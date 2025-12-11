Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BLAGDANSKA TRADICIJA

Savjeti kako posaditi božićnu pšenicu da bude savršena za blagdanski stol

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Savjeti kako posaditi božićnu pšenicu da bude savršena za blagdanski stol
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Donosimo praktične savjete kako ćete posijati pšenicu da do Božića bude bujna i visoka. Božićna pšenica više je od ukrasa i u sebi nosi duboku simboliku

S dolaskom prosinca, u mnogim hrvatskim domovima započinje jedan od najljepših i najsimboličnijih božićnih običaja – sijanje pšenice. Taj mali lončić bujnog zelenila koji krasi blagdanski stol mnogo je više od puke dekoracije. On je simbol novog života, plodnosti, nade i blagoslova žetve, tradicija koja nas vraća u djetinjstvo i podsjeća na toplinu obiteljskog okupljanja.

POGLEDAJ VIDEO: Savjeti za uzgoj što bujnije pšenice za blagdane

Pokretanje videa...

Savjeti za uzgoj što bujnije pšenice za blagdane 00:57
Savjeti za uzgoj što bujnije pšenice za blagdane | Video: 24sata/Video

Iako se gotova pšenica može kupiti na tržnicama i u trgovinama, radost sijanja i svakodnevnog praćenja njenog rasta poseban je doživljaj. Proces je jednostavan, no uz nekoliko provjerenih savjeta i trikova, vaša pšenica može postati onaj savršeni, gusti i živozeleni ukras kojem težite.

Više od ukrasa: Duboka simbolika božićne pšenice

Tradicija sijanja pšenice duboko je ukorijenjena u kršćanstvu i narodnim vjerovanjima. Prema jednoj od legendi, običaj je povezan sa Svetom obitelji. Bježeći pred Herodovim vojnicima, Marija i Josip zamolili su jednog seljaka koji je sijao pšenicu da vojnicima kaže kako su oni već odavno prošli. U tom trenutku dogodilo se čudo – pšenica je istog trena izrasla, uvjerivši vojnike da su Marija i Josip doista prošli prije mnogo vremena, što ih je navelo da odustanu od potjere.

Osim ove priče, pšenica nosi i snažnu teološku poruku. Mladi, zeleni izdanci simboliziraju Isusa kao "novu pšenicu" i novi život koji donosi. Betlehem, mjesto njegova rođenja, u prijevodu znači "kuća kruha", što dodatno povezuje simboliku pšenice s euharistijom. Uz to, stari je narodni običaj bio proricanje budućnosti prema izgledu pšenice. Vjerovalo se da će godina biti plodna i uspješna ako pšenica izraste gusta, visoka i zelena.

Foto: 123RF
VELIKA AKCIJA 24SATA Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih
Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih

Kada je pravo vrijeme za sijanje?

Prema tradiciji, pšenica se sije na dva datuma: na blagdan svete Barbare, 4. prosinca, ili na blagdan svete Lucije, 13. prosinca.

U prošlosti, kada nije bilo centralnog grijanja i kada su domovi bili hladniji, pšenica se češće sijala ranije, na svetu Barbaru, kako bi imala dovoljno vremena narasti do Božića. Danas je, međutim, popularniji datum blagdan svete Lucije. Dvanaest dana, koliko ima od svete Lucije do Božića, u modernim je uvjetima sasvim dovoljno da pšenica lijepo proklija i izraste u bujni zeleni grmić.

Korak po korak do guste i zelene pšenice

Kako biste osigurali najbolji rezultat, važno je pratiti nekoliko jednostavnih koraka koji čine veliku razliku.

Priprema sjemena je ključna

Prvi i često zanemaren korak jest priprema sjemena. Prije sjetve, zrna pšenice stavite u posudu i prelijte ih mlakom vodom. Ostavite ih da se namaču preko noći. Ovaj će postupak potaknuti i ubrzati klijanje te osigurati da većina zrna proklija istovremeno. Idući dan, procijedite vodu i zrna lagano osušite na papirnatom ubrusu.

