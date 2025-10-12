Obavijesti

MNOGI NISU SVJESNI

Nesanicu može uzrokovati ovakvo držanje: Ispravite ga odmah i spavajte kao beba

Nesanicu može uzrokovati ovakvo držanje: Ispravite ga odmah i spavajte kao beba
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dugotrajno gledanje u telefone i ekrane opterećuje vrat i kralježnicu, uzrokuje bol i može ometati san. Spavanje na leđima ili boku s poravnatim vratom pomaže smanjiti napetost i poboljšati kvalitetu sna

Sljedeći put kada ne možete zaspati, nemojte kriviti jastuke. Razlog bi jednostavno mogao biti način na koji ste sjedili i stajali cijeli dan.

Lisa Artis, zamjenica izvršne direktorice organizacije The Sleep Charity, upozorava da satima provedenim nad ekranima tijelo trpi. Loše držanje opterećuje mišiće i kosti, ometa san i potiče nesanicu. 

- Ako je vaš vrat tijekom dana bio savijen ili okrenut prema dolje, vjerojatnije je da ćete se noću okretati i buditi umorniji. Bol dodatno smanjuje dubok san, stvarajući začarani krug, kaže Artis.

Istraživanja pokazuju da mnogi pate od tzv. 'tech neck' odnosno napetosti u gornjem dijelu leđa zbog dugog gledanja u telefone, tablete i računala. Efekti se ne gase kada odložimo uređaje; bol i nelagoda često počinju čim tijelo legne, tvrdi dailmymail.co.uk.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Spavanje u lošem položaju može pogoršati stanje. Ležanje na trbuhu može dodatno opteretiti vrat i ramena, dok spavanje na boku bez odgovarajuće potpore jastuka pojačava napetost. Najbolje su pozicije na leđima ili boku, s poravnatim vratom, glavom i kralježnicom.

Oko trećine stanovništva pati od nesanice, koja je povezana s nizom zdravstvenih problema: bolesti srca, visokim tlakom, dijabetesom, moždanim udarom, problemima s pamćenjem i povećanim rizikom od demencije. Nedostatak sna ometa proces konsolidacije pamćenja i uklanjanja toksina iz mozga, čime se povećava rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Držanje glave prema dolje dok gledamo telefon povećava pritisak na vrat sa 5 kg na čak 22 kg, što može izazvati lančanu reakciju bolova u ramenu, leđima i zdjelici. Dugotrajno loše držanje može dovesti do kronične boli, glavobolja, smanjene pokretljivosti i loše cirkulacije.

- Dobro držanje neutralizira kralježnicu, ravnomjerno raspoređuje mišićnu napetost i poboljšava energiju. Svakih 45–60 minuta ustanite, protegnite se ili zavrtite ramenima kako biste olakšali napetost, savjetovala je Artis.

Naglašava i da prekomjerno spavanje može imati svoje probleme — od poremećaja cirkulacije, povećanja tjelesne mase, dijabetesa, pa do depresije i narušenog ritma spavanja.

