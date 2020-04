Vino vam se ukiselilo? Nemojte ga bacati, dobro će vam doći!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ručak za četveročlanu obitelj: Svaki dan, za manje od 30 kn!

Dok vrhunsko vino s godinama postaje sve bolje, to nažalost nije slučaj s onim ostatkom u boci koji niste stigli popiti, a sada ima karakterističan kiselkast miris. Nakon što otvorite bocu, vino bi trebali popiti u roku od 24 sata, a sve dulje od toga nosi rizik kvarenja tog cijenjenog pića, piše Daily Mail.

No ako se i to dogodi, bacanje ostatka vina je glupost - naime postoji hrpa načina na koje ga možete dobro iskoristiti, i to ne samo tako da ga dodate u bolonjez ili pak gulaš. Isprobajte neke od trikova stručnjaka i uvjerite se koliko je vino svestran proizvod:

Odmaščivać

Ako vam je ostalo bijelog vina, iskoristite ga za uklanjanje masnoća i masnih mrlja.

Foto: Unsplash

Pomiješajte bijelo vino sa sodom bikarbonom, stavite u bocu s raspršivačem i nanesite na mjesta gdje imate prljave mrlje - poput garaže, vanjskih staza ili popločenih dijelova. Nakon nekoliko minuta obrišite i divite se kako su mrlje nestale

Pojačivač za kompost

Ispada da biljke vole čašu dobrog vina kao i mi - u drugačijem obliku. Ulijevanje crnog vina u kantu za kompost aktivira dobre bakterije koje su već prisutne u mješavini i pomažu vašim biljkama i vrtu da napreduju.

Jedino pazite da držite pod nadzorom vlagu u kanti za kompost nakon što dodate vino.

Zamka za muhe

Kuhinja puna voćnih mušica? To vas ne treba mučiti uz vino - ulijte ostatak crnog vina u posudu za jednokratnu upotrebu, a zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za suđe i promiješajte.

Pokrijte spremnik ljepljivom trakom i probušite rupice u njemu čačkalicom. Provjerite jesu li rupe dovoljno velike da voćne muhe mogu ući. Muhe će gravitirati mirisu crnog vina - i tada neće moći pobjeći.

Dezinficijens i sredstvo za uklanjanje kamenca

Ostatak bijelog vina idealan je za uklanjanje kamenca i dezinfekciju površina u kućanstvu.

Alkohol u kombinaciji s kiselinom može ukloniti nakupljanje minerala, mrlje i uništiti klice na sudoperima, toaletima, vratima tuša i prozorima. Za kamenac, naprosto nanesite bijelo vino i ostavite ga 30 minuta te nakon toga obrišite i ispolirajte krpom.

Za improvizirano dezinfekcijsko sredstvo kombinirajte jednake količine vina s vodom i zatim prskajte po površini. Pazite samo da izbjegavate površine poput granita, jer kiselost vina može oštetiti kamen.

Kajgana s vinom

Foto: Unsplash

Vjerovali ili ne, ali kiselkasto vino može obogatiti omiljeno jelo s jajima. Pjenušava vina čine jaja vlažna, pahuljasta i ukusna, dok im dodaje neodoljivo slatki miris.

Dok tučete jaja, dodajte po jednu žlicu vina na svaka dva jaja koje ste stavili kako biste stvorili laganu teksturu.

Ocat

Da, preostalo vino će se pretvoriti u ocat ako ga se prepusti vlastitim procesima, no to ne mora značiti da će biti ugodnog okusa. No, pomoći ima, tako da ga kombinirate s postojećim čistim ili "živim" octom koji je nepasteriziran i nefiltriran.

To znači da će vjerojatno izgledati zamućeno s komadićima koji plutaju u njemu. Omjer vina i octa od 2: 1 je idealan, a dodajte ga u posudu i prekrijte gazom koja omogućuje cirkulaciju zraka. Ostavite ga na hladnom, tamnom mjestu da fermentira dva do tri mjeseca. Kasnije ga spremite u staklenku i koristite.

Boja za tkaninu

Ako ste ikada prolili crno vino po tkanini, znat ćete koliko dobro može obojiti bilo koju vrstu materijala. Ako želite obojiti staru, izblijedjelu majicu, jednostavno zagrijte ostatak vina u velikom loncu, dodajte svoju tkaninu zavijenu u spiralu oko 10 minuta i ostavite da se ohladi. Dobro isperite tkaninu i imat ćete savršenu majicu od blijedo ružičaste boje.

Zamrznite ga

Stavite ostatke u ladicu s kockicama leda i nakon što ih zamrznete, bit će spremni za upotrebu kad god je potrebno.

Ovo je idealno za recepte koji zahtijevaju male količine vina. Na taj način nećete trebati otvarati cijelu bocu samo za kuhanje (osim ako, naravno, ne želite). Možete čak dodati kockice leda u bijelo vino za brzo hlađenje bez razrjeđivanja vina.

Džem od crnog vina

Foto: Unsplash

Pokušajte napraviti svoj vlastiti džem od crvenog vina za tost ili palačinke. Jednostavno prokuhajte 350 ml crnog vina, 200 g šećera, jedan zvjezdasti anis i prstohvat začina po želji dok ne postane sirup, a zatim zatim procijedite u staklenku. Ova smjesa u vašem hladnjaku može trajati do mjesec dana.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Recept iz 1952. za kruh bez kvasca - sa sodom bikarbonom

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - kuhar Ivan Pažanin:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: To mi treba