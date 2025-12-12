Obavijesti

SEZONA PREHLADA

Najbolje prirodne metode kako se brzo i efikasno riješiti kašlja

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 4 min
Najbolje prirodne metode kako se brzo i efikasno riješiti kašlja
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kašalj mogu izazvati alergije, infekcije ili refluks, a simptome mogu ublažiti med, topli napici, para i biljni pripravci. Kod težih simptoma se treba posavjetovati s liječnikom

Alergije, infekcije i želučani refluks samo su neki od mogućih uzroka kašlja. Postoji mnogo različitih načina za ublažavanje simptoma kašlja, uključujući i prirodne metode. Iako mnoge od tih metoda nemaju potpuno znanstveno potvrđenu učinkovitost, ljudi ih i dalje mogu smatrati korisnima.

Važno je imati na umu da se često ne nadziru biljni pripravci i dodaci u prehrani. Zbog toga korisnici mogu biti izloženi riziku od korištenja proizvoda loše kvalitete ili onih koji sadrže nečistoće.

Osobe koje žele isprobati prirodne metode ublažavanja kašlja trebale bi istražiti pouzdane izvore i proizvođače. Također, pojedini biljni pripravci i dodaci mogu stupiti u interakciju s lijekovima te izazvati neželjene nuspojave.

Prije uzimanja bilo kakvih dodataka preporučljivo je savjetovati se s liječnikom!

Med

Nekim ljudima med može pomoći u ublažavanju kašlja.

Pregled studija iz 2021. godine pokazao je da je med učinkovitiji od uobičajene terapije, i u suzbijanju kašlja i u smanjenju potrebe za antibioticima.

Druga studija uspoređivala je med s dekstrometorfanom, uobičajenim sredstvom protiv kašlja, te je utvrdila da oba mogu biti učinkovita.

Med se može uzeti samostalno na žlicu ili dodati u topli napitak, primjerice biljni čaj.

Foto: Dreamstime

Topli napici

Razni topli napici mogu ublažiti simptome kašlja. Pomoći mogu:

  • bistre juhe
  • biljni čajevi
  • crni čaj bez kofeina
  • topla voda s medom i đumbirom
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Para

Vlažni kašalj, koji prati stvaranje sluzi, može se ublažiti inhaliranjem pare.

Za ovu metodu dovoljno je istuširati se ili okupati u toploj vodi i dopustiti da se kupaonica napuni parom. U pari treba ostati nekoliko minuta, a zatim popiti čašu vode kako bi se tijelo rashladilo i spriječila dehidracija.

Ipak, dokaz o učinkovitosti pare je ograničen — primjerice, istraživanje iz 2017. nije potvrdilo značajno poboljšanje simptoma prehlade.

Korijen bijelog sljeza 

Korijen bijelog sljeza tradicionalno se koristi za ublažavanje kašlja i upale grla, no nedostaje suvremenih istraživanja.

Pregled studija iz 2020. sugerira da ekstrakt bijelog sljeza, samostalno ili u kombinaciji s drugim biljem, može pozitivno djelovati na simptome kašlja, no dokazi se temelje na starijim, manjim ili životinjskim studijama. Potrebna su novija istraživanja.

Dostupan je kao sušena biljka ili čaj u vrećicama. Što se duže namače u vodi, napitak sadrži više sluzi (mucilagensa) koji oblaže i smiruje sluznicu.

Marshmallow flower and leaf
Foto: 123RF

Grgljanje slane vode

Grgljanje slane vode tradicionalni je način za ublažavanje upale grla i simptoma prehlade. Također može pomoći u otpuštanju sluzi i smanjenju boli.

Postupak:

  1. Otopiti 1/2 žličice soli u čaši tople vode.
  2. Ostaviti da se malo ohladi.
  3. Grgljati tako da otopina ostane nekoliko trenutaka u stražnjem dijelu grla, zatim ispljunuti.
  4. Ponavljati više puta dnevno.
Glass of clean mineral water in woman's hands. Concept of environment protection, healthy drink
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Bromelain

Bromelain je enzim iz ananasa, osobito iz njegova središta. Posjeduje protuupalna svojstva i može pomoći razgradnji sluzi.

Neki ljudi piju sok od ananasa kako bi smanjili sluz i ublažili kašalj, no sok često ne sadrži dovoljno bromelaina da bi pružio jači učinak.

Timijan

Timijan ima i kulinarsku i ljekovitu primjenu te se često koristi za ublažavanje kašlja, upale grla, bronhitisa i probavnih tegoba.

Meta-analiza iz 2015. pokazala je da postoji snažna indikacija da pripravci s timijanom mogu ublažiti simptome kašlja, iako su potrebna dodatna istraživanja.

Studija iz 2021. pokazala je da su kapi s timijanom i bršljanom poboljšale simptome bronhitisa, kašalj i kvalitetu života, uz minimalne nuspojave.

essential oil of thyme on a dark stone background
Foto: 123RF

Prehrambene promjene kod želučanog refluksa

Želučani refluks čest je uzrok kašlja. Izbjegavanje hrane koja potiče refluks jedan je od najboljih načina za smanjenje simptoma.

Okidači refluksa razlikuju se od osobe do osobe, no najčešći su:

  • alkohol
  • kofein
  • čokolada
  • agrumi
Foto: 123RF
  • pržena i masna hrana
  • češnjak i luk
  • menta
  • začini i ljuta hrana
  • rajčice i proizvodi od rajčice

N-acetilcistein (NAC)

NAC je dodatak prehrani dobiven iz aminokiseline L-cisteina. Može smanjiti količinu sluzi u dišnim putevima i tako smanjiti učestalost i jačinu vlažnog kašlja.

Koristi se i kod kroničnog bronhitisa, koji uzrokuje nakupljanje sluzi i dugotrajan kašalj.

Photo of sick brunette blowing her nose in paper handkerchief lying in bed
Foto: 123RF

NAC može izazvati ozbiljne nuspojave, poput otekline, osipa, povišene temperature i otežanog disanja. Prije korištenja nužno je konzultirati liječnika.

Savjeti za prevenciju prehlade

Potpuno izbjegavanje prehlade nije uvijek moguće, no rizik se može smanjiti:

  • izbjegavanjem bliskog kontakta s bolesnim osobama
  • redovitim pranjem ruku
  • održavanjem dovoljne hidratacije

Kako smanjiti kašalj

Za brže olakšanje simptoma mogu pomoći:

  • topli napici, poput juhe ili čaja
  • izbjegavanje mliječnih proizvoda
  • izbjegavanje alkohola
  • udisanje vlažnog zraka (para iz tuša ili ovlaživač zraka)

Također se mogu koristiti bezreceptni lijekovi poput dekstrometorfana ili pastila protiv kašlja.

Foto: DREAMSTIME

Kada posjetiti liječnika

Potrebno je potražiti liječničku pomoć ako kašalj prati:

  • neugodan miris ili zeleno-žuti ispljuvak
  • zimica
  • dehidracija
  • temperatura iznad 39°C
  • temperatura koja traje dulje od 3 dana
  • slabost
  • dugotrajan ili ponavljajući kašalj

Hitna pomoć potrebna je ako kašalj izaziva krv u ispljuvku ili probleme s disanjem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade 00:57
Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi. | Video: what'supcams/screenshot