BLAGDANSKA DELICIJA Kako prepoznati pravi bakalar? Kad su na bakalaru 'uške' gore, kupujte ga odmah!
Kako prepoznati pravi bakalar? Kad su na bakalaru 'uške' gore, kupujte ga odmah!

Odabir posude i podloge

Za sadnju odaberite plitku posudu, tanjurić ili ukrasnu zdjelicu. Kao podlogu možete koristiti zemlju za cvijeće ili običnu vatu, što je vrlo popularna i praktična metoda.

  • Zemlja: Na dno posude stavite sloj zemlje debljine otprilike dva centimetra i lagano je navlažite.
  • Vata: U posudu položite sloj vate debljine oko jednog centimetra i dobro je navlažite vodom.

Pravilna sjetva i njega

Sada je vrijeme za sjetvu. Pripremljena zrna ravnomjerno rasporedite po cijeloj površini podloge. Važno je ne sijati pšenicu prerijetko, ali ni pregusto. Ako je posijete pregusto, klice će se međusobno "gušiti" i izduživati u potrazi za svjetlom, što će rezultirati tanjom i slabijom pšenicom.

Posudu stavite na svijetlo mjesto, poput prozorske daske, ali izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i blizinu izvora topline poput radijatora ili peći. Idealna je umjerena sobna temperatura.

Najvažniji dio njege je zalijevanje. Pšenicu treba održavati vlažnom, ali ne mokrom. Previše vode može uzrokovati plijesan i žućenje listova. Najbolje ju je svakodnevno prskati raspršivačem ili je ovlažiti rukama namočenim u vodu. Dok ne proklija, posudu možete prekriti prozirnom folijom kako biste stvorili efekt staklenika i zadržali vlagu. Čim se pojave prve zelene klice, uklonite foliju.

Ivica Galović/Pixsell
Ivica Galović/Pixsell | Foto: Ivica Galović/ Pixsell

Završni detalji za savršen izgled

Kada pšenica dosegne željenu visinu, obično između 10 i 15 centimetara, možete je podrezati škarama kako bi svi vrhovi bili ujednačeni i uredni. To će joj dati ljepši i gušći izgled.

Tradicionalno se oko pšenice veže vrpca s hrvatskom trobojnicom, pazeći da se ne stegne prečvrsto. U sredinu se često stavlja svijeća, koja se pali na božićnom stolu, a neki umjesto svijeće stavljaju jabuku.

Sijanje pšenice divna je aktivnost za cijelu obitelj, a djeca će s oduševljenjem pratiti kako iz malenog zrna svakim danom raste novi život. Ovaj jednostavan, a opet moćan običaj unosi dašak prirode i duboke simbolike u naše domove, čineći iščekivanje Božića još posebnijim. A kada blagdani prođu, nemojte je baciti – možete je dati pticama ili iskoristiti njene mlade listove za pripremu zdravog soka, poznatog kao sok od pšenične trave.

NEODOLJIVI SU FOTO Pregledali smo ponudu ukrasa za bor - slatke kuglice, raskošne figurice, mašnice...
FOTO Pregledali smo ponudu ukrasa za bor - slatke kuglice, raskošne figurice, mašnice...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...
GAĐA IH 'U ŽICU'

Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...

Svakodnevne životne situacije česti su izvor stresa, no svaki znak Zodijaka ima druge okidače zbog kojih "luduje". To su Raku prekidi veze, a Jarcu tuđe laži
Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi
LJUBAVNI BRODOLOM

Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi

Iako je blagdansko vrijeme obično rezervirano za obitelj i ugodna druženja, vrijeme oko Božića i Nove godine također je i vrijeme kada najviše ljudi prekida svoje veze
Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka
SAVRŠENI LJUBIMAC

Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka

Stručnjaci su analizirali karakterne osobine pojedinih znakova horoskopa i pridružili im pasmine pasa s kojima bi se mogli dobro slagati - provjerite imate li 'pravog' ljubimca uza se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025