Najluđe stvari koje su nam naši roditelji 'podvalili' kao pravila

Mnogo smo se puta u životu zatekli da pričamo o svom djetinjstvu i shvatimo da nisu svi imali ista pravila. Korisnik Reddita pokrenuo je temu "Koje kućno pravilo ste kao dijete morali poštovati i koje ste smatrali potpuno normalnim dok niste odrasli i shvatili da nisu pravilo i u ostalim obiteljima?".

1. Šećerni trik

- Moji bi roditelji provjeravali moje i zube moga brata svake noći prije spavanja, imaju li "šećerne bube", naravno nakon pranja zubiju. Ako su shvatili da ih nismo oprali, rekli bi nam da mogu vidjeti šećerne kukce i natjerali bi nas da ih ponovno operemo. Moj brat i ja bili smo toliko uvjereni da su ove šećerne bube stvarne, da bismo ih stalno pitali kad ćemo ih moći vidjeti. Roditelji su nam uvijek govorili da ih mogu vidjeti samo ljudi stariji od 13 godina. Ali kad smo napunili 13, već smo zaboravili na to - piše batman1227.

2. Stroga zabrana

- Ako bih se ozlijedio na nekoj aktivnosti, nije mi bilo više dopušteno da ponovno obavljam tu aktivnost. Moja majka je konačno prekinula to pravilo kad sam slomio zglob na snowboardingu kad sam imao 16 godina. Za to sam joj rekao mjesec dana kasnije kad nisam više uopće mogao pomicati zglob, pa mi je bila potrebna i operacija - piše _njhiker

3. Babysitterica

Foto: GettyImages

- Moja mama plaćala mi je da budem svoja vlastita teta čuvalica između 10 i 14 godina. Ako nisam napravila nered i otišla u krevet dok bi se ona vratila kući, dobila bih ujutro 10 dolara - piše anxiousjellybean.

4. Tjedni raspored

- Imali bismo "obiteljsko vijeće" svake nedjelje navečer nakon večere. Sjeli bismo i govorili koje su nam se dobre stvari dogodile taj tjedan, dijelili pritužbe te pravili jelovnik za večere i raspodijelili kućanske poslove. Iskreno, to bilo je zvjezdano roditeljstvo - piše Illarie.

5. Pitaj pa pij i jedi

- Nismo smjeli ništa konzumirati, a da nismo prvo pitali. Čak i za čašu vode smo morali prvo pitati. Kad smo moj dečko i ja počeli izlaziti, uvijek bih prvo pitala njegove roditelje, a teško je bilo riješiti se te navike iako mi je njegova mama rekla da mogu doslovno jesti ili piti bilo što. Bilo je tako čudno da bez odobrenja otvorim hladnjak ili smočnicu. Ponekad se borim s porivom da pitam svog dečka mogu li jesti "našu" hranu u "našem" stanu.

Kad sam tijekom Božića otišla kući kod roditelja, ukorili su me što sam uzela jabuku, a da prvo nisam pitala. Jednostavno je tako čudno, ali nekada mi je to bilo tako normalno - piše bigmacnpoet.

6. Specifičan popis

- Imao sam super roditelje, ali bilo je četiri stvari kod kojih nije bilo zafrkancije. Nema žvakača, plastelina, žitarica sa šećerom kao jednim od tri glavna sastojka. I nema Simpsona. Nisam odrastao strogoj obitelji, ali te četiri stvari nekad su me tjerale da poludim. Još uvijek se uznemirim kad žvačem žvaku, a imam 35 godina - piše SiFiWiRi.

7. Pričljivo dijete

- Imali smo "vrijeme buđenja". Bez buke i pričajući mame i tata do 7 ujutro. Ovo je zaista bilo potrebno pravilo, jer sam kao dijete vrlo rano ustajao i volio sam razgovarati s roditeljima. Pravilo je bilo - dok sam mogao doći do njihovog kreveta i ušuškati se kraj njih - nisam smio razgovarati do 7 ujutro. Zapravo je bilo stvarno lijepo i svi bismo se odmorili - piše moorehawke.

