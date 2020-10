Najbolji stilovi uređenja doma po vašem horoskopskom znaku

Svaki horoskopski znak je individua za sebe, pa tako i u uređenju doma. Neki znakovi vole sofisticirano uređenje doma, neki minimalizam, a neki ne mogu odoljeti raskoši i luksuzu

<p>U nastavku saznajte kakvo uređenje doma odgovara vašem horoskopskom znaku.</p><h2>Ovan (21. ožujka - 19. travnja)</h2><p>Ovaj vatreni znak posvećen je avanturi i putovanjima te vole tu otvorenu energiju prikazivati i u svom domu. Budući da više cijene iskustvo nego materijalizam, njihov dom će izgledati izuzetno personalizirano. Ali to ne znači da je ispunjen neurednim glupostima. Umjesto toga, oni će odvažni crveni zid koristiti za dočaravanje snage, dok će zid galerije otkriti intimna, dobro pamćena iskustva. Krajnji rezultat je izražajan dom za uvijek šarene Ovnove.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Influencerica Lucija Gorički preuredila dom po svom guštu</p><h2>Bik (20. travnja - 20. svibnja)</h2><p>Bika privlače prirodni materijali poput rustikalnog drveta i nebrušenog kamena. Dosta je i zelenila u njihovoj sobi jer žele u dom unijeti svoju ljubav prema okolišu. Također, izvrsno izrađeni bezvremenski komadi i svježe cvijeće koji ukrašavaju kuhinjski stol od najveće su važnosti.</p><h2>Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)</h2><p>Blizanci predstavljaju dvije različite osobnosti u jednom, što rezultira neprekidnim promjenjivim raspoloženjem koje stvara dualnost u uređenju doma. Primjer stila kojem bi Blizanci mogli težiti je moderna seoska kuća, u kombinaciji sa staklenim ormarima i porculanskim sudoperima. No, može se raditi i o staromodnoj seoskoj kući, koja onda dolazi s modernim dizajnom poput kromiranih uređaja i otvorenih polica. Boje koje prevladavaju u njihovom domu su svijetlo narančasta, zeleno-žuta i limeta zelena.</p><h2>Rak (21. lipnja - 22. srpnja)</h2><p>Ovaj osjetljivi vodeni znak voli blaže boje i umirujuće naglaske u svom domu, mjestu koje im služi kao oaza unatoč želji za svakodnevnim avanturama. Krzneni tepisi, bijeli zidovi, buketi cvijeća i sobe namijenjene okupljanju obitelji čine opušteno, ali čisto okruženje. Rak nastoji izbjegavati naglašene, oštre ili kontrastne boje i uzorke.</p><h2>Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)</h2><p>Lav je vođen željom da ga se voli i da mu se divi, pa će on ukrasiti svoj dom oponašajući pozornicu, s kazališnim komadima poput maski ili zidnih zavjesa te izražajnih kipova. Njihov dom je poput dvorca sa zamršenim slojevima umjetnosti i blaga, a krajnji rezultat je prostor koji puca od luksuza. Zlatna, žuta, bakrena i bordo su boje koje Lav voli.</p><h2>Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)</h2><p>Ovim zemaljskim znakom vlada koncept temelja, zbog čega Djevica daje prednost kreativnom prostoru za čitanje, pisanje i rad. Potrebno im je vrijeme za opuštanje kako bi se pripremili za društvene zadatke, a njihov dekor to i odražava. U njihovom prostoru nalaze se smirujući zemljani tonovi poput Taupe, okera i čisto bijele boje. Rezultat je osjećaj skromnosti i reda koji ne žrtvuje stil.</p><h2>Vaga (23. rujna - 22. listopada)</h2><p>Šarmantna energija Vage, u kombinaciji s njihovom uravnoteženom osobnošću, čini znak ovaj znak vrlo poželjnim. Vaš se dekor poigrava s prozirnom elegancijom s blijedim ružičastim i sivim bojama, elegantno obloženim namještajem i toplim podovima od tvrdog drva. Vage vole jedinstveni namještaj koji je čvrst i sladak, a da nije previše plišan. Sve se slaže na nonšalantan način, nikad ne izgleda previše neuredno ili previše savršeno. Imate osobitu naklonost prema modernom stilu srednjeg stoljeća 50-ih i 60-ih, ali vaš ukus nikad nije zastario niti mu je istekao rok trajanja.</p><h2>Škorpion (23. listopada - 21. studenog)</h2><p>Zagonetna priroda Škorpiona stvara dom koji je istančan u stilu. Za razliku od razmetljivog prostora Lava ili eklekticizma Riba, više volite klasični, neutralni namještaj i minimalističke ukrase. Rezultat je dom koji zasigurno ima primjetan bljesak, ali na taj ležeran, cool način. Bijeli zidovi i dašak modernog naglaska vaš je zaštitni znak.</p><h2>Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)</h2><p>Živahna i individualistička osobnost Strijelca čini dom koji je ispunjen nomadskim elementima koji podsjećaju na boemski stil. Sve od turskih prostirki do karata svijeta, tirkiznih drangulija i zabavnih znakova čine vaš prostor posebnim. Stupanjem u dom ovog znaka pobudit ćete osjećaj slobode kroz boje i dijelove koji vas pozivaju da ih dodirnete i o njima postavite pitanja. Također, Strijelci baš i ne vole provoditi previše vremena u svojim domovima.</p><h2>Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)</h2><p>Jarac voli praktičnosti pa se tradicionalni stil čini najboljim izborom. Tamno zelena, bijela, mornarska i siva tradicionalni su tonovi koji čine bezvremenske komade i izvrsno se kombiniraju s bogatim drvenim komadima koja definiraju vaše prostore. Umjesto da pratite trendove, radije uložite u nekoliko ostarjelih predmeta, antikviteta ili moderno srednjovjekovlje.</p><h2>Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)</h2><p>Vodenjak se bavi kršenjem pravila, ekscentričnost vlada njihovim dekorom, dok je dizajn usmjeren na ono zbog čega se osjećaju dobro, umjesto na ono što se smatra 'ispravnim'. Njima je bitan vrhunski dizajn, ali i opuštene vibracije. Kroz njihov prostor prolaze mirne, spokojne nijanse poput plavih i sivih, s raznim uzorcima koji stvaraju ugodan prostor. Pomiješajte praktične komade poput elegantnog i modernog kauča kombinirati sa starinskim naglascima koji možda nisu praktični, ali vam donose radost.</p><h2>Ribe (19. veljače – 20. ožujka)</h2><p>Ovaj intuitivni, slobodoumni znak se udaljava od pravila ukrašavanja i prihvaća eklektični stil uređenja doma. Ribe daju prednost mirnim morskim bojama i nježnoj nijansi lavande, ukrašavaju dom prirodnim vlaknima i uživaju u prostorima namijenjenim zabavi. Dekor je za Ribe značajan, a domovi su im uređeni kako bi postigli zen prostor dobrodošlice za goste, kao i za vlastiti duševni mir. Prirodni tkani tepisi, bijelo platno, svileni jastuci i kauč u obliku slova L čine dinamiku u prostoriji. Ribe ne vole nered, već viziju udobnosti. Kod njih možete očekivati ​​policu s knjigama prožetu starinskim dokumentima i zidnu galeriju, a u okvirima prešano cvijeće, piše <a href="https://www.rd.com/list/home-decor-according-to-zodiac-sign/" target="_blank">Reader's Digest</a>.</p>