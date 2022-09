Najgore kombinacije prijatelja po horoskopu: Lav i Lav ne idu skupa kao ni Djevica i Ovan

1. Ovan i Rak

Ovnovi su emotivniji nego se čini na prvi pogled i to je nešto što ih povezuje s prijateljima Rakovima. I Ovan i Rak su dobri slušatelji i brižni su prema drugima. Problemi se javljaju u trenucima kad se Ovan pretjerano sukobi s Rakom pa u žaru trenutka kaže nešto čime mu povrijedi osjećaje.

Ovnovi su impulzivni i žele učiniti stvari odmah, dok su Rakovi puno oprezniji i skloni dobro promisliti prije kretanja u akciju. Oba znaka su sklona kontroli i tu stvari mogu postati napete. Rak nije dovoljno spontan za avanturistički nastrojenog Ovna i na kraju ova dva znaka mogu početi jedan drugome ići na živce, a prijateljski odnos će postati napet.

2. Bik i Jarac

Bikovi i Jarci su izuzetno tvrdoglavi znakovi pa ova kombinacija nije neka sreća. Ako i postanu prijatelji, nakon nekog vremena će shvatiti da se njihove nesuglasice ne mogu riješiti. Moguće je da problem leži u tome što su oba znaka pouzdana, neovisna i prizemna pa su zapravo previše slični.

Ni Bik niti Jarac ne prilagođavaju se dobro promjenama i ne vole ih zapravo, vrlo su nefleksibilni. Na kraju u tom prijateljstvu nitko neće popustiti i niti jedna strana ne prihvaća kompromis. Takvo prijateljstvo s vremenom će samo nestati.

3. Blizanci i Bik

Blizanci su vrlo spontani i živahni. I Blizanac i Bik znaju kako napraviti zabavu, a problem nastaje kada Bik odbije učiniti bilo koju od stotinu zabavnih stvari koje Blizanac želi napraviti. Bik može biti nevjerojatan kad je zabava i druženje u pitanju, ali isto tako mu treba pauza i odmor od svega. Blizanci bi se mogli zabavljati bez predaha do kraja života i nisu skloni razumijevanju za potrebe drugih.

Blizančeva dobrodušna mlitavost Bika može jako iznervirati, a 'poludjet će' nakon što ga Blizanac po ne znam koji put pokuša ispraviti i uvjeriti u nešto. Tad može doći do žestoke svađe i kraja tog prijateljstva.

4. Rak i Vaga

Vage ponekad znaju biti pomalo bezosjećajne dok su Rakovi pretjerano osjetljivi. Ako neosjetljivost Vage spojite s preosjetljivošću Raka, dolazi do problema. Također, iako Rakovi mogu očajnički nastojati da nikome ne nanesu bol, to se ipak događa.

Oba znaka su sklona naglim promjenama raspoloženja i lako će se sukobiti kad obje strane uhvati 'crnilo'. U ovoj kombinaciji prijateljskog odnosa je previše emocija i niti jedna strana nije sklona realno promisliti o svemu i tek tad reagirati.

5. Lav i Lav

Spojiti dva Lava je recept za siguran neuspjeh. Lavovi su skloni liderstvu, imaju visoko mišljenje o sebi i priželjkuju da im se drugi stalno dive. Kada se spoje dva Lava, tko će biti vođa, a tko sljedbenik? U takvom odnosu konstantno će se voditi borba za moć. Obje strane će biti natjecateljski raspoložene i obje su navikle pobjeđivati.

Taj odnos će biti sasvim u redu sve dok vlada neka ravnoteža i niti jedna strana ne dolazi do izražaja. Ali, čim jedan počne pobjeđivati više od drugoga ili dobije više pažnje, doći će do trzavica. Kad stvari krenu naopako, niti jedna strana neće htjeti ispasti loša, tako da tu neće biti velikih svađa, divljanja i uvreda. Vrlo je vjerojatno da će ovo prijateljstvo, kad dođe svom kraju, raspasti se vrlo tiho i za druge ljude neprimjetno.

6. Djevica i Ovan

U početku ovog prijateljstva će Djevica biti jako impresionirana Ovnovom žudnjom za avanturom i životom, ali s vremenom će se Ovnova nepromišljenost i nedostatak kontrole sukobiti s cijelom Djevičinom životnom filozofijom. Djevica ne žuri, ona istražuje i ne djeluje dok joj se u glavi sve ne posloži ili dok se ne posloži situacija oko nje, a Ovan ne razmišlja tako, on nepromišljeno srlja u sve i svašta.

Kad stvari postanu napete između njih dvoje, lako je moguće da će jedno drugome izgovoriti stvari zbog kojih će kasnije požaliti, a što će dovesti do žestoke svađe. Na kraju, bez obzira koliko se Ovan kajao i ispričavao, Djevica mu vjerojatno neće oprostiti osim ako ne napravi neku veliku hvale vrijednu gestu.

7. Vaga i Škorpion

Škorpioni su tajanstveni i imaju ono nešto zbog čega su ljudi privučeni k njima. Vage su šarmantne i ljubazne pa nije teško shvatiti zašto bi svaki znak želio biti prijatelj s njima. Međutim, Škorpionov intenzitet i opsesivne sklonosti mogli bi loše utjecati na Vagu.

