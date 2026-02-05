Najbolje u turizmu u 2026.: I Hrvatska je među dobitnicima!

U 2026. godini priznanje u obliku nagrade Traveller Review Award dobit će 1,81 milijun partnera iz 221 zemlje i teritorija, uključujući 1.817.848 pružatelja usluga smještaja, 1.977 tvrtki za najam automobila i 137 pružatelja usluga prijevoza iz/do zračne luke.

Među zemljama s najvećim brojem dobitnika, Italija je već devetu godinu zaredom na prvom mjestu s 214.666 nagrađivanih partnera, a slijede je Francuska (170.596) i Španjolska (152.292). U prvih pet zemalja nalaze se i Njemačka (111.685) te Ujedinjeno Kraljevstvo (93.989). Na šestom mjestu je Brazil (80.791), sedmo zauzimaju Sjedinjene Američke Države (77.949), osmo Poljska (72.619), a deveto Grčka (71.230). Među prvih deset je i Hrvatska s 58.707 nagrađenih partnera.

Gostoljubivost u 2026.: apartmani i vikendice najnagrađivaniji

Nagrade Traveller Review Awards ističu partnere koji pružaju pouzdanu i nezaboravnu gostoljubivost. Smještajni objekti i dalje čine središnje mjesto među dobitnicima: apartmani su i dalje najnagrađivanija vrsta objekta već devetu godinu zaredom, s 901.481 nagradom, a slijede vikendice (287.464) i hoteli (197.658).

Značajan porast broja dobitnika zabilježili su kampirališta i vile, s rastom od 15 % u odnosu na prethodnu godinu, dok su ryokani zabilježili porast od 13 %. Booking.com navodi kako ti trendovi pokazuju interes putnika za jedinstvenim boravcima s karakterom i osjećajem mjesta.

Najam automobila i prijevoz iz/do zračne luke

Broj tvrtki za najam automobila koje su dobile nagradu porastao je na 1.977, što je povećanje od 49 % u odnosu na 2025. godinu. To, kako navode, odražava visoku razinu usluge u domaćim i međunarodnim flotama vozila.

Među njima se ističu Sjedinjene Američke Države s najvećim brojem nagrađenih pružatelja usluga (203), zatim Ujedinjeno Kraljevstvo (174) i Španjolska (155).

Dobitnici među pružateljima usluga prijevoza iz/do zračne luke porasli su na 137, što predstavlja povećanje od 11 % u odnosu na prethodnu godinu. Booking.com navodi da to pokazuje sve veću ulogu prijevoza u osiguravanju besprijekornih putovanja.

James Waters, glavni poslovni direktor Booking.com-a, rekao je:

- Od srdačnih domaćina koji se trude iznad očekivanja tijekom boravka gostiju do stručnih taksista koji dijele savjete ‘poznate samo lokalcima’ - to su osobni elementi koji putovanje mogu učiniti doista posebnim. Nagrade Traveller Review Awards i dalje zasluženo ističu naše partnere koji putnicima pomažu stvoriti doživotne uspomene. To je jedan od načina da kažemo ‘hvala’ od svih nas u Booking.com-u i stotina milijuna putnika diljem svijeta.

Zemlje s najvećim rastom dobitnika nagrada

Među zemljama koje su zabilježile najveći porast broja dobitnika nagrade prednjači Bugarska s povećanjem od 68 % u odnosu na 2025. godinu. Slijede Južna Koreja (46 %) i Kina (39 %), dok su među prvih pet još Japan (29 %) i Norveška (19 %).

Naisrdačnija odredišta za 2026.

Booking.com je objavio i popis najsrdačnijih mjesta u svijetu za 2026. godinu, temeljen na udjelu dobitnika nagrade u odnosu na broj kandidatskih objekata u tom gradu ili regiji. Na listi najsrdačnijih gradova nalaze se:

Montepulciano, Italija

Magong, Tajvan

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fredericksburg, Teksas, SAD

Pirenópolis, Brazil

Swakopmund, Namibija

Takayama, Japan

Noosa Heads, Australija

Klaipeda, Litva

Najsrdačnije regije za 2026. godinu su:

Hidalgo, Meksiko

Newfoundland i Labrador, Kanada

Navarra, Španjolska

Idaho, SAD

Himachal Pradesh, Indija

Saska, Njemačka

Phang Nga, Tajland

Overijssel, Nizozemska

Epir, Grčka

Chiriquí, Panama

Foto: Booking.com

Uvjeti za dobivanje nagrade

Booking.com napominje da su partneri morali ispuniti određene kriterije: do 30. studenoga 2025. u 23:59 (CET) smještajni objekti morali su imati prosječnu ocjenu najmanje 8,0 (od 10) i najmanje 3 recenzije, dok su pružatelji usluga najma automobila trebali imati prosječnu ocjenu 8,0 i najmanje 10 recenzija. Pružatelji usluge prijevoza taksijem morali su ostvariti prosječnu ocjenu od najmanje 4,6 (od 5) i odraditi 2000 vožnji.

Recenzije na Booking.com-u mogu objaviti samo gosti koji su rezervirali smještaj, unajmili automobil ili koristili taksi putem platforme, a recenzije se ne uređuju niti mijenjaju.

Napomena: odredišta su poredana prema udjelu dobitnika nagrade u odnosu na ukupan broj kandidatskih objekata u tom gradu ili regiji, uz uvjet da imaju 200 ili više dobitnika nagrade te da pokrivaju različita geografska područja.