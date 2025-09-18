Najpopularnije američke novine imaju čak 112 Pulitzer nagrada

The New York Times, jedne od najpopularnijih američkih novina, objavljene su prvi put na današnji dan 1851. Osvojile su 112 Pulitzerovih nagrada, više od bilo koje druge novinske organizacije. Njihova je web stranica jedna od najpopularnijih, a tiskana verzija predstavlja najveće lokalne gradske novine u SAD-u i treće po veličini, iza The Wall Street Journala i USA Todaya. Dobila je titulu "The Gray Lady" zbog dugog izlaženja. Vlasnik je The New York Times Company. Arthur Ochs Sulzberger Jr., čija obitelj kontrolira novine od 1896., ujedno je izdavač novina i predsjednik uprave. Njegova međunarodna verzija, nekadašnji International Herald Tribune, sad se zove International New York Times.

