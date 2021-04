Puno puta se može dogoditi da tijekom sna kažemo stvari koje su u potpunosti čudne i za koje mi ni sami ne znamo što znače.

POGLEDAJTE VIDEO:



Mi smo na internetu pronašli nekoliko uistinu zanimljivih:

1. Moja bivša, koja je radila u restoranu, znala je uzimati narudžbe u snu. Ja sam se znao šaliti s njom pa bi joj rekao 'oprostite, naručio sam kavu i kolač' ili 'ovaj biftek je prepečen' i on bi se toliko iživcirao da bi rekao 'stiže odmah gospođo!'. To je bilo urnebesno.

2. Inače sam aktivni sanjar pa sam odlučio snimiti sam sebe. Zadnju glupost koju sam pričao u snu bila je o kloniranju dinosaura, kidanju njihovih glava i lijepljenju istih na kostur bez glave. Nakon toga iskoristio bi ih za radnu snagu u Aldiju.

3. Otac od moje prijateljice mjesečari u snu. Njegova majka našla ga je u 2 ujutro po noći kako otvara, zatvara, otvara, zatvara zavjese u spavaćoj sobi. Pitala ga je što radi, a on je odgovorio: 'Našli su krivog muškarca za ovaj posao'.

4. Prošle noći moja polovica se okrenula prema meni i šapnula mi: 'Mislim da neću trebati sve te padobrane'.

5. Mislim da mi je najdraži onaj kada me probudila, počela me tresti i vikati moje ime bez prestanka kao: 'Jake, Jake, Jake, Jake'. Odgovorio sam joj: 'Što je bilo?', a ona mi je rekla: 'Mislim da bi sada trebali ići spavati'. Nakon toga se okrenula na svoju stranu i krenula hrkati.

6. Jednom me je žena s kojom sam u to vrijeme izlazio probudila u snu i ugrizla za ključnu kost. Nakon toga mi je rekla: 'Oprosti, mislila sam da si zmaj'.

7. Jednom sam čuo prijatelja kako govori: 'Samo ih stavi u perilicu rublja, i sve će ti se želje ispuniti'.

8. Ovo su tri najdraža od mog bivšeg. Prvo sam ga našla ispod krevete i pitala ga što radi rekao je da traži kokos. Nakon toga, probudio me kada me počeo pokrivati s pokrivačem. Rekao je kako sam gola te da me drugi muškarac gleda. Treći put je rekao: 'Da skinem hlače? Sve?'

9. Jednom sam se probudio i osjetio da mi stopalo radi kružiće u zraku. Pomislio sam da je to san i pokušao sam se vratiti ponovno na spavanje kada se to opet desilo. Pogledao sam i vidjeo svoju ženu ispod kreveta s mojim stopalom u ruci pa me pitala: 'Jel to ruka?'

10. Moj trogodišnjak se počeo derati u snu: 'Ali, ne želim biti kokoš'