Jeste li proveli neko vrijeme kao samac i pomislili da bi vam bilo bolje da ste u vezi? Ako si želite pružiti pravu priliku za ljubav i vezu, prvo morate prestati vjerovati u ova četiri pogrešna uvjerenja o vezama.

1. Ljudi u vezama nisu usamljeni.

- U svom radu sa samcima i parovima otkrila sam da su ljudi koji su u vezama, uključujući i one koji su u braku, jednako usamljeni kao i samci - rekla je stručnjakinja za veze Margaret Paul.

Imati partnera ne znači da se nikad nećete osjećati usamljeno. Zapravo, neki ljudi koji su u vezama čak su usamljeniji od mnogih samaca. Možete se osjećati usamljenije kad ste u blizini nekoga tko vam je nedostupan, nego kad ste sami.

Biti s ljutim, povučenim ili zahtjevnim partnerom može potaknuti osjećaj usamljenosti. Svakako, partneri u vezi koji su dostupni partneru manje su usamljeni od samaca.

Kad su oba partnera otvorena i dostupna za povezivanje to je veza u kojoj je divno biti. Ali, često, to nije slučaj.

2. Budući da ste u vezi, osjećat ćete se sretno i sigurno.

Opet, biti u vezi s nekim tko vas voli i brine se o vama može dovesti do toga da se osjećate sigurnije i ugodnije, kao i sretnije.

No, što ako ste s partnerom koji je ljut, distanciran, nepovezan i/ili vas verbalno ili fizički zlostavlja? U tom slučaju, možda ćete se na kraju osjećati nesigurnima i nesretnijima, nego što biste bili da ste sami.

Naučite stvarati unutarnju sreću vlastitim unaprjeđivanjem.

To je ono što stvara unutarnji osjećaj sreće i sigurnosti, što može dovesti do pronalaska partnera punog ljubavi i želje za povezivanjem. Umjesto da čekate da to netko učini umjesto vas, zašto ne naučite to učiniti sami za sebe?

3. Veza će vam pružiti osjećaj vlastite vrijednosti.

Ako tražite partnera kako biste se osjećali dostojnima, vjerojatno ćete završiti s nekim tko traži istu stvar.

Zdravi odnosi se događaju kada se su oba partnera već svjesni svoje vrijednosti, a ne kad jedan od drugog očekuju da će si međusobno pružiti dokaze o tome.

Uvjerenje da vam netko drugi može pružiti osjećaj vrijednost je krivo. Ako sebe procjenjujete kao nedostojne za voljeti, i dalje ćete se tako osjećati, bez obzira na to koliko vas partner voli. Možda ćete otkriti da vam je jako teško prihvatiti tuđu ljubav ako vjerujete da je ne zaslužujete.

4. Biti u vezi će vas ispuniti i upotpuniti.

Ako loše tretirate sami sebe tako što se osuđujete, niste u dodiru sa svojim osjećajima, okrećete se raznim ovisnostima kako biste umrtvili svoje osjećaje i/ili krivite nekoga za to kako se osjećate, osjećat ćete se prazno i ​​nepotpuno.

Osjećamo se ispunjenima kad naučimo voljeti sebe i svoju ljubav dijeliti s drugima. Nije dobivanje ljubavi od drugog ono što čovjeka ispunjava i upotpunjuje. To je učenje kako se povezati sa svojim izvorom ljubavi i ispuniti se ljubavlju koju možete i s drugima podijeliti.

Osjećamo se ispunjenima kad od srca dajemo drugima dio sebe, a ne kad dajemo kako bismo možda dobili natrag malo ljubavi. Ako želite biti u vezi da biste dobili ljubav, a ne da dijelite svoju ljubav, vjerojatno ćete završiti ili sami ili u vezi bez ljubavi.

Dakle, evo jednog važnog savjeta za vezu: Naučiti kako voljeti sebe ključ je za pronalaženje zdrave ljubavne veze.