljinu kako bi se ugrijali. Općenito, hladnoća neće utjecati na vaš ciklus spavanja, ali vam može otežati da zaspite i utjecati na druge aspekte vašeg zdravlja. Ako vam je prehladno za vrijeme spavanja, vaše tijelo može promijeniti svoj srčani autonomni odgovor.

Ostali savjeti za spavanje:

Dobar san je presudan za dobro funkcioniranje vašeg tijela, i zato je promoviranje zdravog sna vrlo važno. Evo nekoliko savjeta za stvaranje okruženja koje doprinosi kvalitetnom spavanju.

Regulirajte sobnu temperaturu

Postoji nekoliko načina kako osigurati da vaša soba noću ostane na temperaturi između 15,6 i 19,4° C:

Zamijenite posteljinu kad se promijene godišnja doba

Udobna pidžama koju koristite u siječnju možda neće biti prikladna za ljeto. Držite laganu deku na krevetu tijekom tih vrućih mjeseci kako biste izbjegli pregrijavanje. Isto tako, zbog jakog zahlađenja možda ćete trebati dodati još jedan pokrivač na svoju pokrivač na nekoliko dana ili tjedana radi dodatne topline.

Izbjegavajte kofein popodne ili navečer

Pijenje kave, čaja ili soka s kofeinom popodne i navečer može otežati noćni san. Umjesto toga, pijte napitke bez kofeina nakon određenog doba dana kako biste izbjegli neželjenu budnost kada je vrijeme za odlazak u krevet.

Neka vaša soba bude u mraku

Smatrajte svoju spavaću sobu noćnom špiljom kad legnete spavati. Pokrijte prozore roletama ili zavjesama kako biste izbjegli da u vašu sobu ulaze ulična ili sunčeva svjetlost. Možete razmisliti i o uklanjanju elektroničkih uređaja koji emitiraju svjetlost iz vaših spavaćih soba, poput lampica koje trepere, računalnih monitora ili telefona.

Prigrlite tišinu

Vaša spavaća soba trebala bi biti bez buke koja vam može odvratiti pažnju od uspavljivanja ili vas probuditi usred noći. Uređaje koji mogu odzvanjati ili se oglašavati čuvajte dalje od vaše spavaće sobe i razmislite o uređaju za bijelu buku ili čepovima za uši ako ne možete blokirati sve zvukove.

Postavite rutinu spavanja

Cirkadijski ritam vašeg tijela uspostavlja redovitu rutinu za vaše tijelo, a vi biste je se trebali pridržavati kako bi imali zdrav san. Pokušajte ići spavati svaki dan u isto vrijeme. Isključite svoje uređaje ili druge ekrane koji emitiraju plavu svjetlost pola sata ili sat vremena prije spavanja.

Razmislite o tome da pročitate knjigu ili učinite nešto smirujuće poput vježbi disanja ili meditacije prije nego što isključite svjetlo za laku noć, piše Healthline.