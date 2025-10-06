Obavijesti

Komentari 0
Najpoznatiji omekšivači povlače se s polica slovenskog Spara: Isti scenarij moguć i u Hrvatskoj

Piše Anja Đuranić,
U slovenskim trgovinama Spara više se ne mogu pronaći četiri Henkelova brenda, jednog od najvećih svjetskih proizvođača poznatih proizvoda poput Persila, Brefa, Silana, Somata, Schwarzkopfa, Syossa i Ceresita

Na mjestu gdje je nekad stajao Persil osvanuo je natpis: “Borimo se protiv inflacije. Odbijamo neopravdana povećanja cijena dobavljača, zbog čega smo uklonili proizvode s naših polica.” Osim Persila, s polica su uklonjeni i Silan, Perwoll i Pril, dok ostali Henkelovi proizvodi i dalje ostaju u ponudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Karlovac: Počeo veliki bojkot svih trgovina 01:00
Karlovac: Počeo veliki bojkot svih trgovina | Video: 24sata/pixsell

Prema informacijama iz Spara Slovenija, razlog povlačenja proizvoda je pokušaj Henkela da poveća nabavne cijene, koje bi za neke artikle dosegle i do 30 posto. Trenutne zalihe četiriju brendova i dalje su dostupne kupcima, no novih pošiljki neće biti dok se ne postigne dogovor.

Slična situacija mogla bi se dogoditi i u Hrvatskoj. Spar trenutno ima dovoljno Henkelovih proizvoda za prodaju po postojećim cijenama još oko dva mjeseca. Ako do tada Henkel ne odustane od planiranih poskupljenja, i hrvatski kupci mogli bi ostati bez omiljenih prašaka i omekšivača.

The customer takes liquid laundry detergent from the shelf. October 11, 2022 Balti Moldova

Iz Spara Hrvatska poručuju da su upoznati s činjenicom da je njihov dobavljač, tvrtka Henkel, odlučio povećati cijene svojih proizvoda, što ne prihvaćaju. Trenutno u trgovinama diljem Hrvatske imaju dovoljno Henkelovih proizvoda po aktualnim cijenama, bez ikakvih povećanja. Spar Hrvatska neće pristati na najavljeno poskupljenje jer im je prioritet zaštititi interese kupaca i zadržati pristupačne cijene proizvoda svakodnevne potrošnje, piše Jutarnji list. 

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Izbacivanje dobavljača s polica velikih trgovačkih lanaca rijetka je praksa. Posljednji sličan slučaj u Hrvatskoj bio je 2023. godine kada su Podravkini proizvodi privremeno nestali s polica Kauflanda zbog neslaganja oko uvjeta suradnje, da bi se nakon višemjesečnih pregovora ponovno vratili.

DI SU JAJA? Frižideri s jajima u dućanima su prazni, kupci začuđeni, a cijena raste! Istražili smo što se zbiva
Frižideri s jajima u dućanima su prazni, kupci začuđeni, a cijena raste! Istražili smo što se zbiva

Spar Slovenija ističe da svakodnevno više od 200.000 ljudi kupuje u njihovim trgovinama te da je njihov prioritet osigurati kvalitetne proizvode po poštenim cijenama.

