Najpoznatiji omekšivači povlače se s polica slovenskog Spara: Isti scenarij moguć i u Hrvatskoj

Na mjestu gdje je nekad stajao Persil osvanuo je natpis: “Borimo se protiv inflacije. Odbijamo neopravdana povećanja cijena dobavljača, zbog čega smo uklonili proizvode s naših polica.” Osim Persila, s polica su uklonjeni i Silan, Perwoll i Pril, dok ostali Henkelovi proizvodi i dalje ostaju u ponudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Karlovac: Počeo veliki bojkot svih trgovina | Video: 24sata/pixsell

Prema informacijama iz Spara Slovenija, razlog povlačenja proizvoda je pokušaj Henkela da poveća nabavne cijene, koje bi za neke artikle dosegle i do 30 posto. Trenutne zalihe četiriju brendova i dalje su dostupne kupcima, no novih pošiljki neće biti dok se ne postigne dogovor.

Slična situacija mogla bi se dogoditi i u Hrvatskoj. Spar trenutno ima dovoljno Henkelovih proizvoda za prodaju po postojećim cijenama još oko dva mjeseca. Ako do tada Henkel ne odustane od planiranih poskupljenja, i hrvatski kupci mogli bi ostati bez omiljenih prašaka i omekšivača.

Iz Spara Hrvatska poručuju da su upoznati s činjenicom da je njihov dobavljač, tvrtka Henkel, odlučio povećati cijene svojih proizvoda, što ne prihvaćaju. Trenutno u trgovinama diljem Hrvatske imaju dovoljno Henkelovih proizvoda po aktualnim cijenama, bez ikakvih povećanja. Spar Hrvatska neće pristati na najavljeno poskupljenje jer im je prioritet zaštititi interese kupaca i zadržati pristupačne cijene proizvoda svakodnevne potrošnje, piše Jutarnji list.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Izbacivanje dobavljača s polica velikih trgovačkih lanaca rijetka je praksa. Posljednji sličan slučaj u Hrvatskoj bio je 2023. godine kada su Podravkini proizvodi privremeno nestali s polica Kauflanda zbog neslaganja oko uvjeta suradnje, da bi se nakon višemjesečnih pregovora ponovno vratili.

Spar Slovenija ističe da svakodnevno više od 200.000 ljudi kupuje u njihovim trgovinama te da je njihov prioritet osigurati kvalitetne proizvode po poštenim cijenama.