Najbolji trik protiv korova: Riješite ga se brzo i prirodno!

Jedan od najpopularnijih i najjednostavnijih recepata za domaći uništavač korova sastoji se od samo tri sastojka: alkoholnog ocat, soli i deterdženta za pranje suđa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:33 Imaju preko 100.000 tulipana! Ovaj dvorac skriva najljepši proljetni spektakl u Europi | Video: 24sata/Instagram

Tajna njegove učinkovitosti leži u sinergiji sastojaka. Octena kiselina iz octa i sol djeluju tako da isušuju biljku i oštećuju njezine stanice, što dovodi do brzog venuća. Deterdžent za suđe ima ulogu surfaktanta, odnosno ljepljive tvari koja pomaže da se otopina octa i soli zadrži na lišću korova, umjesto da samo sklizne s njega. Time se osigurava da aktivni sastojci imaju dovoljno vremena djelovati.

Za pripremu ovog sredstva trebat će vam jedna litra bijelog alkoholnog octa, tri velike žlice soli i tri čajne žličice tekućeg deterdženta za suđe. Postupak je vrlo jednostavan: najprije u ocat dodajte sol i miješajte dok se potpuno ne otopi. Nakon toga, dodajte deterdžent i sve još jednom dobro promiješajte. Tekućinu potom prelijte u bocu s raspršivačem i vaš prirodni herbicid spreman je za upotrebu.

Najbolje rezultate postići ćete ako ga primijenite tijekom suhog i sunčanog dana, idealno oko podneva kada je sunce najjače. Toplina i sunčeva svjetlost ubrzat će proces isušivanja korova, a prve rezultate, poput venuća lišća, mogli biste primijetiti već unutar sat vremena.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Oprez je nužan: gdje i kako koristiti ovaj pripravak

Iako je napravljen od kućanskih sastojaka, ovaj pripravak je neselektivni herbicid. To znači da će uništiti svaku biljku s kojom dođe u kontakt, a ne samo korov. Zbog toga se njegova primjena preporučuje isključivo na površinama gdje ne rastu biljke koje želite sačuvati, poput pukotina na prilazima, pločnicima, stazama ili u dvorištu. Nikako ga nemojte koristiti na travnjaku ili u gredicama s cvijećem i povrćem jer ćete tako uništiti i njih.

Važno je znati i da sol može dugoročno naštetiti tlu. Nakupljanje soli u zemlji može promijeniti njezinu kiselost, ubiti korisne mikroorganizme i gliste te čak oštetiti korijenje obližnjeg drveća. Stoga ga koristite umjereno i ciljano.

Također, mislite na sigurnost kućnih ljubimaca i divljih životinja. Ocat i sol mogu biti štetni za njihove šape ili ako ih progutaju. Držite kućne ljubimce podalje od tretiranog područja dok se otopina potpuno ne osuši. Kako biste zaštitili noćne životinje poput ježeva, preporučuje se isprati tretirane površine vodom prije noći. Srećom, pripravak djeluje brzo, pa ga nećete morati dugo ostaviti.

Druge prirodne metode koje daju rezultate

Osim mješavine s octom, postoji još nekoliko učinkovitih i ekološki prihvatljivih metoda za borbu protiv korova.

Foto: 123RF

Termalni šok kipućom vodom

Jedna od najjednostavnijih metoda jest korištenje kipuće vode. Pažljivo prelijevanje vruće vode izravno na korov izazvat će termalni šok koji oštećuje staničnu strukturu biljke i uzrokuje njezino brzo propadanje. Ova metoda je, kao i ocat, izuzetno učinkovita za korov koji raste u pukotinama betonskih staza i prilaza. Vruća voda je također neselektivna, pa pripazite da ne oštetite obližnje biljke. Djelotvornija je kod mlađih korova s plićim korijenjem, dok ćete kod tvrdokornijih biljaka s dubokim korijenom, poput maslačka, postupak možda morati ponoviti nekoliko puta.

Karton kao prepreka za svjetlost

Malčiranje kartonom odlična je preventivna metoda. Postavljanje sloja kartona preko zakorovljene površine blokira sunčevu svjetlost, čime se onemogućuje fotosinteza i rast korova. Također, sprječava klijanje novih sjemenki. Prije postavljanja kartona, obavezno uklonite sve plastične ljepljive trake i naljepnice. Karton zatim prekrijte slojem malča debljine oko pet do osam centimetara, poput kore drveta ili slame. S vremenom će se karton razgraditi i obogatiti tlo ugljikom. Ova metoda je idealna za pripremu novih gredica. Naravno, ne treba zaboraviti ni najstariju metodu - ručno čupanje. Najlakše je čupati korov nakon kiše, dok je zemlja vlažna, jer tada korijen lakše izlazi van u komadu.

*Uz korištenje AI-ja