8. Skidaj čarape

Foto: Dreamstime

Kad smo ušli u kuću, morali smo se presvući u čiste hlače i oprati ruke. Gosti su bili izuzeti od pravila o hlačama, ali ne i pravila pranja ruku. Također, ako ste cipele skinuli u bilo kojem trenutku dok ste bili vani, i morali smo promijeniti i čarape piše - neučinkovito savršen.

9. Igračka problema

Bilo tko od djece (bilo nas je sedmoro) mogao se igrati s bilo kojom igračkom koja je ostavljena na podu. Vlasnik igračke nije je mogao dobiti natrag, sve dok se netko igra s njom. Međutim, ako bi igračku bila u sobi vlasnika, onda je bilo potrebno tražiti dopuštenje - JetScootr.

10. Pizza se sprema na - određeno mjesto

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Potječem iz velike obitelji. Kad god bismo naručili pizzu, naručili smo nekoliko različitih vrsta. Sve ostatke trebalo je ostaviti u svojim kutijama i staviti - u pećnicu. Mislila sam da je to način na koji i ostale obitelji "spremaju" pizzu sve dok to nisam napravila dok sam živjela cimericama. Njihova reakcija je bila: "Upravo sam spalila kutiju za pizzu. Zašto je bila u pećnici?!" - piše Justgivme1.

11. Zabranjena soba

Nismo smjeli ući u našu blagovaonicu osim ako sobi nismo koristili za posebnu prigodu. Tepih je bio poput onog iz dućana, po njemu se nije hodalo - piše secretagentsquirrel1.

12. Okrutna i neobična kazna

Kada sam upao u nevolju, bila mi je izrečena kazna - nisam smio čitati. Volio sam čitati kao dijete, i još uvijek volim, pa je kazna bila učinkovita - CharlieChooper.

13. Rutina za "laku noć"

- Kad sam bio mali imao sam "noćno zvono". Bilo je to staro zvono koje je visjelo u kuhinji i, kad sam morao ići u krevet, morao sam zvoniti kako bi svi došli i rekli "laku noć". Onda bih otišao u krevet - otkriva motocikl-t.

14. Kako se dočepati sjedala? Zauzmi ga ranije

Odrastao sam sa šestero braće i sestara. U sobi u kojoj se gledao TV bilo je više ljudi nego sjedala. Morali smo uspostaviti pravilo da ako netko ustane i otiđe u kupaonicu ili popiti piće nismo mu mogli ukrasti mjesto. Moji roditelji pravilo su stvorili zbog svih svađa koje su se događale. Svi smo shvatili kako je to pravilo dobro. Nema više argumenata, ali još važnije, vaše je sjedište bilo sigurno cijele večeri - piše waltbosz.

15. Smiješno obećanje

Foto: 123RF

- Kad sam imao šest godina moja je mama donijela pravilo da će me, ako se lijepo ponašam, pustiti da preskočim školu subotom i nedjeljom. Ovo je funkcioniralo neko vrijeme, ali jednog dana moja učiteljica je rekla: Vidimo se svi u ponedjeljak!. Tada sam shvatila što se događa - missdontcare_.

16. Nema tuširanja

- Ne smijemo se tuširati ako smo sami u kući. Naš otac razbio je glavu poskliznuvši se pod tušem dok je živio sam na fakultetu. Morao je ustati i odvesti se na hitnu, tako da je paranoičan, isto će se i nama dogoditi isto - piše DeviousOstrich.

17. Fantastični plan za večeru

Moja je obitelj imala stvar koju smo zvali "dekica s hranom". Nekad bismo položili deku na pod u dnevnoj sobi i jeli na njoj, poput piknika. Umjesto "postavi stol", moja mama je znala reći "Rasprostri deku!" Sjećam se da sam bila jako zbunjena kad sam saznala da nema svaka obitelj ovaj običaj - otkriva llamallama-duck.

