ZA VRT BEZ NAMETNIKA

Prirodni savjeti za borbu protiv puževa i drugih štetočina u vrtu

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Puževi, osobito golaći, mogu u vrlo kratkom roku uništiti cijele redove salate, blitve ili mladih presadnica. Donosimo prirodne metode kako se riješiti nametnika u vrtu

Malošto može pokvariti zadovoljstvo vrtlarenja kao prizor uništenih mladih biljaka koje su preko noći postale gozba za puževe i druge nametnike. U trenutku kad sve više ljudi teži uzgoju vlastite, zdrave hrane, posezanje za kemijskim pesticidima postaje sve manje privlačna opcija. Srećom, postoji čitav niz provjerenih, ekološki prihvatljivih metoda koje će zaštititi vaše gredice i osigurati da plodove vašeg truda uberete vi, a ne sluzavi uljezi.

Marija (56) ima puželiminatore: Moje ih patkice riješe. Vrt cvate!
Puževi, najgora noćna mora svakog vrtlara

Puževi, osobito golaći, mogu u vrlo kratkom roku uništiti cijele redove salate, blitve ili mladih presadnica. Ipak, prije nego što krenete u rat, važno je znati da nisu svi puževi štetni. Neki se, primjerice, hrane algama i plijesni te pomažu u razgradnji komposta. No za one koji se slade vašim povrćem, postoji nekoliko učinkovitih zamki i prepreka.

Foto: 123RF

Jedna od najpoznatijih metoda su zamke s pivom. Dovoljno je ukopati u zemlju plitku posudu, poput čaše od jogurta, tako da joj rub bude u ravnini s tlom, i uliti u nju malo piva. Miris će privući puževe, koji će upasti u posudu i utopiti se. Sličan učinak imaju i zamke s mlijekom ili mješavinom vode i kvasca.

Fizičke barijere također mogu biti vrlo djelotvorne. Oštri i isušujući materijali rasuti oko biljaka otežavaju kretanje puževa. Možete koristiti talog kave, piljevinu, zdrobljene ljuske jaja ili drveni pepeo. Ipak, treba biti oprezan - pepeo može povećati pH vrijednost tla, dok sol, iako ubija puževe, dugoročno uništava plodnost zemlje. Dijatomejska zemlja, prah fosiliziranih algi, djeluje poput mikroskopskih oštrica koje oštećuju pužev oklop i isušuju ga, no gubi učinkovitost kad se smoči. Bakrene trake postavljene oko gredica također odbijaju puževe stvarajući blagi električni šok pri dodiru.

VRIJEME JE Posadite ovo cvijeće i svake godine imat ćete prekrasan vrt
Snaga biljaka: mješovita sadnja kao štit

Freshly picked marigold flowers. In the bio center
Foto: Michelangelo Oprandi

Jedan od temelja organskog vrtlarenja jest mješovita sadnja, praksa sadnje različitih biljaka jednih uz druge kako bi si međusobno pomagale. Neke biljke svojim mirisom ili tvarima koje ispuštaju u tlo prirodno odbijaju štetnike.

Neveni su pravi radni konji svakog povrtnjaka. Poznati su po tome što iz korijena ispuštaju tvari koje suzbijaju nematode, mikroskopske crve koji napadaju korijenje biljaka. Osim toga, njihov miris tjera lisne uši i druge insekte. Sadnja metvice uz gredice salate može otjerati puževe, ali pripazite - metvica se širi vrlo agresivno pa ju je pametnije saditi u posudama.

Začinsko bilje vaš je snažan saveznik. Ružmarin, majčina dušica, kadulja i lavanda svojim intenzivnim mirisima odbijaju kupusnog moljca, dok će bosiljak posađen uz rajčice štititi plodove od napada muha.

KLJUČNE POGREŠKE 5 najčešćih razloga zašto vam kućne biljke umiru i kako to spriječiti
Privucite saveznike u svoj vrt

Harlequin ladybird
Harlequin ladybird | Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Nisu svi kukci u vrtu neprijatelji. Bubamare, osolike muhe i čipkarke prirodni su predatori lisnih uši i drugih sitnih nametnika. Kako biste ih privukli, posadite u vrtu cvijeće bogato nektarom, poput kopra, korijandera, stolisnika ili nevena. Pobrinite se da uvijek imaju pristup vodi tako što ćete postaviti plitku posudu s vodom i nekoliko kamenčića na koje mogu sletjeti. Izbjegavanjem pesticida štitite ne samo sebe i svoje biljke, već i ove korisne pomagače. Ptice, ježevi, žabe i gušteri također se hrane puževima, pa stvaranjem staništa za njih pridonosite prirodnoj ravnoteži u vrtu.

VAŽNO JE ZNATI Ovih šest biljaka koje nikada ne biste trebali orezivati u travnju
Pripremite vlastite prirodne insekticide

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Umjesto kupovnih sredstava, možete napraviti učinkovite i potpuno sigurne sprejeve od sastojaka iz vlastite kuhinje. Za osnovni sprej protiv lisnih uši, grinja i drugih meko-oklopnih kukaca, dovoljno je pomiješati jednu do dvije žličice tekućeg sapuna (bez izbjeljivača i aditiva) s litrom vode. Važno je otopinom izravno poprskati štetnike jer djeluje kontaktno.

Izuzetno učinkovit prirodni pesticid dobiva se od češnjaka i ljutih papričica. Usitnite glavicu češnjaka i nekoliko papričica, prelijte s litrom vode i ostavite da odstoji preko noći. Procijedite tekućinu, dodajte par kapi tekućeg sapuna da se bolje primi za listove i prskajte po biljkama. Ovaj sprej svojim mirisom odbija širok spektar štetnika.

KLJUČ OBILNOG URODA Evo što obavezno morate dodati u tlo za rajčice da bi bolje rasle
