Najbolje prirodne metode kako se brzo i efikasno riješiti kašlja

Alergije, infekcije i želučani refluks samo su neki od mogućih uzroka kašlja. Postoji mnogo različitih načina za ublažavanje simptoma kašlja, uključujući i prirodne metode. Iako mnoge od tih metoda nemaju potpuno znanstveno potvrđenu učinkovitost, ljudi ih i dalje mogu smatrati korisnima.

Važno je imati na umu da se često ne nadziru biljni pripravci i dodaci u prehrani. Zbog toga korisnici mogu biti izloženi riziku od korištenja proizvoda loše kvalitete ili onih koji sadrže nečistoće.

Osobe koje žele isprobati prirodne metode ublažavanja kašlja trebale bi istražiti pouzdane izvore i proizvođače. Također, pojedini biljni pripravci i dodaci mogu stupiti u interakciju s lijekovima te izazvati neželjene nuspojave.

Prije uzimanja bilo kakvih dodataka preporučljivo je savjetovati se s liječnikom!

Med

Nekim ljudima med može pomoći u ublažavanju kašlja.

Pregled studija iz 2021. godine pokazao je da je med učinkovitiji od uobičajene terapije, i u suzbijanju kašlja i u smanjenju potrebe za antibioticima.

Druga studija uspoređivala je med s dekstrometorfanom, uobičajenim sredstvom protiv kašlja, te je utvrdila da oba mogu biti učinkovita.

Med se može uzeti samostalno na žlicu ili dodati u topli napitak, primjerice biljni čaj.

Topli napici

Razni topli napici mogu ublažiti simptome kašlja. Pomoći mogu:

bistre juhe

biljni čajevi

crni čaj bez kofeina

topla voda s medom i đumbirom

Para

Vlažni kašalj, koji prati stvaranje sluzi, može se ublažiti inhaliranjem pare.

Za ovu metodu dovoljno je istuširati se ili okupati u toploj vodi i dopustiti da se kupaonica napuni parom. U pari treba ostati nekoliko minuta, a zatim popiti čašu vode kako bi se tijelo rashladilo i spriječila dehidracija.

Ipak, dokaz o učinkovitosti pare je ograničen — primjerice, istraživanje iz 2017. nije potvrdilo značajno poboljšanje simptoma prehlade.

Korijen bijelog sljeza

Korijen bijelog sljeza tradicionalno se koristi za ublažavanje kašlja i upale grla, no nedostaje suvremenih istraživanja.

Pregled studija iz 2020. sugerira da ekstrakt bijelog sljeza, samostalno ili u kombinaciji s drugim biljem, može pozitivno djelovati na simptome kašlja, no dokazi se temelje na starijim, manjim ili životinjskim studijama. Potrebna su novija istraživanja.

Dostupan je kao sušena biljka ili čaj u vrećicama. Što se duže namače u vodi, napitak sadrži više sluzi (mucilagensa) koji oblaže i smiruje sluznicu.

Grgljanje slane vode

Grgljanje slane vode tradicionalni je način za ublažavanje upale grla i simptoma prehlade. Također može pomoći u otpuštanju sluzi i smanjenju boli.

Postupak:

Otopiti 1/2 žličice soli u čaši tople vode. Ostaviti da se malo ohladi. Grgljati tako da otopina ostane nekoliko trenutaka u stražnjem dijelu grla, zatim ispljunuti. Ponavljati više puta dnevno.

Bromelain

Bromelain je enzim iz ananasa, osobito iz njegova središta. Posjeduje protuupalna svojstva i može pomoći razgradnji sluzi.

Neki ljudi piju sok od ananasa kako bi smanjili sluz i ublažili kašalj, no sok često ne sadrži dovoljno bromelaina da bi pružio jači učinak.

Timijan

Timijan ima i kulinarsku i ljekovitu primjenu te se često koristi za ublažavanje kašlja, upale grla, bronhitisa i probavnih tegoba.

Meta-analiza iz 2015. pokazala je da postoji snažna indikacija da pripravci s timijanom mogu ublažiti simptome kašlja, iako su potrebna dodatna istraživanja.

Studija iz 2021. pokazala je da su kapi s timijanom i bršljanom poboljšale simptome bronhitisa, kašalj i kvalitetu života, uz minimalne nuspojave.

Prehrambene promjene kod želučanog refluksa

Želučani refluks čest je uzrok kašlja. Izbjegavanje hrane koja potiče refluks jedan je od najboljih načina za smanjenje simptoma.

Okidači refluksa razlikuju se od osobe do osobe, no najčešći su:

alkohol

kofein

čokolada

agrumi

pržena i masna hrana

češnjak i luk

menta

začini i ljuta hrana

rajčice i proizvodi od rajčice

N-acetilcistein (NAC)

NAC je dodatak prehrani dobiven iz aminokiseline L-cisteina. Može smanjiti količinu sluzi u dišnim putevima i tako smanjiti učestalost i jačinu vlažnog kašlja.

Koristi se i kod kroničnog bronhitisa, koji uzrokuje nakupljanje sluzi i dugotrajan kašalj.

NAC može izazvati ozbiljne nuspojave, poput otekline, osipa, povišene temperature i otežanog disanja. Prije korištenja nužno je konzultirati liječnika.

Savjeti za prevenciju prehlade

Potpuno izbjegavanje prehlade nije uvijek moguće, no rizik se može smanjiti:

izbjegavanjem bliskog kontakta s bolesnim osobama

redovitim pranjem ruku

održavanjem dovoljne hidratacije

Kako smanjiti kašalj

Za brže olakšanje simptoma mogu pomoći:

topli napici, poput juhe ili čaja

izbjegavanje mliječnih proizvoda

izbjegavanje alkohola

udisanje vlažnog zraka (para iz tuša ili ovlaživač zraka)

Također se mogu koristiti bezreceptni lijekovi poput dekstrometorfana ili pastila protiv kašlja.

Kada posjetiti liječnika

Potrebno je potražiti liječničku pomoć ako kašalj prati:

neugodan miris ili zeleno-žuti ispljuvak

zimica

dehidracija

temperatura iznad 39°C

temperatura koja traje dulje od 3 dana

slabost

dugotrajan ili ponavljajući kašalj

Hitna pomoć potrebna je ako kašalj izaziva krv u ispljuvku ili probleme s disanjem.