Škorpion neće odobravati brz i ležeran pristup Vage istini i vjernosti. Također, teško će podnijeti ako Vaga nađe još jednog dobrog prijatelja, jer će osjetiti ljubomoru. Obzirom da su Vage vrlo društvene, to bi se i moglo dogoditi. Škorpion se tad može udaljiti, a Vaga neće shvatiti zašto njihovo prijateljstvo nije uspjelo.

8. Škorpion i Blizanci

I Škorpion i Blizanci su izuzetno inteligentni i magnetski privlačni drugim ljudima. Obje strane oduševljavaju i fasciniraju svojim pričama i sposobnošću vođenja razgovora. Kada ova veza dobro funkcionira, Blizanac je u stanju opustiti pomalo ukočenog Škorpiona i inspirirati ga da ne shvaća sve tako ozbiljno. Blizancima se sviđa Škorpionova sposobnost usredotočivanja na ono što radi kao i činjenica da sve radi sa strašću.

Međutim, s vremenom bi Škorpion mogao postati sve više ljut zbog Blizančeve neozbiljnosti, je pripadnici tog znaka doista ništa ne shvaćaju ozbiljno. Škorpionova filozofija je - postoji vrijeme za smijeh i gluposti, ali to nije svaka sekunda u danu, katkad treba biti ozbiljan. Škorpioni vrlo ozbiljno shvaćaju svoje odgovornosti i neće dobro reagirati kada ih Blizanci pokušavaju nagovoriti da to zanemare i zabavljaju se.

9. Strijelac i Djevica

Ova oba znaka su pametna i imaju dobar smisao za humor, zbog čega mogu postati dobri prijatelji. Ali, Djevica je sklona kritiziranju, a to bi Strijelcu moglo jako smetati - mogli bi se osjećati kao da ih Djevica stalno kritizira zbog načina na koji žive i ne pridržava se pravila koja je Djevica nametnula.

S vremenom se Strijelac može početi osjećati vrlo ograničeno od strane Djevice, a to je nešto što najteže podnosi, kad mu netko pokušava oduzeti slobodu, na bilo koji način. Stoga, iako će se u početku diviti Djevici, na kraju će prijateljstvo s njom za Strijelca djelovati klaustrofobično.

10. Jarac i Strijelac

Suprotnosti se katkad privlače, a ponekad te suprotnosti znaju stvoriti vezu koja nikada ne puca. Sve dok su i Jarac i Strijelac iskreni u pogledu onoga što žele od prijatelja i toga koliko su spremni prihvatiti različitost druge strane, tada ova veza može funkcionirati. Ali, ako se Jarac samo pretvara da ga nije briga za Strijelčevu nesposobnost da se obveže ili njegov slobodoumni stil života, tada će biti problema.

Jarci iskazuju zabavnu stranu i vole imati prijatelje poput Strijelca s kojima se mogu zabavljati. Međutim, Strijelac je ponekad jednostavno previše nestašan i neozbiljan za Jarca. Učini li Strijelac nenamjerno nešto da povrijedi Jarca, ovaj će neko vrijeme šutjeti o tome, a potom će eksplodirati.

Strijelac će u međuvremenu potpuno zaboraviti na to pa će smatrati kako je Jarčev bijes neopravdan. Ukoliko obje strane u ovom odnosu ne razgovaraju o svojim problemima i problemima koje imaju jedno s drugim, ljutnja će biti sve veća i veza će postati toksična.

11. Vodenjak i Lav

Vodenjaci ne žele nikakve emocionalne drame u svojim životima, a Lavovi su skloni dramatiziranju. Ova oba znaka su ugodno društvo i to na potpuno jedinstvene načine. Vodenjaci su humanitarci i rade na spašavanju svijeta. Vrlo dobro prihvaćaju druge i ne mare za nečije bogatstvo ili nedostatak istih.

Lavovi pak vole ljude, posebno one koji vole njih i dive im se. Oni uživaju u novcu, u tome što ga imaju i poznavanju onih koji ga imaju. U konačnici, Vodenjak i Lav nemaju mnogo toga zajedničkog. Lav može postati pretjerano emotivan kada to prijateljstvo završi, a Vodenjak će se samo zatvoriti.

12. Ribe i Vodenjak

Oba znaka su izuzetno kreativna i maštovita. Povezat će ih umjetnost, glazba i kazalište. Međutim, Ribe će postupno postati naporne za Vodenjake: previše emocionalne i pretjerano privržene. Vodenjaci će htjeti da Ribe očvrsnu što će ove samo povrijediti. Vodenjaci bi u konačnici mogli optužiti Ribe da konstantno glume žrtvu, i ne bi bili daleko od istine.

Vodenjaci su vrlo neovisan znak pa vjerojatno neće imati želju i potrebu razgovarati s Ribama onoliko koliko će Ribama to trebati. U jednom trenutku, Vodenjaci će se 'poskliznuti' i reći nešto što će povrijediti drugu stanu i doći će do svađe. Ribe će potom pokušati popraviti prijateljstvo i moguće je da uspiju u tome, ali to više nikad neće biti odnos kakav je bio, prenosi Your Tango.

