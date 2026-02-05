Booking.com, globalni lider u povezivanju putnika s različitim opcijama smještaja i prijevoza, objavio je dobitike svojih 14. godišnjih nagrada Traveller Review Awards 2026. Nagrade se temelje na više od 370 milijuna potvrđenih recenzija putnika i odaju priznanje partnerima koji dosljedno pružaju izvanredno gostoprimstvo
Najbolje u turizmu u 2026.: I Hrvatska je među dobitnicima!
U 2026. godini priznanje u obliku nagrade Traveller Review Award dobit će 1,81 milijun partnera iz 221 zemlje i teritorija, uključujući 1.817.848 pružatelja usluga smještaja, 1.977 tvrtki za najam automobila i 137 pružatelja usluga prijevoza iz/do zračne luke.
Među zemljama s najvećim brojem dobitnika, Italija je već devetu godinu zaredom na prvom mjestu s 214.666 nagrađivanih partnera, a slijede je Francuska (170.596) i Španjolska (152.292). U prvih pet zemalja nalaze se i Njemačka (111.685) te Ujedinjeno Kraljevstvo (93.989). Na šestom mjestu je Brazil (80.791), sedmo zauzimaju Sjedinjene Američke Države (77.949), osmo Poljska (72.619), a deveto Grčka (71.230). Među prvih deset je i Hrvatska s 58.707 nagrađenih partnera.
Gostoljubivost u 2026.: apartmani i vikendice najnagrađivaniji
Nagrade Traveller Review Awards ističu partnere koji pružaju pouzdanu i nezaboravnu gostoljubivost. Smještajni objekti i dalje čine središnje mjesto među dobitnicima: apartmani su i dalje najnagrađivanija vrsta objekta već devetu godinu zaredom, s 901.481 nagradom, a slijede vikendice (287.464) i hoteli (197.658).
Značajan porast broja dobitnika zabilježili su kampirališta i vile, s rastom od 15 % u odnosu na prethodnu godinu, dok su ryokani zabilježili porast od 13 %. Booking.com navodi kako ti trendovi pokazuju interes putnika za jedinstvenim boravcima s karakterom i osjećajem mjesta.
Najam automobila i prijevoz iz/do zračne luke
Broj tvrtki za najam automobila koje su dobile nagradu porastao je na 1.977, što je povećanje od 49 % u odnosu na 2025. godinu. To, kako navode, odražava visoku razinu usluge u domaćim i međunarodnim flotama vozila.
Među njima se ističu Sjedinjene Američke Države s najvećim brojem nagrađenih pružatelja usluga (203), zatim Ujedinjeno Kraljevstvo (174) i Španjolska (155).
Dobitnici među pružateljima usluga prijevoza iz/do zračne luke porasli su na 137, što predstavlja povećanje od 11 % u odnosu na prethodnu godinu. Booking.com navodi da to pokazuje sve veću ulogu prijevoza u osiguravanju besprijekornih putovanja.
James Waters, glavni poslovni direktor Booking.com-a, rekao je:
- Od srdačnih domaćina koji se trude iznad očekivanja tijekom boravka gostiju do stručnih taksista koji dijele savjete ‘poznate samo lokalcima’ - to su osobni elementi koji putovanje mogu učiniti doista posebnim. Nagrade Traveller Review Awards i dalje zasluženo ističu naše partnere koji putnicima pomažu stvoriti doživotne uspomene. To je jedan od načina da kažemo ‘hvala’ od svih nas u Booking.com-u i stotina milijuna putnika diljem svijeta.
Zemlje s najvećim rastom dobitnika nagrada
Među zemljama koje su zabilježile najveći porast broja dobitnika nagrade prednjači Bugarska s povećanjem od 68 % u odnosu na 2025. godinu. Slijede Južna Koreja (46 %) i Kina (39 %), dok su među prvih pet još Japan (29 %) i Norveška (19 %).
Naisrdačnija odredišta za 2026.
Booking.com je objavio i popis najsrdačnijih mjesta u svijetu za 2026. godinu, temeljen na udjelu dobitnika nagrade u odnosu na broj kandidatskih objekata u tom gradu ili regiji. Na listi najsrdačnijih gradova nalaze se:
- Montepulciano, Italija
- Magong, Tajvan
- San Martín de los Andes, Argentina
- Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Fredericksburg, Teksas, SAD
- Pirenópolis, Brazil
- Swakopmund, Namibija
- Takayama, Japan
- Noosa Heads, Australija
- Klaipeda, Litva
- Najsrdačnije regije za 2026. godinu su:
- Hidalgo, Meksiko
- Newfoundland i Labrador, Kanada
- Navarra, Španjolska
- Idaho, SAD
- Himachal Pradesh, Indija
- Saska, Njemačka
- Phang Nga, Tajland
- Overijssel, Nizozemska
- Epir, Grčka
- Chiriquí, Panama
Uvjeti za dobivanje nagrade
Booking.com napominje da su partneri morali ispuniti određene kriterije: do 30. studenoga 2025. u 23:59 (CET) smještajni objekti morali su imati prosječnu ocjenu najmanje 8,0 (od 10) i najmanje 3 recenzije, dok su pružatelji usluga najma automobila trebali imati prosječnu ocjenu 8,0 i najmanje 10 recenzija. Pružatelji usluge prijevoza taksijem morali su ostvariti prosječnu ocjenu od najmanje 4,6 (od 5) i odraditi 2000 vožnji.
Recenzije na Booking.com-u mogu objaviti samo gosti koji su rezervirali smještaj, unajmili automobil ili koristili taksi putem platforme, a recenzije se ne uređuju niti mijenjaju.
Napomena: odredišta su poredana prema udjelu dobitnika nagrade u odnosu na ukupan broj kandidatskih objekata u tom gradu ili regiji, uz uvjet da imaju 200 ili više dobitnika nagrade te da pokrivaju različita geografska područja.
